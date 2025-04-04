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Число погибших при землетрясении в Мьянме выросло до 3301
Число погибших при землетрясении в Мьянме выросло до 3301 - РИА Новости, 04.04.2025
Число погибших при землетрясении в Мьянме выросло до 3301
Число погибших в результате землетрясения в Мьянме увеличилось 3301, еще 4792 человека пострадали, сообщило Центральное телевидение Китая. РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T14:59:00+03:00
2025-04-04T14:59:00+03:00
2025-04-04T15:04:00+03:00
в мире
мьянма
китай
землетрясение в мьянме и таиланде
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ПЕКИН, 4 апр – РИА Новости. Число погибших в результате землетрясения в Мьянме увеличилось 3301, еще 4792 человека пострадали, сообщило Центральное телевидение Китая."Как узнал корреспондент телевидения 4 апреля, в результате мощного землетрясения в Мьянме погиб 3301 человек, 4792 человека получили ранения, еще 221 числится пропавшим без вести", - говорится в сообщении телевидения.
https://ria.ru/20250404/myanma-2009253531.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мьянма, китай, землетрясение в мьянме и таиланде
В мире, Мьянма, Китай, Землетрясение в Мьянме и Таиланде
Число погибших при землетрясении в Мьянме выросло до 3301
Число погибших при землетрясении в Мьянме выросло до 3301, 4792 пострадали