https://ria.ru/20250404/mid-2009316436.html
МИД России заявил протест молдавскому послу
МИД России заявил протест молдавскому послу - РИА Новости, 04.04.2025
МИД России заявил протест молдавскому послу
Посол Молдавии в России был вызван в МИД, ему заявлен решительный протест из-за решения Кишинева объявить персонами нон грата трех сотрудников посольства РФ,... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T13:36:00+03:00
2025-04-04T13:36:00+03:00
2025-04-04T13:37:00+03:00
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Посол Молдавии в России был вызван в МИД, ему заявлен решительный протест из-за решения Кишинева объявить персонами нон грата трех сотрудников посольства РФ, сообщили в МИД России. "Четвёртого апреля в МИД России был вызван посол Республики Молдова в Российской Федерации Лилиан Дарий, которому заявлен решительный протест в связи решением молдавских властей от 31 марта объявить persona non grata трех сотрудников посольства России в Кишиневе за якобы деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России. Также в нём говорится, что российская сторона подчеркнула, что посольство РФ в Молдавии действует в строгом соответствии с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и любые попытки обвинить российскую дипмиссию во вмешательстве во внутренние дела Молдавии не имеют под собой никаких оснований. "Лилиану Дарию вручена нота МИД России о том, что российская сторона, исходя из принципа взаимности, объявляет persona non grata трех сотрудников посольства Молдавии в России. Им надлежит покинуть нашу страну", - заключается в нём.
https://ria.ru/20250403/dodon-2009213795.html
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в мире, россия, молдавия, кишинев
В мире, Россия, Молдавия, Кишинев
МИД России заявил протест молдавскому послу
МИД России заявил решительный протест молдавскому послу