Киев показывает, что не планирует прекращение огня, заявили в МИД
МИД: Киев атаками на гражданских показывает, что не планирует прекращать огонь
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел и Водовзводная башня Московского Кремля
Здание Министерства иностранных дел и Водовзводная башня Московского Кремля. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Украина атаками на мирное население показывает, что в ее планы не входит прекращение огня и достижение политического урегулирования конфликта, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.
«
"Все эти факты говорят о том, что в планы киевской хунты не входят прекращение огня и достижение политического урегулирования конфликта. У режима Зеленского нет политической воли к миру", — говорится в сообщении дипломата на сайте ведомства.
По ее словам, Киев целенаправленно атакует российское приграничье, чтобы посеять панику среди россиян.
Удары ВСУ по энергообъектам во время прекращения огня
Восемнадцатого марта президент Владимир Путин побеседовал по телефону со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Среди прочего российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным. Позднее Владимир Зеленский заявил, что киевские власти поддержат это предложение.
Затем 24 марта в Эр-Рияде состоялись переговоры экспертных групп России и США, по итогам которых представители стран договорились разработать механизм запрета таких ударов. В опубликованном перечне энергообъектов, которые стороны обязались не обстреливать во время прекращения огня, значатся нефтеперерабатывающие предприятия, нефте-, газопроводы и хранилища, электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители, АЭС и дамбы гидроэлектростанций.
Тем не менее ВСУ постоянно нарушают эти договоренности. Так, первую атаку противник совершил всего через несколько часов после беседы Путина и Трампа — нанес удар по нефтеперекачивающей станции "Кавказская" в Краснодарском крае. Затем последовала целая серия нападений на российские энергетические объекты.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что эти действия Киева — лучший показатель отсутствия договороспособности режима Зеленского.