https://ria.ru/20250404/myanma-2009342725.html

Число погибших при землетрясении в Мьянме выросло до 3301

Число погибших при землетрясении в Мьянме выросло до 3301 - РИА Новости, 04.04.2025

Число погибших при землетрясении в Мьянме выросло до 3301

Число погибших в результате землетрясения в Мьянме увеличилось 3301, еще 4792 человека пострадали, сообщило Центральное телевидение Китая. РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T14:59:00+03:00

2025-04-04T14:59:00+03:00

2025-04-04T15:04:00+03:00

в мире

мьянма

китай

землетрясение в мьянме и таиланде

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ПЕКИН, 4 апр – РИА Новости. Число погибших в результате землетрясения в Мьянме увеличилось 3301, еще 4792 человека пострадали, сообщило Центральное телевидение Китая."Как узнал корреспондент телевидения 4 апреля, в результате мощного землетрясения в Мьянме погиб 3301 человек, 4792 человека получили ранения, еще 221 числится пропавшим без вести", - говорится в сообщении телевидения.

https://ria.ru/20250404/myanma-2009253531.html

мьянма

китай

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

в мире, мьянма, китай, землетрясение в мьянме и таиланде