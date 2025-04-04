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На востоке Москвы из-за поджога сгорело три автомобиля - РИА Новости, 04.04.2025
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10:07 04.04.2025 (обновлено: 11:55 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/moskva-2009265436.html
На востоке Москвы из-за поджога сгорело три автомобиля
На востоке Москвы из-за поджога сгорело три автомобиля - РИА Новости, 04.04.2025
На востоке Москвы из-за поджога сгорело три автомобиля
Три автомобиля сгорели, по уточненным данным, в результате поджога на парковке в районе Измайлово на востоке Москвы, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T10:07:00+03:00
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происшествия
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Три автомобиля сгорели, по уточненным данным, в результате поджога на парковке в районе Измайлово на востоке Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. Ранее столичная прокуратура сообщила в своем Telegram-канале о поджоге неизвестным припаркованного возле жилого дома на улице 13-я Парковая автомобиля Haval. В результате транспортное средство было полностью уничтожено огнем, также повреждены соседние автомобили. "По уточненной информации, сгорели три автомобиля", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что произошло это около четырех утра пятницы. Правоохранители изучают записи камер наблюдения.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
На востоке Москвы из-за поджога сгорело три автомобиля

На востоке Москвы возле жилого дома из-за поджога сгорело три автомобиля

© АГН "Москва" / Мобильный репортерПоследствия возгорания автомобилей на ул. 13-я Парковая в Москве
Последствия возгорания автомобилей на ул. 13-я Парковая в Москве - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© АГН "Москва" / Мобильный репортер
Последствия возгорания автомобилей на ул. 13-я Парковая в Москве
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Три автомобиля сгорели, по уточненным данным, в результате поджога на парковке в районе Измайлово на востоке Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Ранее столичная прокуратура сообщила в своем Telegram-канале о поджоге неизвестным припаркованного возле жилого дома на улице 13-я Парковая автомобиля Haval. В результате транспортное средство было полностью уничтожено огнем, также повреждены соседние автомобили.
"По уточненной информации, сгорели три автомобиля", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что произошло это около четырех утра пятницы. Правоохранители изучают записи камер наблюдения.
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