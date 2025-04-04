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Суд признал Бориса Надеждина банкротом - РИА Новости, 04.04.2025
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06:53 04.04.2025 (обновлено: 06:54 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/nadezhdin-2009249014.html
Суд признал Бориса Надеждина банкротом
Суд признал Бориса Надеждина банкротом - РИА Новости, 04.04.2025
Суд признал Бориса Надеждина банкротом
Арбитражный суд Московской области в четверг признал банкротом политика Бориса Надеждина, который выдвигал свою кандидатуру на должность президента РФ на... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T06:53:00+03:00
2025-04-04T06:54:00+03:00
россия
долгопрудный
московская область (подмосковье)
борис надеждин
агентство по страхованию вкладов
росэнергобанк
мытищинский городской суд
общество
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Арбитражный суд Московской области в четверг признал банкротом политика Бориса Надеждина, который выдвигал свою кандидатуру на должность президента РФ на выборах в марте 2024 года, и открыл процедуру реализации его имущества, говорится в картотеке арбитражных дел. Начальную процедуру банкротства – реструктуризацию долгов – суд ввел в сентябре 2024 года по заявлению Агентства по страхованию вкладов от лица обанкротившегося в 2017 году Росэнергобанка. Суд включил тогда в реестр требований кредиторов Надеждина его неисполненные обязательства перед банком в размере около 78 миллионов рублей, в том числе более 26 миллионов рублей основного долга. В материалах суда говорилось, что в 2015 году банк выдал Надеждину кредит в размере более 324 тысяч долларов на потребительские нужды. В качестве обеспечения заемщик передал в залог банку земельный участок 12 соток в Долгопрудном и садовый домик площадью 126 квадратных метров неподалеку от Долгопрудного. В 2018 году Мытищинский городской суд взыскал с Надеждина более 335 тысяч долларов долга по кредиту и обратил взыскание на заложенное имущество, которое в итоге было продано почти за 5 миллионов рублей. Поскольку остальную часть долга Надеждин не погасил, АСВ в мае 2024 года подало в суд заявление о его банкротстве. На тот момент задолженность по кредиту составляла более 1,2 миллиона долларов, в том числе около 285 тысяч основного долга, а также проценты и пени. ЦИК в феврале 2024 года отказал Надеждину в регистрации кандидатом на должность президента РФ, поскольку доля недействительных подписей в поддержку его кандидатуры оказалась выше допустимой. Политик оспаривал это решение в судах, но безуспешно.
https://ria.ru/20240219/tsik-1928280229.html
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россия
долгопрудный
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россия, долгопрудный, московская область (подмосковье), борис надеждин, агентство по страхованию вкладов, росэнергобанк, мытищинский городской суд, общество
Россия, Долгопрудный, Московская область (Подмосковье), Борис Надеждин, Агентство по страхованию вкладов, Росэнергобанк, Мытищинский городской суд, Общество
Суд признал Бориса Надеждина банкротом

Суд признал банкротом Надеждина, выдвигавшегося на выборы президента в 2024 году

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкБорис Надеждин
Борис Надеждин - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Борис Надеждин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Арбитражный суд Московской области в четверг признал банкротом политика Бориса Надеждина, который выдвигал свою кандидатуру на должность президента РФ на выборах в марте 2024 года, и открыл процедуру реализации его имущества, говорится в картотеке арбитражных дел.
Начальную процедуру банкротства – реструктуризацию долгов – суд ввел в сентябре 2024 года по заявлению Агентства по страхованию вкладов от лица обанкротившегося в 2017 году Росэнергобанка. Суд включил тогда в реестр требований кредиторов Надеждина его неисполненные обязательства перед банком в размере около 78 миллионов рублей, в том числе более 26 миллионов рублей основного долга.
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В материалах суда говорилось, что в 2015 году банк выдал Надеждину кредит в размере более 324 тысяч долларов на потребительские нужды. В качестве обеспечения заемщик передал в залог банку земельный участок 12 соток в Долгопрудном и садовый домик площадью 126 квадратных метров неподалеку от Долгопрудного.
В 2018 году Мытищинский городской суд взыскал с Надеждина более 335 тысяч долларов долга по кредиту и обратил взыскание на заложенное имущество, которое в итоге было продано почти за 5 миллионов рублей. Поскольку остальную часть долга Надеждин не погасил, АСВ в мае 2024 года подало в суд заявление о его банкротстве. На тот момент задолженность по кредиту составляла более 1,2 миллиона долларов, в том числе около 285 тысяч основного долга, а также проценты и пени.
ЦИК в феврале 2024 года отказал Надеждину в регистрации кандидатом на должность президента РФ, поскольку доля недействительных подписей в поддержку его кандидатуры оказалась выше допустимой. Политик оспаривал это решение в судах, но безуспешно.
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РоссияДолгопрудныйМосковская область (Подмосковье)Борис НадеждинАгентство по страхованию вкладовРосэнергобанкМытищинский городской судОбщество
 
 
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