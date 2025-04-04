https://ria.ru/20250404/moskva-2009372625.html

При сходе вагонов с рельсов в Новой Москве погиб человек

При сходе вагонов с рельсов в Новой Москве погиб человек - РИА Новости, 04.04.2025

При сходе вагонов с рельсов в Новой Москве погиб человек

Один человек погиб, по уточненной информации, при сходе с рельсов вагонов ремонтного поезда на железнодорожной станции Рассудово в Новой Москве, рассказал РИА... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T16:13:00+03:00

2025-04-04T16:13:00+03:00

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Один человек погиб, по уточненной информации, при сходе с рельсов вагонов ремонтного поезда на железнодорожной станции Рассудово в Новой Москве, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. Ранее в экстренных службах РИА Новости сообщали о трех пострадавших в результате схода вагонов ремонтного поезда на станции Рассудово в Новой Москве. "Один из пострадавших скончался от полученных травм", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20250402/metro-2008960637.html

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происшествия, новая москва, россия