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Сотрудники МЧС обследовали 86,4 тысячи квадратных метров в Мьянме - РИА Новости, 04.04.2025
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08:01 04.04.2025 (обновлено: 08:51 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/myanma-2009253531.html
Сотрудники МЧС обследовали 86,4 тысячи квадратных метров в Мьянме
Сотрудники МЧС обследовали 86,4 тысячи квадратных метров в Мьянме - РИА Новости, 04.04.2025
Сотрудники МЧС обследовали 86,4 тысячи квадратных метров в Мьянме
Специалисты МЧС России обследовали 45 объектов, 86,4 тысячи "квадратов" территории, помогли 120 гражданам Мьянмы после произошедшего землетрясения, сообщает... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T08:01:00+03:00
2025-04-04T08:51:00+03:00
мьянма
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
землетрясение в мьянме и таиланде
в мире
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Специалисты МЧС России обследовали 45 объектов, 86,4 тысячи "квадратов" территории, помогли 120 гражданам Мьянмы после произошедшего землетрясения, сообщает пресс-служба министерства.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы 28 марта. Толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. Согласно последним данным, число жертв землетрясения превысило 2 тысячи, около 4,5 тысячи человек пострадали, еще около 370 пропали без вести."Спасатели МЧС России продолжают оказывать помощь пострадавшим в результате землетрясения в Мьянме. За прошедшие сутки обследованы на предмет нахождения пострадавших людей под завалами 10 объектов (всего - 45), более 8,9 тысячи квадратных метров территории (всего - 86,4 тысячи квадратных метров). С начала работы госпиталя за медицинской помощью к врачам обратились более 120 граждан", - говорится в сообщении МЧС.В пресс-службе отметили, что на месте работают психологи МЧС России, оказывая помощь пострадавшим и их родным. В основном люди обращаются с травмами и ранениями, которые получили во время землетрясения, а также с обострением хронических заболеваний. Кроме того, в пресс-службе уточнили, что российские медики проводят консультации и дообследование, а в настоящее время в аэромобильный госпиталь поступают пострадавшие с переломами верхних и нижних конечностей.
https://ria.ru/20250403/zemletryasenie-2009075305.html
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мьянма, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), землетрясение в мьянме и таиланде, в мире
Мьянма, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Землетрясение в Мьянме и Таиланде, В мире
Сотрудники МЧС обследовали 86,4 тысячи квадратных метров в Мьянме

Сотрудники МЧС обследовали 86,4 тысячи квадратов в Мьянме после землетрясения

© МЧС РФ | Перейти в медиабанкМЧС России ликвидирует последствия землетрясения в Мьянме
МЧС России ликвидирует последствия землетрясения в Мьянме - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© МЧС РФ
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МЧС России ликвидирует последствия землетрясения в Мьянме
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Специалисты МЧС России обследовали 45 объектов, 86,4 тысячи "квадратов" территории, помогли 120 гражданам Мьянмы после произошедшего землетрясения, сообщает пресс-служба министерства.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы 28 марта. Толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. Согласно последним данным, число жертв землетрясения превысило 2 тысячи, около 4,5 тысячи человек пострадали, еще около 370 пропали без вести.
Мощное землетрясение в Таиланде и Мьянме
© Getty Images / Lauren DeCicca

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, в 12 километрах от города Сагайн. Очаг залегал на глубине десяти километров. Толчки ощущались и в соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.

Место обрушения здания в Бангкоке, Таиланд

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, в 12 километрах от города Сагайн. Очаг залегал на глубине десяти километров. Толчки ощущались и в соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.

© Getty Images / Lauren DeCicca
1 из 8
© Getty Images / Lauren DeCicca

Между городами Сагайн и Мандалай обрушился пролетный мост, пишет портал Myanmar Now.

Место обрушения здания в Бангкоке

Между городами Сагайн и Мандалай обрушился пролетный мост, пишет портал Myanmar Now.

© Getty Images / Lauren DeCicca
2 из 8
© AP Photo / Aung Shine Oo

Очевидцы сообщают о частичном разрушении исторического дворца в Мандалае, считающегося одним из главных символов города.

