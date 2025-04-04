https://ria.ru/20250404/mtsd-2009444700.html

На МЦД-3 произошел сбой в движении поездов

На МЦД-3 произошел сбой в движении поездов - РИА Новости, 04.04.2025

На МЦД-3 произошел сбой в движении поездов

Электропоезд Ипподром-Крюково по техническим причинам совершил вынужденную остановку на станции Люберцы-1, движение поездов МЦД-3 в сторону Москвы... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T21:44:00+03:00

2025-04-04T21:44:00+03:00

2025-04-04T21:44:00+03:00

происшествия

москва

московская железная дорога

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Электропоезд Ипподром-Крюково по техническим причинам совершил вынужденную остановку на станции Люберцы-1, движение поездов МЦД-3 в сторону Москвы осуществляется с увеличенным интервалом, сообщила Московская железная дорога (МЖД). "Сегодня в 20:04 на станции Люберцы-1 Казанского направления по техническим причинам совершил вынужденную остановку электропоезд №7377 Ипподром- Крюково", - говорится в сообщении. Отмечается, что пассажиры были высажены на станции для продолжения поездки на других электропоездах. Движение по станции осуществляется по соседним путям. В связи с этим в настоящее время движение поездов МЦД-3 в сторону Москвы осуществляется с увеличенным интервалом. "Московская железная дорога принимает все необходимые меры для стабилизации межпоездного интервала", - добавляется там. МЖД приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства.

https://ria.ru/20240404/mtsd-1-1937774075.html

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, московская железная дорога