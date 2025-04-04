https://ria.ru/20250404/myanma-2009253531.html

Сотрудники МЧС обследовали 86,4 тысячи квадратных метров в Мьянме

Сотрудники МЧС обследовали 86,4 тысячи квадратных метров в Мьянме - РИА Новости, 04.04.2025

Сотрудники МЧС обследовали 86,4 тысячи квадратных метров в Мьянме

Специалисты МЧС России обследовали 45 объектов, 86,4 тысячи "квадратов" территории, помогли 120 гражданам Мьянмы после произошедшего землетрясения, сообщает... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T08:01:00+03:00

2025-04-04T08:01:00+03:00

2025-04-04T08:51:00+03:00

мьянма

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

землетрясение в мьянме и таиланде

в мире

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Специалисты МЧС России обследовали 45 объектов, 86,4 тысячи "квадратов" территории, помогли 120 гражданам Мьянмы после произошедшего землетрясения, сообщает пресс-служба министерства.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы 28 марта. Толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. Согласно последним данным, число жертв землетрясения превысило 2 тысячи, около 4,5 тысячи человек пострадали, еще около 370 пропали без вести."Спасатели МЧС России продолжают оказывать помощь пострадавшим в результате землетрясения в Мьянме. За прошедшие сутки обследованы на предмет нахождения пострадавших людей под завалами 10 объектов (всего - 45), более 8,9 тысячи квадратных метров территории (всего - 86,4 тысячи квадратных метров). С начала работы госпиталя за медицинской помощью к врачам обратились более 120 граждан", - говорится в сообщении МЧС.В пресс-службе отметили, что на месте работают психологи МЧС России, оказывая помощь пострадавшим и их родным. В основном люди обращаются с травмами и ранениями, которые получили во время землетрясения, а также с обострением хронических заболеваний. Кроме того, в пресс-службе уточнили, что российские медики проводят консультации и дообследование, а в настоящее время в аэромобильный госпиталь поступают пострадавшие с переломами верхних и нижних конечностей.

https://ria.ru/20250403/zemletryasenie-2009075305.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

мьянма, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), землетрясение в мьянме и таиланде, в мире