Разрушения в результате землетрясения в Мьянме

Очевидцы сообщают о частичном разрушении исторического дворца в Мандалае, считающегося одним из главных символов города.

© AP Photo / Aung Shine Oo
3 из 8
© Getty Images / Lauren DeCicca

В Бангкоке из-за мощного землетрясения обрушился небоскреб, под завалами оказались 43 рабочих.

Тайские спасатели на месте обрушения здания в Бангкоке

В Бангкоке из-за мощного землетрясения обрушился небоскреб, под завалами оказались 43 рабочих.

© Getty Images / Lauren DeCicca
4 из 8
© Getty Images / Lauren DeCicca

Мэрия Бангкока объявила эвакуацию высотных зданий и закрыла подземное и наземное метро.

Тайские спецслужбы рядом с местом обрушения здания в Бангкоке

Мэрия Бангкока объявила эвакуацию высотных зданий и закрыла подземное и наземное метро.

© Getty Images / Lauren DeCicca
5 из 8
© AP Photo / Aung Shine Oo

Власти города объявили режим ЧП.

Разрушения в результате землетрясения в Мьянме

Власти города объявили режим ЧП.

© AP Photo / Aung Shine Oo
6 из 8
© AP Photo / Aung Shine Oo

Аэропорты в Таиланде приостановили работу.

Разрушения в результате землетрясения в Мьянме

Аэропорты в Таиланде приостановили работу.

© AP Photo / Aung Shine Oo
7 из 8
© AP Photo / Sakchai Lalit

На фото: спасатели выносят пострадавшего с места ЧП в Бангкоке.

Спасатели выносят пострадавшего с места обрушения здания в Бангкоке

На фото: спасатели выносят пострадавшего с места ЧП в Бангкоке.

© AP Photo / Sakchai Lalit
8 из 8

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, в 12 километрах от города Сагайн. Очаг залегал на глубине десяти километров. Толчки ощущались и в соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.

© Getty Images / Lauren DeCicca
1 из 8

Между городами Сагайн и Мандалай обрушился пролетный мост, пишет портал Myanmar Now.

© Getty Images / Lauren DeCicca
2 из 8

Очевидцы сообщают о частичном разрушении исторического дворца в Мандалае, считающегося одним из главных символов города.

© AP Photo / Aung Shine Oo
3 из 8

В Бангкоке из-за мощного землетрясения обрушился небоскреб, под завалами оказались 43 рабочих.

© Getty Images / Lauren DeCicca
4 из 8

Мэрия Бангкока объявила эвакуацию высотных зданий и закрыла подземное и наземное метро.

© Getty Images / Lauren DeCicca
5 из 8

Власти города объявили режим ЧП.

© AP Photo / Aung Shine Oo
6 из 8

Аэропорты в Таиланде приостановили работу.

© AP Photo / Aung Shine Oo
7 из 8

На фото: спасатели выносят пострадавшего с места ЧП в Бангкоке.

© AP Photo / Sakchai Lalit
8 из 8
"Спасатели МЧС России продолжают оказывать помощь пострадавшим в результате землетрясения в Мьянме. За прошедшие сутки обследованы на предмет нахождения пострадавших людей под завалами 10 объектов (всего - 45), более 8,9 тысячи квадратных метров территории (всего - 86,4 тысячи квадратных метров). С начала работы госпиталя за медицинской помощью к врачам обратились более 120 граждан", - говорится в сообщении МЧС.
В пресс-службе отметили, что на месте работают психологи МЧС России, оказывая помощь пострадавшим и их родным. В основном люди обращаются с травмами и ранениями, которые получили во время землетрясения, а также с обострением хронических заболеваний. Кроме того, в пресс-службе уточнили, что российские медики проводят консультации и дообследование, а в настоящее время в аэромобильный госпиталь поступают пострадавшие с переломами верхних и нижних конечностей.
Последствия землетрясения в Мьянме - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Россиянин погиб при землетрясении в Мьянме
Вчера, 12:12
 
МьянмаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Землетрясение в Мьянме и ТаиландеВ мире
 
 
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