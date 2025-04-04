Михалков рассказал, когда станет понятен культурный вектор развития России
Михалков: культурный вектор развития России станет понятен после завершения СВО
Никита Михалков. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Народный артист РФ, режиссер Никита Михалков выразил мнение, что культурный вектор развития России станет понятен после завершения специальной военной операции.
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"Куда мы пойдем (по какому культурному вектору - ред.), зависит от того, как закончится специальная военная операция. Я сказал такую крамольную мысль, что нам ее Бог послал, чтобы мы наконец определились и увидели своими глазами, что у нас внутри происходит и что происходит вне нас. Сегодня мы видим, что многовековая мечта истребить само понятие "Россия" пытается быть осуществленной на наших глазах", - сказал он на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня", посвященной старту всероссийского проекта "Современная музыкальная карта России".
Кроме того, Михалков отметил, что на Западе принимаются решения, которые легализуют неонацистскую политику, президент США Дональд Трамп предлагает Украине в обмен на мир возобновление поставок оружия. "Это нормально? В этом мы существуем и с этим боремся", - сказал он.
По мнению Михалкова, в такие моменты осознания происходящего вырастает "движение культурной жизни", которое должно олицетворять то, о чем люди говорят, о чем думают и за что бойцы проливают кровь сегодня.
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"Люди, которые там воевали, вернутся. Те, кто творит культуру, должны понимать, что им будут заданы вопросы - и они должны быть готовы к этим вопросам. К сожалению, очень большое количество людей, которые занимаются творчеством, не понимают, что они продолжают жить в тех парадигмах прошлого, а так не получится. Рано или поздно вернутся люди, которые держали в руках автомат, они захотят узнать, за что они боролись", - подчеркнул режиссер.