https://ria.ru/20250404/mobilizatsiya-2009414719.html

В Одесской области мужчина потерял сознание при силовой мобилизации

В Одесской области мужчина потерял сознание при силовой мобилизации - РИА Новости, 04.04.2025

В Одесской области мужчина потерял сознание при силовой мобилизации

Мужчина потерял сознание во время силовой мобилизации в селе Сухой Лиман в Одесской области, сообщает в пятницу украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T18:28:00+03:00

2025-04-04T18:28:00+03:00

2025-04-04T18:38:00+03:00

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Мужчина потерял сознание во время силовой мобилизации в селе Сухой Лиман в Одесской области, сообщает в пятницу украинское издание "Страна.ua". "В Сухом Лимане Одесской области мужчина потерял сознание во время силовой мобилизации, которую пресекли прохожие. Пока люди ждали скорую, мужчина перестал подавать признаки жизни, его пытались реанимировать на месте, но безрезультатно. Официально ситуацию пока не комментировали", - пишет издание в Telegram-канале. На сопровождающем публикацию видео мужчина мобилизационного возраста сначала сидит на земле, опираясь о столб. Затем прохожие безрезультатно пытаются привести его в чувство. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.

https://ria.ru/20250404/ukraina-2009233827.html

https://ria.ru/20250401/ukraina-2008539147.html

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в мире, одесская область, украина, вооруженные силы украины