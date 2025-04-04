https://ria.ru/20250404/nadezhdin-2009249014.html

Суд признал Бориса Надеждина банкротом

Суд признал Бориса Надеждина банкротом - РИА Новости, 04.04.2025

Суд признал Бориса Надеждина банкротом

Арбитражный суд Московской области в четверг признал банкротом политика Бориса Надеждина, который выдвигал свою кандидатуру на должность президента РФ на... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T06:53:00+03:00

2025-04-04T06:53:00+03:00

2025-04-04T06:54:00+03:00

россия

долгопрудный

московская область (подмосковье)

борис надеждин

агентство по страхованию вкладов

росэнергобанк

мытищинский городской суд

общество

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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Арбитражный суд Московской области в четверг признал банкротом политика Бориса Надеждина, который выдвигал свою кандидатуру на должность президента РФ на выборах в марте 2024 года, и открыл процедуру реализации его имущества, говорится в картотеке арбитражных дел. Начальную процедуру банкротства – реструктуризацию долгов – суд ввел в сентябре 2024 года по заявлению Агентства по страхованию вкладов от лица обанкротившегося в 2017 году Росэнергобанка. Суд включил тогда в реестр требований кредиторов Надеждина его неисполненные обязательства перед банком в размере около 78 миллионов рублей, в том числе более 26 миллионов рублей основного долга. В материалах суда говорилось, что в 2015 году банк выдал Надеждину кредит в размере более 324 тысяч долларов на потребительские нужды. В качестве обеспечения заемщик передал в залог банку земельный участок 12 соток в Долгопрудном и садовый домик площадью 126 квадратных метров неподалеку от Долгопрудного. В 2018 году Мытищинский городской суд взыскал с Надеждина более 335 тысяч долларов долга по кредиту и обратил взыскание на заложенное имущество, которое в итоге было продано почти за 5 миллионов рублей. Поскольку остальную часть долга Надеждин не погасил, АСВ в мае 2024 года подало в суд заявление о его банкротстве. На тот момент задолженность по кредиту составляла более 1,2 миллиона долларов, в том числе около 285 тысяч основного долга, а также проценты и пени. ЦИК в феврале 2024 года отказал Надеждину в регистрации кандидатом на должность президента РФ, поскольку доля недействительных подписей в поддержку его кандидатуры оказалась выше допустимой. Политик оспаривал это решение в судах, но безуспешно.

https://ria.ru/20240219/tsik-1928280229.html

https://ria.ru/20241113/blinovskaya-1983448671.html

россия

долгопрудный

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, долгопрудный, московская область (подмосковье), борис надеждин, агентство по страхованию вкладов, росэнергобанк, мытищинский городской суд, общество