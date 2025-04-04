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Глава Минфина США назвал Зеленского эстрадным артистом

Глава Минфина США назвал Зеленского эстрадным артистом - РИА Новости, 04.04.2025

Глава Минфина США назвал Зеленского эстрадным артистом

Владимир Зеленский является "эстрадным артистом", которого окружают неидеальные советники, заявил министр финансов США Скотт Бессент. РИА Новости, 04.04.2025

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ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский является "эстрадным артистом", которого окружают неидеальные советники, заявил министр финансов США Скотт Бессент. "Он исполнитель, своего рода эстрадный артист", - сказал он в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. По мнению Бессента, Зеленского окружают неидеальные советники, при этом "некоторые правительственные чиновники вокруг него и кабинета министров очень хороши".

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