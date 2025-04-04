https://ria.ru/20250404/naemnik-2009240263.html

Киев не сообщил родным погибшего колумбийского наемника о его смерти

Киев не сообщил родным погибшего колумбийского наемника о его смерти - РИА Новости, 04.04.2025

Киев не сообщил родным погибшего колумбийского наемника о его смерти

Семья одного из колумбийских наемников узнала о его смерти на Украине из соцсетей, ВСУ не предоставили никакой информации, сообщила РИА Новости сестра наемника... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T03:50:00+03:00

2025-04-04T03:50:00+03:00

2025-04-04T03:50:00+03:00

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БОГОТА, 4 апр - РИА Новости. Семья одного из колумбийских наемников узнала о его смерти на Украине из соцсетей, ВСУ не предоставили никакой информации, сообщила РИА Новости сестра наемника Каролина Вильяда. Ее брат Джонатан Андрес Мартинес Вильяда ушел воевать на стороне Киева из-за больших финансовых проблем и желания помочь своей семье. "Он чувствовал, что застрял, что ничего у него не получается", - рассказала Каролина. Кроме того, на решение Джонатана повлияла его девушка. "Женщина, которая была у него в то время, внушила ему, что он должен поехать. Потом они расстались, но он уже принял решение", - отметила сестра. Джонатан уехал 5 ноября. По ее словам, поначалу брат был доволен своим пребыванием на Украине, он делал много видео с другими военными. Но уже 11 февраля семья потеряла с ним связь. "Мы начали беспокоиться, потому что на задание (на которое его отправили - ред.) было отведено 10 дней, но прошли 15, 20 дней, и никакой информации. А потом начали появляться фотографии в Telegram, что его убили", - рассказала Каролина. Она отрицательно ответила на вопрос о том, связывались ли с ее семьёй представители армии Украины. "Нет. Официально они нам ничего не сказали", - отметила женщина. В конце марта родственники колумбийских наемников, пропавших на Украине, провели акцию протеста у здания МИД в Боготе. Они требовали от правительства информацию о местонахождении своих близких. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. В марте Минобороны РФ сообщало, что с начала российской спецоперации на Украину прибыли более 13,3 тысячи наемников.

https://ria.ru/20250327/kolumbiya-2007591426.html

https://ria.ru/20250403/amerika-2009016745.html

https://ria.ru/20250323/ukraina-2006736759.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, киев, богота, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины