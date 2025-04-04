https://ria.ru/20250404/million-2009238020.html
Определено количество пенсионеров в России
Определено количество пенсионеров в России - РИА Новости, 04.04.2025
Определено количество пенсионеров в России
В России всего более 41 миллиона пенсионеров, следует из данных СФР, которые имеются в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T03:08:00+03:00
2025-04-04T03:08:00+03:00
2025-04-04T12:32:00+03:00
общество
россия
пенсия
социальный фонд россии
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. В России всего более 41 миллиона пенсионеров, следует из данных СФР, которые имеются в распоряжении РИА Новости. Согласно информации фонда, на 1 января 2025 года численность этой категории граждан на учете в системе Социального фонда России составила 41 169 796 человек.Страховые пенсии по старости получают 33 379 424 человека, по инвалидности — 2 193 963, по потере кормильца — 1 456 262.Социальные пенсии выплачивают 3 466 291 россиянину.
https://ria.ru/20250326/pensii-1867694740.html
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общество, россия, пенсия, социальный фонд россии
Общество, Россия, Пенсия, Социальный фонд России
Определено количество пенсионеров в России
СФР заявил, что в России насчитывается более 41 млн пенсионеров