https://ria.ru/20250404/mishustin-2009373331.html

Мишустин: развитие экономических связей с Абхазией отвечает интересам стран

Мишустин: развитие экономических связей с Абхазией отвечает интересам стран - РИА Новости, 04.04.2025

Мишустин: развитие экономических связей с Абхазией отвечает интересам стран

Развитие российско-абхазского сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также реализация крупных совместных проектов отвечает... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T16:16:00+03:00

2025-04-04T16:16:00+03:00

2025-04-04T16:29:00+03:00

экономика

михаил мишустин

абхазия

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Развитие российско-абхазского сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также реализация крупных совместных проектов отвечает интересам Москвы и Сухуми, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Мишустин направил телеграмму Владимиру Делбе по случаю назначения на пост премьера-министра Абхазии."Хотел бы отметить важность дальнейшего укрепления российско-абхазских отношений, основанных на принципах дружбы, добрососедства и союзничества. Расширение торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества, реализация крупных совместных проектов в различных областях в полной мере отвечают интересам Российской Федерации и Республики Абхазия", - говорится в тексте телеграммы.

https://ria.ru/20250402/abkhaziya-2008922038.html

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экономика, михаил мишустин, абхазия, москва, россия, владимир делба, политика