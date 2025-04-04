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Московские врачи спасли ребенка, проглотившего карандаш - РИА Новости, 04.04.2025
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10:42 04.04.2025 (обновлено: 11:25 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/moskva-2009272565.html
Московские врачи спасли ребенка, проглотившего карандаш
Московские врачи спасли ребенка, проглотившего карандаш - РИА Новости, 04.04.2025
Московские врачи спасли ребенка, проглотившего карандаш
Врачи клиники доктора Рошаля спасли ребенка, проглотившего пятисантиметровый карандаш, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения. РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T10:42:00+03:00
2025-04-04T11:25:00+03:00
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Врачи клиники доктора Рошаля спасли ребенка, проглотившего пятисантиметровый карандаш, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения. "В клинике доктора Рошаля спасли ребенка, проглотившего пятисантиметровый карандаш. В приемное отделение НИИ Неотложной детской хирургии и травматологии обратились родители 11-летнего мальчика. Школьник жаловался на боли в желудке. Он рассказал, что утром в школе сидел с карандашом в зубах, захотел откашляться, вдохнул и случайно проглотил его", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что сначала ребенка особо ничего не беспокоило, лишь были небольшие откашливания, но спустя несколько часов начались боли в животе. Вернувшись из школы, мальчик рассказал все родителям, и они сразу же поехали в больницу. При первом исследовании, рентгенографии, инородное тело не было обнаружено. "Врачи приняли решение провести диагностическую ЭГДС под общим наркозом. Процедура заняла менее 15 минут. Карандаш был обнаружен в желудке и успешно извлечен", - уточняется в сообщении. В клинике пояснили, что карандаш не повредил слизистые оболочки внутренних органов. К моменту извлечения древесина уже начала размякать, а значит, карандаш мог в скором времени развалиться на части, что сильно бы усложнило работу эндоскопистов и могло сильнее навредить ребенку. Мальчик был выписан домой в хорошем состоянии.
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здоровье - общество
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Московские врачи спасли ребенка, проглотившего карандаш

Московские врачи спасли мальчика, проглотившего пятисантиметровый карандаш

© Pixabay / marionbrunВрачи во время операции
Врачи во время операции - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© Pixabay / marionbrun
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Врачи клиники доктора Рошаля спасли ребенка, проглотившего пятисантиметровый карандаш, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения.
"В клинике доктора Рошаля спасли ребенка, проглотившего пятисантиметровый карандаш. В приемное отделение НИИ Неотложной детской хирургии и травматологии обратились родители 11-летнего мальчика. Школьник жаловался на боли в желудке. Он рассказал, что утром в школе сидел с карандашом в зубах, захотел откашляться, вдохнул и случайно проглотил его", - говорится в сообщении ведомства.
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10:18
Отмечается, что сначала ребенка особо ничего не беспокоило, лишь были небольшие откашливания, но спустя несколько часов начались боли в животе. Вернувшись из школы, мальчик рассказал все родителям, и они сразу же поехали в больницу. При первом исследовании, рентгенографии, инородное тело не было обнаружено.
"Врачи приняли решение провести диагностическую ЭГДС под общим наркозом. Процедура заняла менее 15 минут. Карандаш был обнаружен в желудке и успешно извлечен", - уточняется в сообщении.
В клинике пояснили, что карандаш не повредил слизистые оболочки внутренних органов. К моменту извлечения древесина уже начала размякать, а значит, карандаш мог в скором времени развалиться на части, что сильно бы усложнило работу эндоскопистов и могло сильнее навредить ребенку. Мальчик был выписан домой в хорошем состоянии.
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