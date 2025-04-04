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Определено количество пенсионеров в России - РИА Новости, 04.04.2025
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03:08 04.04.2025 (обновлено: 12:32 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/million-2009238020.html
Определено количество пенсионеров в России
Определено количество пенсионеров в России - РИА Новости, 04.04.2025
Определено количество пенсионеров в России
В России всего более 41 миллиона пенсионеров, следует из данных СФР, которые имеются в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T03:08:00+03:00
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общество
россия
пенсия
социальный фонд россии
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. В России всего более 41 миллиона пенсионеров, следует из данных СФР, которые имеются в распоряжении РИА Новости. Согласно информации фонда, на 1 января 2025 года численность этой категории граждан на учете в системе Социального фонда России составила 41 169 796 человек.Страховые пенсии по старости получают 33 379 424 человека, по инвалидности — 2 193 963, по потере кормильца — 1 456 262.Социальные пенсии выплачивают 3 466 291 россиянину.
https://ria.ru/20250326/pensii-1867694740.html
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общество, россия, пенсия, социальный фонд россии
Общество, Россия, Пенсия, Социальный фонд России
Определено количество пенсионеров в России

СФР заявил, что в России насчитывается более 41 млн пенсионеров

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников | Перейти в медиабанкВесенним днем на одном из бульваров Москвы
Весенним днем на одном из бульваров Москвы - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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Весенним днем на одном из бульваров Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. В России всего более 41 миллиона пенсионеров, следует из данных СФР, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
Согласно информации фонда, на 1 января 2025 года численность этой категории граждан на учете в системе Социального фонда России составила 41 169 796 человек.
Страховые пенсии по старости получают 33 379 424 человека, по инвалидности — 2 193 963, по потере кормильца — 1 456 262.
Социальные пенсии выплачивают 3 466 291 россиянину.
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ОбществоРоссияПенсияСоциальный фонд России
 
 
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