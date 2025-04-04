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В Мьянме произошло новое землетрясение - РИА Новости, 04.04.2025
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18:43 04.04.2025 (обновлено: 18:45 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/myanma-2009418418.html
В Мьянме произошло новое землетрясение
В Мьянме произошло новое землетрясение - РИА Новости, 04.04.2025
В Мьянме произошло новое землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,9 зафиксировано в 53 километрах от города Мандалай в Мьянме, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T18:43:00+03:00
2025-04-04T18:45:00+03:00
землетрясение в мьянме и таиланде
в мире
мьянма
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
мандалай (город)
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,9 зафиксировано в 53 километрах от города Мандалай в Мьянме, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Подземный толчок был зафиксирован в 15.25 по времени UTC (18.25 мск) в 53 километрах к югу от Мандалая с населением более 1,2 миллиона человек. Очаг землетрясения находился на глубине 35 километров.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
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мьянма
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землетрясение в мьянме и таиланде, в мире, мьянма, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc), мандалай (город)
Землетрясение в Мьянме и Таиланде, В мире, Мьянма, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), Мандалай (город)
В Мьянме произошло новое землетрясение

В Мьянме произошло новое землетрясение магнитудой 4,9

© РИА Новости / Федор ВильнерМьянма
Мьянма - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Федор Вильнер
Мьянма. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,9 зафиксировано в 53 километрах от города Мандалай в Мьянме, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Подземный толчок был зафиксирован в 15.25 по времени UTC (18.25 мск) в 53 километрах к югу от Мандалая с населением более 1,2 миллиона человек. Очаг землетрясения находился на глубине 35 километров.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
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Землетрясение в Мьянме и ТаиландеВ миреМьянмаЕвропейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)Мандалай (город)
 
 
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