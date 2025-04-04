https://ria.ru/20250404/moshenniki-2009326106.html

Мошенники начали создавать сайты с фейковой платежной системой

Мошенники начали создавать сайты с фейковой платежной системой - РИА Новости, 04.04.2025

Мошенники начали создавать сайты с фейковой платежной системой

Мошенники начали создавать сайты с фейковой платежной системой "Наш платеж", специалисты компании в сфере информационной безопасности Angara Security обнаружили РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T14:13:00+03:00

2025-04-04T14:13:00+03:00

2025-04-04T14:26:00+03:00

angara security

происшествия

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/14/1846372332_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_2c793e9a1c941a10c4122eac5569e8c9.jpg

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Мошенники начали создавать сайты с фейковой платежной системой "Наш платеж", специалисты компании в сфере информационной безопасности Angara Security обнаружили семь таких доменов - все они были переданы на блокировку в Национальный координационный центр, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании. "Согласно информации от Angara SOC (корпоративный центр ГосСОПКА класса "А") , мошенники зарегистрировали 7 новых доменов с фейковой платежной системой "Наш платеж", которые были переданы на блокировку в Национальный координационный центр", - сказали в компании. Там пояснили, что сайты с якобы платежной системой "Наш платеж" были созданы теми же мошенниками, которые в начале года маскировали фишинговые ресурсы под давно не работающую систему оплаты "Росплатеж". "Они провели "ребрендинг", украсили ресурсы логотипом "Наш платеж" и перестали отдавать предпочтение какой-то конкретной доменной зоне", - рассказала руководитель отдела защиты бренда Angara Security Виктория Варламова. Как напомнили в Angara Security, в январе было выявлено более 30 фишинговых сайтов, использующих названия известных брендов и маркетплейсов - для страниц оплаты на этих ресурсах использовался бренд сервиса "Росплатеж". "У мошенников финансовая мотивация, они нацелены на получение денежных средств от пользователей, предлагая им "выигрыши" с условием уплаты налогов или конвертации. Для повышения доверия используются чат-боты и логотипы известных платежных систем", - предостерегла Варламова.

https://ria.ru/20250404/gosduma-2009239200.html

https://ria.ru/20250403/moshennichestvo-2009026642.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

angara security, происшествия, россия