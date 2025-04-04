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Мишустин: развитие экономических связей с Абхазией отвечает интересам стран - РИА Новости, 04.04.2025
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16:16 04.04.2025 (обновлено: 16:29 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/mishustin-2009373331.html
Мишустин: развитие экономических связей с Абхазией отвечает интересам стран
Мишустин: развитие экономических связей с Абхазией отвечает интересам стран - РИА Новости, 04.04.2025
Мишустин: развитие экономических связей с Абхазией отвечает интересам стран
Развитие российско-абхазского сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также реализация крупных совместных проектов отвечает... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T16:16:00+03:00
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экономика
михаил мишустин
абхазия
москва
россия
владимир делба
политика
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Развитие российско-абхазского сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также реализация крупных совместных проектов отвечает интересам Москвы и Сухуми, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Мишустин направил телеграмму Владимиру Делбе по случаю назначения на пост премьера-министра Абхазии."Хотел бы отметить важность дальнейшего укрепления российско-абхазских отношений, основанных на принципах дружбы, добрососедства и союзничества. Расширение торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества, реализация крупных совместных проектов в различных областях в полной мере отвечают интересам Российской Федерации и Республики Абхазия", - говорится в тексте телеграммы.
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экономика, михаил мишустин, абхазия, москва, россия, владимир делба, политика
Экономика, Михаил Мишустин, Абхазия, Москва, Россия, Владимир Делба, Политика
Мишустин: развитие экономических связей с Абхазией отвечает интересам стран

Мишустин: расширение экономических отношений с Абхазией отвечает интересам стран

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин . Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Развитие российско-абхазского сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также реализация крупных совместных проектов отвечает интересам Москвы и Сухуми, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Мишустин направил телеграмму Владимиру Делбе по случаю назначения на пост премьера-министра Абхазии.
"Хотел бы отметить важность дальнейшего укрепления российско-абхазских отношений, основанных на принципах дружбы, добрососедства и союзничества. Расширение торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества, реализация крупных совместных проектов в различных областях в полной мере отвечают интересам Российской Федерации и Республики Абхазия", - говорится в тексте телеграммы.
Избранный президент Абхазии Бадра Гунба и первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
Кириенко и Гунба обсудили сотрудничество России и Абхазии
2 апреля, 15:50
 
ЭкономикаМихаил МишустинАбхазияМоскваРоссияВладимир ДелбаПолитика
 
 
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