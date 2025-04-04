Рейтинг@Mail.ru
При сходе вагонов с рельсов в Новой Москве погиб человек - РИА Новости, 04.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:13 04.04.2025 (обновлено: 16:27 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/moskva-2009372625.html
При сходе вагонов с рельсов в Новой Москве погиб человек
При сходе вагонов с рельсов в Новой Москве погиб человек - РИА Новости, 04.04.2025
При сходе вагонов с рельсов в Новой Москве погиб человек
Один человек погиб, по уточненной информации, при сходе с рельсов вагонов ремонтного поезда на железнодорожной станции Рассудово в Новой Москве, рассказал РИА... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T16:13:00+03:00
2025-04-04T16:27:00+03:00
происшествия
новая москва
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1c/1581954170_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_149e56df7a5274079c5c5e6d7d726cff.jpg
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Один человек погиб, по уточненной информации, при сходе с рельсов вагонов ремонтного поезда на железнодорожной станции Рассудово в Новой Москве, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. Ранее в экстренных службах РИА Новости сообщали о трех пострадавших в результате схода вагонов ремонтного поезда на станции Рассудово в Новой Москве. "Один из пострадавших скончался от полученных травм", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20250402/metro-2008960637.html
новая москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1c/1581954170_268:0:2999:2048_1920x0_80_0_0_a8efb16bdd1c97e2cf99d90340d0723c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, новая москва, россия
Происшествия, Новая Москва, Россия
При сходе вагонов с рельсов в Новой Москве погиб человек

В Новой Москве один человек погиб при сходе с рельсов вагонов ремонтного поезда

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВрач скорой помощи
Врач скорой помощи - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Врач скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Один человек погиб, по уточненной информации, при сходе с рельсов вагонов ремонтного поезда на железнодорожной станции Рассудово в Новой Москве, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Ранее в экстренных службах РИА Новости сообщали о трех пострадавших в результате схода вагонов ремонтного поезда на станции Рассудово в Новой Москве.
"Один из пострадавших скончался от полученных травм", - сказал собеседник агентства.
Кадры из московского метро, где женщина толкнула мужчину на прибывающий поезд - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
Женщина толкнула знакомого на прибывающий поезд в московском метро
2 апреля, 18:09
 
ПроисшествияНовая МоскваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала