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Мишустин поздравил Делбе с назначением премьером Абхазии

Мишустин поздравил Делбе с назначением премьером Абхазии - РИА Новости, 04.04.2025

Мишустин поздравил Делбе с назначением премьером Абхазии

Глава правительства России Михаил Мишустин поздравил Владимира Делбе с назначением на должность премьер-министра Абхазии, сообщила пресс-служба кабмина. РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T16:30:00+03:00

2025-04-04T16:30:00+03:00

2025-04-04T16:30:00+03:00

политика

абхазия

россия

михаил мишустин

владимир делба

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Глава правительства России Михаил Мишустин поздравил Владимира Делбе с назначением на должность премьер-министра Абхазии, сообщила пресс-служба кабмина. "Уважаемый Владимир Валерьевич, от имени правительства Российской Федерации и от себя лично сердечно поздравляю вас с назначением на пост премьер-министра Республики Абхазия. Убежден, что ваша деятельность во главе правительства Абхазии будет способствовать развитию экономики и социальной сферы, повышению уровня жизни населения Республики", - отмечено в телеграмме Мишустина. Он пожелал премьеру Абхазии здоровья, благополучия и новых успехов в государственной деятельности.

https://ria.ru/20250402/putin-2008853376.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, абхазия, россия, михаил мишустин, владимир делба