https://ria.ru/20250404/million-2009238020.html

Определено количество пенсионеров в России

Определено количество пенсионеров в России - РИА Новости, 04.04.2025

Определено количество пенсионеров в России

В России всего более 41 миллиона пенсионеров, следует из данных СФР, которые имеются в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T03:08:00+03:00

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2025-04-04T12:32:00+03:00

общество

россия

пенсия

социальный фонд россии

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. В России всего более 41 миллиона пенсионеров, следует из данных СФР, которые имеются в распоряжении РИА Новости. Согласно информации фонда, на 1 января 2025 года численность этой категории граждан на учете в системе Социального фонда России составила 41 169 796 человек.Страховые пенсии по старости получают 33 379 424 человека, по инвалидности — 2 193 963, по потере кормильца — 1 456 262.Социальные пенсии выплачивают 3 466 291 россиянину.

https://ria.ru/20250326/pensii-1867694740.html

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2025

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общество, россия, пенсия, социальный фонд россии