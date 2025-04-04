https://ria.ru/20250404/moskva-2009260061.html

В Москве мужчина сжег автомобиль около жилого дома

В Москве мужчина сжег автомобиль около жилого дома - РИА Новости, 04.04.2025

В Москве мужчина сжег автомобиль около жилого дома

Мужчина спалил автомобиль около жилого дома в Москве, также повреждены соседние машины, сообщает столичная прокуратура в Telegram-канале. РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T09:21:00+03:00

2025-04-04T09:21:00+03:00

2025-04-04T11:54:00+03:00

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Мужчина спалил автомобиль около жилого дома в Москве, также повреждены соседние машины, сообщает столичная прокуратура в Telegram-канале. "Ночью мужчина подошел к автомобилю Haval, припаркованному около жилого дома на улице 13-я Парковая, облил его легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. В результате транспортное средство было полностью уничтожено огнем, а также повреждены соседние автомобили", - говорится в сообщении. Отмечается, что прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также личности злоумышленника и привлечение его к уголовной ответственности за умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога (статья 167 УК РФ).

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва, россия