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Дрон ВСУ повредил мост в Брянской области
Дрон ВСУ повредил мост в Брянской области - РИА Новости, 04.04.2025
Дрон ВСУ повредил мост в Брянской области
Украинские боевики нанесли удар реактивным снарядом по мосту в Брянской области, заявил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T17:07:00+03:00
2025-04-04T17:07:00+03:00
2025-04-04T19:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
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россия
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ТУЛА, 4 апр — РИА Новости. Украинские боевики нанесли удар реактивным снарядом по мосту в Брянской области, заявил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале."ВСУ атаковали объект гражданской инфраструктуры. <...> В результате удара реактивным снарядом между селами Демьянки и Азаровка Стародубского муниципального округа поврежден мост", — говорится в сообщении.Как отметил глава региона, его использовали исключительно для транспортного сообщения мирных жителей. Никто не пострадал. Украинские войска практически ежедневно пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России с помощью беспилотников. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20250404/ugroza-2009365442.html
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брянская область, александр богомаз, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины, Россия
Дрон ВСУ повредил мост в Брянской области
При атаке украинского БПЛА в Брянской области поврежден мост