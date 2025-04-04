В МВД предупредили о фишинговых сайтах, продающих "Оземпик"
МВД: мошенники создали фейковые сайты по продаже запрещенных препаратов
Лекарства. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Мошенники создали фейковые сайты по продаже запрещенных препаратов для похудения "Оземпик" и "Мунджаро", от этой схемы уже пострадала одна москвичка, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
«
"Ажиотаж вокруг препаратов "Оземпик" и "Мунджаро" привёл к появлению мошеннических ресурсов. Ссылки на некоторые из них можно найти даже на первой странице поисковых систем. Мошенники обещают доставку препаратов, эффект которых в виде снижения веса активно обсуждается в сети, и тактично не спрашивают рецепты. С фишинговых сайтов общение переходит в мессенджеры. После оплаты диалог с покупателем прекращается", - говорится в сообщении.
МВД раскрыло схему мошенничества с дубайским шоколадом
29 января, 12:53
Правоохранители рассказали, что жительница Москвы лишилась денег, когда искала в сети данные препараты, прочитав предварительно об их эффективности при сахарном диабете 2-го типа.
«
"Обезопасить себя от таких мошеннических схем достаточно просто. Не стоит искать "волшебную кнопку" и покупать лекарственные средства без назначения врача", - отметили в ведомстве.
Официальные поставки препарата "Оземпик" в Россию прекращены в 2023 году, а препарат "Мунджаро" не имеет действующего регистрационного удостоверения и запрещён к обращению, заключили в МВД.
"Оземпик" изначально определяли как гормон, помогающий людям с диабетом второго типа регулировать уровень сахара в крови. Однако после того, как выяснилось, что он воздействует на мозг, контролируя аппетит, его стали использовать для похудения.
Эксперт рассказала о способе обмана с фейковыми звонками из Соцфонда
23 августа 2024, 02:18