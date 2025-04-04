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Глава Минфина США назвал Зеленского эстрадным артистом
Глава Минфина США назвал Зеленского эстрадным артистом - РИА Новости, 04.04.2025
Глава Минфина США назвал Зеленского эстрадным артистом
Владимир Зеленский является "эстрадным артистом", которого окружают неидеальные советники, заявил министр финансов США Скотт Бессент. РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T21:34:00+03:00
2025-04-04T21:34:00+03:00
2025-04-04T22:42:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский является "эстрадным артистом", которого окружают неидеальные советники, заявил министр финансов США Скотт Бессент. "Он исполнитель, своего рода эстрадный артист", - сказал он в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. По мнению Бессента, Зеленского окружают неидеальные советники, при этом "некоторые правительственные чиновники вокруг него и кабинета министров очень хороши".
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сша, владимир зеленский, скотт бессент, такер карлсон, министерство финансов сша, в мире, украина
США, Владимир Зеленский, Скотт Бессент, Такер Карлсон, Министерство финансов США, В мире, Украина
Глава Минфина США назвал Зеленского эстрадным артистом
Министр финансов США Бессент назвал Зеленского эстрадным артистом