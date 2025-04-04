На МЦД-3 произошел сбой в движении поездов
Электропоезд Ипподром-Крюково вынужденно остановился на станции Люберцы-1
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПассажиры в вагоне поезда третьего Московского центрального диаметра
Пассажиры в вагоне поезда третьего Московского центрального диаметра. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Электропоезд Ипподром-Крюково по техническим причинам совершил вынужденную остановку на станции Люберцы-1, движение поездов МЦД-3 в сторону Москвы осуществляется с увеличенным интервалом, сообщила Московская железная дорога (МЖД).
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"Сегодня в 20:04 на станции Люберцы-1 Казанского направления по техническим причинам совершил вынужденную остановку электропоезд №7377 Ипподром- Крюково", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пассажиры были высажены на станции для продолжения поездки на других электропоездах. Движение по станции осуществляется по соседним путям. В связи с этим в настоящее время движение поездов МЦД-3 в сторону Москвы осуществляется с увеличенным интервалом.
"Московская железная дорога принимает все необходимые меры для стабилизации межпоездного интервала", - добавляется там.
МЖД приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства.
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4 апреля 2024, 11:28