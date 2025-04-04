https://ria.ru/20250404/mid-2009316436.html

МИД России заявил протест молдавскому послу

МИД России заявил протест молдавскому послу - РИА Новости, 04.04.2025

МИД России заявил протест молдавскому послу

Посол Молдавии в России был вызван в МИД, ему заявлен решительный протест из-за решения Кишинева объявить персонами нон грата трех сотрудников посольства РФ,... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T13:36:00+03:00

2025-04-04T13:36:00+03:00

2025-04-04T13:37:00+03:00

в мире

россия

молдавия

кишинев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/106720/41/1067204143_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_7103ed81287447e61e7d432206fe5467.jpg

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Посол Молдавии в России был вызван в МИД, ему заявлен решительный протест из-за решения Кишинева объявить персонами нон грата трех сотрудников посольства РФ, сообщили в МИД России. "Четвёртого апреля в МИД России был вызван посол Республики Молдова в Российской Федерации Лилиан Дарий, которому заявлен решительный протест в связи решением молдавских властей от 31 марта объявить persona non grata трех сотрудников посольства России в Кишиневе за якобы деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России. Также в нём говорится, что российская сторона подчеркнула, что посольство РФ в Молдавии действует в строгом соответствии с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и любые попытки обвинить российскую дипмиссию во вмешательстве во внутренние дела Молдавии не имеют под собой никаких оснований. "Лилиану Дарию вручена нота МИД России о том, что российская сторона, исходя из принципа взаимности, объявляет persona non grata трех сотрудников посольства Молдавии в России. Им надлежит покинуть нашу страну", - заключается в нём.

https://ria.ru/20250403/dodon-2009213795.html

россия

молдавия

кишинев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, молдавия, кишинев