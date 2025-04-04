https://ria.ru/20250404/moskva-2009373109.html

В МВД предупредили о фишинговых сайтах, продающих "Оземпик"

В МВД предупредили о фишинговых сайтах, продающих "Оземпик" - РИА Новости, 04.04.2025

В МВД предупредили о фишинговых сайтах, продающих "Оземпик"

Мошенники создали фейковые сайты по продаже запрещенных препаратов для похудения "Оземпик" и "Мунджаро", от этой схемы уже пострадала одна москвичка,... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T16:15:00+03:00

2025-04-04T16:15:00+03:00

2025-04-04T16:29:00+03:00

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Мошенники создали фейковые сайты по продаже запрещенных препаратов для похудения "Оземпик" и "Мунджаро", от этой схемы уже пострадала одна москвичка, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Ажиотаж вокруг препаратов "Оземпик" и "Мунджаро" привёл к появлению мошеннических ресурсов. Ссылки на некоторые из них можно найти даже на первой странице поисковых систем. Мошенники обещают доставку препаратов, эффект которых в виде снижения веса активно обсуждается в сети, и тактично не спрашивают рецепты. С фишинговых сайтов общение переходит в мессенджеры. После оплаты диалог с покупателем прекращается", - говорится в сообщении. Правоохранители рассказали, что жительница Москвы лишилась денег, когда искала в сети данные препараты, прочитав предварительно об их эффективности при сахарном диабете 2-го типа. "Обезопасить себя от таких мошеннических схем достаточно просто. Не стоит искать "волшебную кнопку" и покупать лекарственные средства без назначения врача", - отметили в ведомстве. Официальные поставки препарата "Оземпик" в Россию прекращены в 2023 году, а препарат "Мунджаро" не имеет действующего регистрационного удостоверения и запрещён к обращению, заключили в МВД. "Оземпик" изначально определяли как гормон, помогающий людям с диабетом второго типа регулировать уровень сахара в крови. Однако после того, как выяснилось, что он воздействует на мозг, контролируя аппетит, его стали использовать для похудения.

https://ria.ru/20250129/shokolad-1996090806.html

https://ria.ru/20240823/moshennichestvo-1967925153.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, москва