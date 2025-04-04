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Мишустин поздравил Делбе с назначением премьером Абхазии
Мишустин поздравил Делбе с назначением премьером Абхазии - РИА Новости, 04.04.2025
Мишустин поздравил Делбе с назначением премьером Абхазии
Глава правительства России Михаил Мишустин поздравил Владимира Делбе с назначением на должность премьер-министра Абхазии, сообщила пресс-служба кабмина. РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T16:30:00+03:00
2025-04-04T16:30:00+03:00
2025-04-04T16:30:00+03:00
политика
абхазия
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Глава правительства России Михаил Мишустин поздравил Владимира Делбе с назначением на должность премьер-министра Абхазии, сообщила пресс-служба кабмина. "Уважаемый Владимир Валерьевич, от имени правительства Российской Федерации и от себя лично сердечно поздравляю вас с назначением на пост премьер-министра Республики Абхазия. Убежден, что ваша деятельность во главе правительства Абхазии будет способствовать развитию экономики и социальной сферы, повышению уровня жизни населения Республики", - отмечено в телеграмме Мишустина. Он пожелал премьеру Абхазии здоровья, благополучия и новых успехов в государственной деятельности.
https://ria.ru/20250402/putin-2008853376.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, абхазия, россия, михаил мишустин, владимир делба
Политика, Абхазия, Россия, Михаил Мишустин, Владимир Делба
Мишустин поздравил Делбе с назначением премьером Абхазии
Мишустин поздравил Владимира Делбе с назначением на должность премьера Абхазии