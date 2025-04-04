Рейтинг@Mail.ru
В Молдавии саперы уничтожили боеприпасы времен Второй мировой - РИА Новости, 04.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:26 04.04.2025
https://ria.ru/20250404/moldavija-2009393997.html
В Молдавии саперы уничтожили боеприпасы времен Второй мировой
В Молдавии саперы уничтожили боеприпасы времен Второй мировой - РИА Новости, 04.04.2025
В Молдавии саперы уничтожили боеприпасы времен Второй мировой
Саперы уничтожили обнаруженные на юге Молдавии артиллерийские снаряды времен Второй мировой войны, сообщила пресс-служба министерства обороны. РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T17:26:00+03:00
2025-04-04T17:26:00+03:00
в мире
молдавия
вторая мировая война (1939-1945)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4b23b93ae17cdc5902eee7c266174885.jpg
КИШИНЕВ, 4 апр - РИА Новости. Саперы уничтожили обнаруженные на юге Молдавии артиллерийские снаряды времен Второй мировой войны, сообщила пресс-служба министерства обороны. "Военные саперы инженерного батальона "Кодру" уничтожили 23 артиллерийских снаряда, обнаруженных в селе Чобурчиу района Штефан-Водэ. Снаряды были обнаружены местными жителями в лесополосе недалеко от города 1 апреля", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минобороны. Специалисты установили, что боеприпасы оставались в земле со времен Второй мировой войны. Боеприпасы обезвредили в условиях максимальной безопасности, в специально отведенном месте. В марте инженеры Национальной армии провели 23 выезда, в результате которых было обнаружено и уничтожено 102 взрывоопасных предмета и 120 боеприпасов. Одним из самых опасных был инцидент в городе Унгены, где саперная группа уничтожила две авиационные бомбы весом по 250 кг каждая. С начала года проведено 35 операций по разминированию, в результате которых уничтожено 122 взрывоопасных предмета различных типов и 120 боеприпасов.
https://ria.ru/20250113/vov-1993459279.html
https://ria.ru/20240425/bomby-1942374622.html
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_60f73bef1d69f9d9924d57a09ffcf24b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, вторая мировая война (1939-1945)
В мире, Молдавия, Вторая мировая война (1939-1945)
В Молдавии саперы уничтожили боеприпасы времен Второй мировой

В Молдавии саперы уничтожили артиллерийские снаряды времен Второй мировой войны

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии
Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 4 апр - РИА Новости. Саперы уничтожили обнаруженные на юге Молдавии артиллерийские снаряды времен Второй мировой войны, сообщила пресс-служба министерства обороны.
«
"Военные саперы инженерного батальона "Кодру" уничтожили 23 артиллерийских снаряда, обнаруженных в селе Чобурчиу района Штефан-Водэ. Снаряды были обнаружены местными жителями в лесополосе недалеко от города 1 апреля", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минобороны.
Специальный автомобиль групп разминирования - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
В Волгоградской области дворники нашли снаряд времен Второй мировой войны
13 января, 13:21
Специалисты установили, что боеприпасы оставались в земле со времен Второй мировой войны. Боеприпасы обезвредили в условиях максимальной безопасности, в специально отведенном месте.
В марте инженеры Национальной армии провели 23 выезда, в результате которых было обнаружено и уничтожено 102 взрывоопасных предмета и 120 боеприпасов. Одним из самых опасных был инцидент в городе Унгены, где саперная группа уничтожила две авиационные бомбы весом по 250 кг каждая.
С начала года проведено 35 операций по разминированию, в результате которых уничтожено 122 взрывоопасных предмета различных типов и 120 боеприпасов.
Афины, Греция - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
В Афинах обнаружили сотни бомб времен Второй мировой войны
25 апреля 2024, 22:07
 
В миреМолдавияВторая мировая война (1939-1945)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала