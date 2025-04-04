https://ria.ru/20250404/moshenniki-2009326106.html
Мошенники начали создавать сайты с фейковой платежной системой
Мошенники начали создавать сайты с фейковой платежной системой - РИА Новости, 04.04.2025
Мошенники начали создавать сайты с фейковой платежной системой
Мошенники начали создавать сайты с фейковой платежной системой "Наш платеж", специалисты компании в сфере информационной безопасности Angara Security обнаружили РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T14:13:00+03:00
2025-04-04T14:13:00+03:00
2025-04-04T14:26:00+03:00
angara security
происшествия
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Мошенники начали создавать сайты с фейковой платежной системой "Наш платеж", специалисты компании в сфере информационной безопасности Angara Security обнаружили семь таких доменов - все они были переданы на блокировку в Национальный координационный центр, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании. "Согласно информации от Angara SOC (корпоративный центр ГосСОПКА класса "А") , мошенники зарегистрировали 7 новых доменов с фейковой платежной системой "Наш платеж", которые были переданы на блокировку в Национальный координационный центр", - сказали в компании. Там пояснили, что сайты с якобы платежной системой "Наш платеж" были созданы теми же мошенниками, которые в начале года маскировали фишинговые ресурсы под давно не работающую систему оплаты "Росплатеж". "Они провели "ребрендинг", украсили ресурсы логотипом "Наш платеж" и перестали отдавать предпочтение какой-то конкретной доменной зоне", - рассказала руководитель отдела защиты бренда Angara Security Виктория Варламова. Как напомнили в Angara Security, в январе было выявлено более 30 фишинговых сайтов, использующих названия известных брендов и маркетплейсов - для страниц оплаты на этих ресурсах использовался бренд сервиса "Росплатеж". "У мошенников финансовая мотивация, они нацелены на получение денежных средств от пользователей, предлагая им "выигрыши" с условием уплаты налогов или конвертации. Для повышения доверия используются чат-боты и логотипы известных платежных систем", - предостерегла Варламова.
https://ria.ru/20250404/gosduma-2009239200.html
https://ria.ru/20250403/moshennichestvo-2009026642.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
angara security, происшествия, россия
Angara Security, Происшествия, Россия
Мошенники начали создавать сайты с фейковой платежной системой
Мошенники начали создавать сайты с фейковой платежной системой "Наш платеж"
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Мошенники начали создавать сайты с фейковой платежной системой "Наш платеж", специалисты компании в сфере информационной безопасности Angara Security обнаружили семь таких доменов - все они были переданы на блокировку в Национальный координационный центр, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании.
"Согласно информации от Angara SOC (корпоративный центр ГосСОПКА класса "А") , мошенники зарегистрировали 7 новых доменов с фейковой платежной системой "Наш платеж", которые были переданы на блокировку в Национальный координационный центр", - сказали в компании.
Там пояснили, что сайты с якобы платежной системой "Наш платеж" были созданы теми же мошенниками, которые в начале года маскировали фишинговые ресурсы под давно не работающую систему оплаты "Росплатеж". "Они провели "ребрендинг", украсили ресурсы логотипом "Наш платеж" и перестали отдавать предпочтение какой-то конкретной доменной зоне", - рассказала руководитель отдела защиты бренда Angara Security
Виктория Варламова.
Как напомнили в Angara Security, в январе было выявлено более 30 фишинговых сайтов, использующих названия известных брендов и маркетплейсов - для страниц оплаты на этих ресурсах использовался бренд сервиса "Росплатеж".
"У мошенников финансовая мотивация, они нацелены на получение денежных средств от пользователей, предлагая им "выигрыши" с условием уплаты налогов или конвертации. Для повышения доверия используются чат-боты и логотипы известных платежных систем", - предостерегла Варламова.