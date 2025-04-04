Киев не сообщил родным погибшего колумбийского наемника о его смерти
Семья колумбийского наемника, воевавшего в ВСУ, узнала о его смерти из соцсетей
© AP Photo / Frank AugsteinУкраинские наемники
© AP Photo / Frank Augstein
Украинские наемники. Архивное фото
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БОГОТА, 4 апр - РИА Новости. Семья одного из колумбийских наемников узнала о его смерти на Украине из соцсетей, ВСУ не предоставили никакой информации, сообщила РИА Новости сестра наемника Каролина Вильяда.
Ее брат Джонатан Андрес Мартинес Вильяда ушел воевать на стороне Киева из-за больших финансовых проблем и желания помочь своей семье.
"Он чувствовал, что застрял, что ничего у него не получается", - рассказала Каролина.
Кроме того, на решение Джонатана повлияла его девушка. "Женщина, которая была у него в то время, внушила ему, что он должен поехать. Потом они расстались, но он уже принял решение", - отметила сестра.
Джонатан уехал 5 ноября. По ее словам, поначалу брат был доволен своим пребыванием на Украине, он делал много видео с другими военными. Но уже 11 февраля семья потеряла с ним связь.
"Мы начали беспокоиться, потому что на задание (на которое его отправили - ред.) было отведено 10 дней, но прошли 15, 20 дней, и никакой информации. А потом начали появляться фотографии в Telegram, что его убили", - рассказала Каролина.
Она отрицательно ответила на вопрос о том, связывались ли с ее семьёй представители армии Украины. "Нет. Официально они нам ничего не сказали", - отметила женщина.
В конце марта родственники колумбийских наемников, пропавших на Украине, провели акцию протеста у здания МИД в Боготе. Они требовали от правительства информацию о местонахождении своих близких.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. В марте Минобороны РФ сообщало, что с начала российской спецоперации на Украину прибыли более 13,3 тысячи наемников.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18