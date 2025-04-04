https://ria.ru/20250404/metally-2009452721.html

Россия готова помочь Белоруссии в поиске редкоземельных металлов

Россия готова помочь Белоруссии в поиске редкоземельных металлов - РИА Новости, 04.04.2025

Россия готова помочь Белоруссии в поиске редкоземельных металлов

Российские специалисты готовы оказать белорусским коллегам помощь в изучении вопроса добычи редкоземельных металлов в республике, сообщил министр природных... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T23:10:00+03:00

2025-04-04T23:10:00+03:00

2025-04-04T23:10:00+03:00

экономика

цены на нефть

белоруссия

александр лукашенко

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

россия

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МИНСК, 4 апр – РИА Новости. Российские специалисты готовы оказать белорусским коллегам помощь в изучении вопроса добычи редкоземельных металлов в республике, сообщил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Белоруссии Сергей Масляк. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 4 марта поставил перед белорусскими специалистами вопрос о поиске в стране редкоземельных металлов. Президент обратил внимание на то, что геологоразведка в стране развита недостаточно, находится на низком уровне, а тематика поиска редкоземельных металлов выпадает из поля зрения отечественных специалистов. Белоруссии потребуются консультации российских специалистов по вопросу о возможности добычи редкоземельных элементов в республике, сообщал позже заместитель генерального директора белорусского научно-производственного центра по геологии Василий Колб. "Буквально несколько дней назад прошла встреча с нашими российскими коллегами, которые поделились опытом в этой сфере. Они сегодня готовы подставить плечо и оказывать нам содействие по определенным направлениям, которые нам в будущем помогут принять решение о необходимости далее продолжать заниматься этой работой", - сказал министр в интервью телеканалу ОНТ. Он отметил, что Белоруссия сегодня опирается на информацию, датированную 1980-2000 годами, когда вопросу редкоземельных элементов уделялось определенное внимание. "Вне всяких сомнений в определенных регионах нашей страны имеет место быть наличие редкоземельных металлов и содержание определенных редкоземельных элементов. Мы серьезно включились в эту работу. Но для принятия решения нужно обладать определенной информацией. В первую очередь, насколько это сегодня необходимо для нашей экономики и наших предприятий", - сказал глава Минприроды. Он пояснил, что, "возможно, проще купить это за рубежом – и дешевле, и эффективнее". "Но вместе с тем мы достаточно серьезно погружены в эту работу", - сказал Масляк. Он также рассказал о добычи традиционных для Белоруссии полезных ископаемых. "По добыче калийной соли сегодня наша страна входит в тройку лидеров, мы делим третье место с Российской Федерацией. При текущих объемах добычи запаса калийной соли нам хватит примерно на 100 лет. По итогам 2024 года объем добычи нефти … составил 1,94 миллиона тонн. Запас нефти сейчас составляет 45,2 миллиона тонн. При существующем объеме добычи этого нам хватит примерно на 50 лет. Но это всего лишь 10-12% от объема, который нужен нашей стране", - рассказал министр.

https://ria.ru/20250305/belorussiya-2003301665.html

https://ria.ru/20250304/lukashenko-2002965207.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, цены на нефть, белоруссия, александр лукашенко, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), россия