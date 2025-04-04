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На МЦД-3 произошел сбой в движении поездов - РИА Новости, 04.04.2025
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21:44 04.04.2025
https://ria.ru/20250404/mtsd-2009444700.html
На МЦД-3 произошел сбой в движении поездов
На МЦД-3 произошел сбой в движении поездов - РИА Новости, 04.04.2025
На МЦД-3 произошел сбой в движении поездов
Электропоезд Ипподром-Крюково по техническим причинам совершил вынужденную остановку на станции Люберцы-1, движение поездов МЦД-3 в сторону Москвы... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T21:44:00+03:00
2025-04-04T21:44:00+03:00
происшествия
москва
московская железная дорога
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Электропоезд Ипподром-Крюково по техническим причинам совершил вынужденную остановку на станции Люберцы-1, движение поездов МЦД-3 в сторону Москвы осуществляется с увеличенным интервалом, сообщила Московская железная дорога (МЖД). "Сегодня в 20:04 на станции Люберцы-1 Казанского направления по техническим причинам совершил вынужденную остановку электропоезд №7377 Ипподром- Крюково", - говорится в сообщении. Отмечается, что пассажиры были высажены на станции для продолжения поездки на других электропоездах. Движение по станции осуществляется по соседним путям. В связи с этим в настоящее время движение поездов МЦД-3 в сторону Москвы осуществляется с увеличенным интервалом. "Московская железная дорога принимает все необходимые меры для стабилизации межпоездного интервала", - добавляется там. МЖД приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства.
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происшествия, москва, московская железная дорога
Происшествия, Москва, Московская железная дорога
На МЦД-3 произошел сбой в движении поездов

Электропоезд Ипподром-Крюково вынужденно остановился на станции Люберцы-1

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПассажиры в вагоне поезда третьего Московского центрального диаметра
Пассажиры в вагоне поезда третьего Московского центрального диаметра - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Пассажиры в вагоне поезда третьего Московского центрального диаметра. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Электропоезд Ипподром-Крюково по техническим причинам совершил вынужденную остановку на станции Люберцы-1, движение поездов МЦД-3 в сторону Москвы осуществляется с увеличенным интервалом, сообщила Московская железная дорога (МЖД).
«
"Сегодня в 20:04 на станции Люберцы-1 Казанского направления по техническим причинам совершил вынужденную остановку электропоезд №7377 Ипподром- Крюково", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пассажиры были высажены на станции для продолжения поездки на других электропоездах. Движение по станции осуществляется по соседним путям. В связи с этим в настоящее время движение поездов МЦД-3 в сторону Москвы осуществляется с увеличенным интервалом.
"Московская железная дорога принимает все необходимые меры для стабилизации межпоездного интервала", - добавляется там.
МЖД приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства.
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