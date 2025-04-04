https://ria.ru/20250404/mo-2009306365.html

Российские войска освободили два села в ДНР

Российские войска освободили два села в ДНР - РИА Новости, 04.04.2025

Российские войска освободили два села в ДНР

Российские подразделения взяли под контроль села Успеновка и Розовка в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T13:02:00+03:00

2025-04-04T13:02:00+03:00

2025-04-04T13:45:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

германия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Российские подразделения взяли под контроль села Успеновка и Розовка в ДНР, сообщило Минобороны."В результате решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобождены населенные пункты Запорожье и Успеновка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке за неделю с 29 марта по 4 апреля.О взятии села Запорожье военное ведомство отчиталось 30 марта.При этом группировка "Центр" нанесла поражение четырем механизированным, двум штурмовым, пехотной, аэромобильной, егерской бригадам ВСУ, двум бригадам беспилотных систем, штурмовому полку, бригаде морской пехоты, двум бригадам Нацгвардии Украины и отряду специального назначения "Омега".Потери противника за неделю составили:Южная группировка, в свою очередь, освободила село Розовка.До этого 29 марта Минобороны сообщало об освобождении Пантелеймоновки.За неделю группировка нанесла поражение семи механизированным, двум егерским, мотопехотной, горно-штурмовой, аэромобильной, штурмовой бригадам, полку беспилотных авиационных комплексов ВСУ, бригаде теробороны, двум бригадам Нацгвардии, штурмовой бригаде "Лють" Национальной полиции Украины и бригаде спецназначения "Азов"*.Украинская армия потеряла в этих боях:Уничтожены также четыре полевых склада боеприпасов.* Организация признана террористической и запрещена в России.

https://ria.ru/20250404/podpole-2009265099.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

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донецкая народная республика, германия, вооруженные силы украины