https://ria.ru/20250404/most-2009387250.html

Дрон ВСУ повредил мост в Брянской области

Дрон ВСУ повредил мост в Брянской области - РИА Новости, 04.04.2025

Дрон ВСУ повредил мост в Брянской области

Украинские боевики нанесли удар реактивным снарядом по мосту в Брянской области, заявил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T17:07:00+03:00

2025-04-04T17:07:00+03:00

2025-04-04T19:10:00+03:00

специальная военная операция на украине

брянская область

александр богомаз

вооруженные силы украины

россия

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ТУЛА, 4 апр — РИА Новости. Украинские боевики нанесли удар реактивным снарядом по мосту в Брянской области, заявил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале."ВСУ атаковали объект гражданской инфраструктуры. <...> В результате удара реактивным снарядом между селами Демьянки и Азаровка Стародубского муниципального округа поврежден мост", — говорится в сообщении.Как отметил глава региона, его использовали исключительно для транспортного сообщения мирных жителей. Никто не пострадал. Украинские войска практически ежедневно пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России с помощью беспилотников. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20250404/ugroza-2009365442.html

брянская область

россия

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2025

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брянская область, александр богомаз, вооруженные силы украины, россия