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Трех жителей Минска будут судить по делу о госизмене - РИА Новости, 04.04.2025
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16:52 04.04.2025 (обновлено: 17:00 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/minsk-2009382285.html
Трех жителей Минска будут судить по делу о госизмене
Трех жителей Минска будут судить по делу о госизмене - РИА Новости, 04.04.2025
Трех жителей Минска будут судить по делу о госизмене
Три жителя Минска, передававшие информацию работавшим под патронажем иностранных спецслужб фондам, предстанут перед судом по обвинению в измене государству,... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T16:52:00+03:00
2025-04-04T17:00:00+03:00
в мире
белоруссия
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МИНСК, 4 апр - РИА Новости. Три жителя Минска, передававшие информацию работавшим под патронажем иностранных спецслужб фондам, предстанут перед судом по обвинению в измене государству, сообщила пресс-служба Следственного комитета Белоруссии. "Следственным управлением УСК по городу Минску окончено предварительное расследование по уголовному делу об измене государству в отношении ряда лиц, которые во вред национальной безопасности передавали фондам и некоммерческим организациям, действовавшим под патронажем специальных служб иностранных государств, материалы о состоянии дел в различных сферах жизни Республики Беларусь", - говорится в сообщении на сайте СК Белоруссии. Там говорится, что действия обвиняемых квалифицированы по статьям "измена государству" и "уклонение от уплаты страховых взносов, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере" уголовного кодекса Белоруссии. К ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу. "В настоящее время уголовное дело передано прокурору для направления в суд", - говорится в сообщении.Согласно материалам уголовного дела, 42-летний житель столицы за материальное вознаграждение подготовил для одной из организаций, в том числе для размещения в интернете, исследование, содержащее заведомо ложные сведения о проводимой в стране политике в области здравоохранения в части принимаемых мер по борьбе с коронавирусной инфекцией. "Данный социологический анализ якобы составлялся возглавляемой им компанией, не имевшей аккредитацию для изучения указанных вопросов. При этом, обвиняемый фактически не проводил аналитическую работу в области интересующей темы, а на основании отдельных сведений, размещенных в открытых источниках, подготовил ангажированные и отвечающие запросам "заказчика" результаты, для последующего их использования во вред национальной безопасности и интересам государства", - добавляется в сообщении пресс-службы.По данным СК, аналогичным образом действовали и две минчанки 37 и 43 лет, которые за вознаграждение проводили социологическое исследование, касающееся якобы наличия предпочтений среди граждан в развитии страны посредством интеграции со странами Евросоюза. "При этом, организация от имени которой предоставляли данные обвиняемые не аккредитована комиссией по опросам общественного мнения при Национальной академии наук Беларуси на проведение опросов социального мнения, относящихся к общественно-политической ситуации в стране", - отмечается в сообщении.Кроме того, говорится там, с целью достижения желаемого результата жительницы Минска использовали для проведения исследований фокус-группы из числа лиц, имеющих, как правило, заведомо негативное отношение к существующей в государстве политической системе и конституционному строю. "Данные материалы в последующем размещались в сети Интернет и использовались недружественными странами для причинения вреда Республике Беларусь", - подчеркивается в сообщении.Там говорится, что один из фигурантов, преследуя цель неполной уплаты обязательных страховых взносов, внедрил преступную схему подмены трудовых отношений. "Руководитель предложил подчиненным оформить свою деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей, при этом продолжать исполнять свои трудовые обязанности. Такой алгоритм действий был выгоден ему, поскольку работа с ИП автоматически освобождала организацию от обязательных выплат", - указали в пресс-службе СК Белоруссии.
https://ria.ru/20240704/gosizmena-1957355042.html
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в мире, белоруссия, минск, следственный комитет россии (ск рф)
В мире, Белоруссия, Минск, Следственный комитет России (СК РФ)
Трех жителей Минска будут судить по делу о госизмене

Трех жителей Минска будут судить за передачу информации иностранным спецслужбам

© РИА Новости / Евгений БиятовНаручники на руках
Наручники на руках - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МИНСК, 4 апр - РИА Новости. Три жителя Минска, передававшие информацию работавшим под патронажем иностранных спецслужб фондам, предстанут перед судом по обвинению в измене государству, сообщила пресс-служба Следственного комитета Белоруссии.
«
"Следственным управлением УСК по городу Минску окончено предварительное расследование по уголовному делу об измене государству в отношении ряда лиц, которые во вред национальной безопасности передавали фондам и некоммерческим организациям, действовавшим под патронажем специальных служб иностранных государств, материалы о состоянии дел в различных сферах жизни Республики Беларусь", - говорится в сообщении на сайте СК Белоруссии.
Там говорится, что действия обвиняемых квалифицированы по статьям "измена государству" и "уклонение от уплаты страховых взносов, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере" уголовного кодекса Белоруссии. К ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
"В настоящее время уголовное дело передано прокурору для направления в суд", - говорится в сообщении.
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Согласно материалам уголовного дела, 42-летний житель столицы за материальное вознаграждение подготовил для одной из организаций, в том числе для размещения в интернете, исследование, содержащее заведомо ложные сведения о проводимой в стране политике в области здравоохранения в части принимаемых мер по борьбе с коронавирусной инфекцией. "Данный социологический анализ якобы составлялся возглавляемой им компанией, не имевшей аккредитацию для изучения указанных вопросов. При этом, обвиняемый фактически не проводил аналитическую работу в области интересующей темы, а на основании отдельных сведений, размещенных в открытых источниках, подготовил ангажированные и отвечающие запросам "заказчика" результаты, для последующего их использования во вред национальной безопасности и интересам государства", - добавляется в сообщении пресс-службы.
По данным СК, аналогичным образом действовали и две минчанки 37 и 43 лет, которые за вознаграждение проводили социологическое исследование, касающееся якобы наличия предпочтений среди граждан в развитии страны посредством интеграции со странами Евросоюза. "При этом, организация от имени которой предоставляли данные обвиняемые не аккредитована комиссией по опросам общественного мнения при Национальной академии наук Беларуси на проведение опросов социального мнения, относящихся к общественно-политической ситуации в стране", - отмечается в сообщении.
Кроме того, говорится там, с целью достижения желаемого результата жительницы Минска использовали для проведения исследований фокус-группы из числа лиц, имеющих, как правило, заведомо негативное отношение к существующей в государстве политической системе и конституционному строю. "Данные материалы в последующем размещались в сети Интернет и использовались недружественными странами для причинения вреда Республике Беларусь", - подчеркивается в сообщении.
Там говорится, что один из фигурантов, преследуя цель неполной уплаты обязательных страховых взносов, внедрил преступную схему подмены трудовых отношений. "Руководитель предложил подчиненным оформить свою деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей, при этом продолжать исполнять свои трудовые обязанности. Такой алгоритм действий был выгоден ему, поскольку работа с ИП автоматически освобождала организацию от обязательных выплат", - указали в пресс-службе СК Белоруссии.
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