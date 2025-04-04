https://ria.ru/20250404/mihalkov-2009330381.html

Михалков рассказал, когда станет понятен культурный вектор развития России

Михалков рассказал, когда станет понятен культурный вектор развития России - РИА Новости, 04.04.2025

Михалков рассказал, когда станет понятен культурный вектор развития России

Народный артист РФ, режиссер Никита Михалков выразил мнение, что культурный вектор развития России станет понятен после завершения специальной военной операции. РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T14:28:00+03:00

2025-04-04T14:28:00+03:00

2025-04-04T14:28:00+03:00

россия

сша

украина

никита михалков

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/38959/70/389597025_0:375:4260:2771_1920x0_80_0_0_e9ce2d8d32c30a79451b4f5dd954cfef.jpg

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Народный артист РФ, режиссер Никита Михалков выразил мнение, что культурный вектор развития России станет понятен после завершения специальной военной операции. "Куда мы пойдем (по какому культурному вектору - ред.), зависит от того, как закончится специальная военная операция. Я сказал такую крамольную мысль, что нам ее Бог послал, чтобы мы наконец определились и увидели своими глазами, что у нас внутри происходит и что происходит вне нас. Сегодня мы видим, что многовековая мечта истребить само понятие "Россия" пытается быть осуществленной на наших глазах", - сказал он на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня", посвященной старту всероссийского проекта "Современная музыкальная карта России". Кроме того, Михалков отметил, что на Западе принимаются решения, которые легализуют неонацистскую политику, президент США Дональд Трамп предлагает Украине в обмен на мир возобновление поставок оружия. "Это нормально? В этом мы существуем и с этим боремся", - сказал он. По мнению Михалкова, в такие моменты осознания происходящего вырастает "движение культурной жизни", которое должно олицетворять то, о чем люди говорят, о чем думают и за что бойцы проливают кровь сегодня. "Люди, которые там воевали, вернутся. Те, кто творит культуру, должны понимать, что им будут заданы вопросы - и они должны быть готовы к этим вопросам. К сожалению, очень большое количество людей, которые занимаются творчеством, не понимают, что они продолжают жить в тех парадигмах прошлого, а так не получится. Рано или поздно вернутся люди, которые держали в руках автомат, они захотят узнать, за что они боролись", - подчеркнул режиссер.

https://ria.ru/20250322/mihalkov-2006724094.html

https://ria.ru/20250326/mikhalkov-2007345528.html

россия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, украина, никита михалков, дональд трамп