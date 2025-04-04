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При сходе вагонов с рельсов в Новой Москве погиб человек
При сходе вагонов с рельсов в Новой Москве погиб человек - РИА Новости, 04.04.2025
При сходе вагонов с рельсов в Новой Москве погиб человек
Один человек погиб, по уточненной информации, при сходе с рельсов вагонов ремонтного поезда на железнодорожной станции Рассудово в Новой Москве, рассказал РИА... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T16:13:00+03:00
2025-04-04T16:13:00+03:00
2025-04-04T16:27:00+03:00
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Один человек погиб, по уточненной информации, при сходе с рельсов вагонов ремонтного поезда на железнодорожной станции Рассудово в Новой Москве, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. Ранее в экстренных службах РИА Новости сообщали о трех пострадавших в результате схода вагонов ремонтного поезда на станции Рассудово в Новой Москве. "Один из пострадавших скончался от полученных травм", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20250402/metro-2008960637.html
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происшествия, новая москва, россия
Происшествия, Новая Москва, Россия
При сходе вагонов с рельсов в Новой Москве погиб человек
В Новой Москве один человек погиб при сходе с рельсов вагонов ремонтного поезда