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В Молдавии саперы уничтожили боеприпасы времен Второй мировой
В Молдавии саперы уничтожили боеприпасы времен Второй мировой - РИА Новости, 04.04.2025
В Молдавии саперы уничтожили боеприпасы времен Второй мировой
Саперы уничтожили обнаруженные на юге Молдавии артиллерийские снаряды времен Второй мировой войны, сообщила пресс-служба министерства обороны. РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T17:26:00+03:00
2025-04-04T17:26:00+03:00
2025-04-04T17:26:00+03:00
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КИШИНЕВ, 4 апр - РИА Новости. Саперы уничтожили обнаруженные на юге Молдавии артиллерийские снаряды времен Второй мировой войны, сообщила пресс-служба министерства обороны. "Военные саперы инженерного батальона "Кодру" уничтожили 23 артиллерийских снаряда, обнаруженных в селе Чобурчиу района Штефан-Водэ. Снаряды были обнаружены местными жителями в лесополосе недалеко от города 1 апреля", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минобороны. Специалисты установили, что боеприпасы оставались в земле со времен Второй мировой войны. Боеприпасы обезвредили в условиях максимальной безопасности, в специально отведенном месте. В марте инженеры Национальной армии провели 23 выезда, в результате которых было обнаружено и уничтожено 102 взрывоопасных предмета и 120 боеприпасов. Одним из самых опасных был инцидент в городе Унгены, где саперная группа уничтожила две авиационные бомбы весом по 250 кг каждая. С начала года проведено 35 операций по разминированию, в результате которых уничтожено 122 взрывоопасных предмета различных типов и 120 боеприпасов.
https://ria.ru/20250113/vov-1993459279.html
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в мире, молдавия, вторая мировая война (1939-1945)
В мире, Молдавия, Вторая мировая война (1939-1945)
В Молдавии саперы уничтожили боеприпасы времен Второй мировой
В Молдавии саперы уничтожили артиллерийские снаряды времен Второй мировой войны