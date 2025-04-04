Российские войска освободили два села в ДНР
Российский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Российские подразделения взяли под контроль села Успеновка и Розовка в ДНР, сообщило Минобороны.
"В результате решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобождены населенные пункты Запорожье и Успеновка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке за неделю с 29 марта по 4 апреля.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Центр" освободили село Успеновка в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Центр" освободили село Успеновка в ДНР
Успеновка — село с довоенным населением примерно 400 человек. Его освобождение позволит продолжить окружение Красноармейска с юго-запада и запада.
О взятии села Запорожье военное ведомство отчиталось 30 марта.
При этом группировка "Центр" нанесла поражение четырем механизированным, двум штурмовым, пехотной, аэромобильной, егерской бригадам ВСУ, двум бригадам беспилотных систем, штурмовому полку, бригаде морской пехоты, двум бригадам Нацгвардии Украины и отряду специального назначения "Омега".
Потери противника за неделю составили:
- более 3150 солдат убитыми и ранеными;
- семь танков, в том числе два немецких Leopard;
- 19 боевых бронемашин, включая два французских бронетранспортера VAB, американский М113 и американский же бронеавтомобиль HMMWV;
- 39 автомобилей;
- 27 артиллерийских орудий, из них три западного производства.
Южная группировка, в свою очередь, освободила село Розовка.
© ИнфографикаПодразделения "Южной" группировки войск освободили село Розовка в ДНР
© Инфографика
Подразделения "Южной" группировки войск освободили село Розовка в ДНР
До этого 29 марта Минобороны сообщало об освобождении Пантелеймоновки.
За неделю группировка нанесла поражение семи механизированным, двум егерским, мотопехотной, горно-штурмовой, аэромобильной, штурмовой бригадам, полку беспилотных авиационных комплексов ВСУ, бригаде теробороны, двум бригадам Нацгвардии, штурмовой бригаде "Лють" Национальной полиции Украины и бригаде спецназначения "Азов"*.
Украинская армия потеряла в этих боях:
- примерно 1975 военнослужащих;
- семь танков;
- 21 боевую бронемашину, в том числе пять американских бронетранспортеров М113 и бронеавтомобиль HMMWV;
- 36 автомобилей;
- 11 орудий полевой артиллерии;
- две станции радиоэлектронной борьбы.
Уничтожены также четыре полевых склада боеприпасов.
* Организация признана террористической и запрещена в России.
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