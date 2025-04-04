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Россия готова помочь Белоруссии в поиске редкоземельных металлов - РИА Новости, 04.04.2025
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23:10 04.04.2025
https://ria.ru/20250404/metally-2009452721.html
Россия готова помочь Белоруссии в поиске редкоземельных металлов
Россия готова помочь Белоруссии в поиске редкоземельных металлов - РИА Новости, 04.04.2025
Россия готова помочь Белоруссии в поиске редкоземельных металлов
Российские специалисты готовы оказать белорусским коллегам помощь в изучении вопроса добычи редкоземельных металлов в республике, сообщил министр природных... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T23:10:00+03:00
2025-04-04T23:10:00+03:00
экономика
цены на нефть
белоруссия
александр лукашенко
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
россия
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МИНСК, 4 апр – РИА Новости. Российские специалисты готовы оказать белорусским коллегам помощь в изучении вопроса добычи редкоземельных металлов в республике, сообщил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Белоруссии Сергей Масляк. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 4 марта поставил перед белорусскими специалистами вопрос о поиске в стране редкоземельных металлов. Президент обратил внимание на то, что геологоразведка в стране развита недостаточно, находится на низком уровне, а тематика поиска редкоземельных металлов выпадает из поля зрения отечественных специалистов. Белоруссии потребуются консультации российских специалистов по вопросу о возможности добычи редкоземельных элементов в республике, сообщал позже заместитель генерального директора белорусского научно-производственного центра по геологии Василий Колб. "Буквально несколько дней назад прошла встреча с нашими российскими коллегами, которые поделились опытом в этой сфере. Они сегодня готовы подставить плечо и оказывать нам содействие по определенным направлениям, которые нам в будущем помогут принять решение о необходимости далее продолжать заниматься этой работой", - сказал министр в интервью телеканалу ОНТ. Он отметил, что Белоруссия сегодня опирается на информацию, датированную 1980-2000 годами, когда вопросу редкоземельных элементов уделялось определенное внимание. "Вне всяких сомнений в определенных регионах нашей страны имеет место быть наличие редкоземельных металлов и содержание определенных редкоземельных элементов. Мы серьезно включились в эту работу. Но для принятия решения нужно обладать определенной информацией. В первую очередь, насколько это сегодня необходимо для нашей экономики и наших предприятий", - сказал глава Минприроды. Он пояснил, что, "возможно, проще купить это за рубежом – и дешевле, и эффективнее". "Но вместе с тем мы достаточно серьезно погружены в эту работу", - сказал Масляк. Он также рассказал о добычи традиционных для Белоруссии полезных ископаемых. "По добыче калийной соли сегодня наша страна входит в тройку лидеров, мы делим третье место с Российской Федерацией. При текущих объемах добычи запаса калийной соли нам хватит примерно на 100 лет. По итогам 2024 года объем добычи нефти … составил 1,94 миллиона тонн. Запас нефти сейчас составляет 45,2 миллиона тонн. При существующем объеме добычи этого нам хватит примерно на 50 лет. Но это всего лишь 10-12% от объема, который нужен нашей стране", - рассказал министр.
https://ria.ru/20250305/belorussiya-2003301665.html
https://ria.ru/20250304/lukashenko-2002965207.html
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экономика, цены на нефть, белоруссия, александр лукашенко, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), россия
Экономика, Цены на нефть, Белоруссия, Александр Лукашенко, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Россия
Россия готова помочь Белоруссии в поиске редкоземельных металлов

Масляк: Россия поможет Белоруссии изучить вопрос добычи редкоземельных металлов

© AP Photo / Efrem LukatskyРедкоземельные металлы
Редкоземельные металлы - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Редкоземельные металлы. Архивное фото
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МИНСК, 4 апр – РИА Новости. Российские специалисты готовы оказать белорусским коллегам помощь в изучении вопроса добычи редкоземельных металлов в республике, сообщил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Белоруссии Сергей Масляк.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 4 марта поставил перед белорусскими специалистами вопрос о поиске в стране редкоземельных металлов. Президент обратил внимание на то, что геологоразведка в стране развита недостаточно, находится на низком уровне, а тематика поиска редкоземельных металлов выпадает из поля зрения отечественных специалистов. Белоруссии потребуются консультации российских специалистов по вопросу о возможности добычи редкоземельных элементов в республике, сообщал позже заместитель генерального директора белорусского научно-производственного центра по геологии Василий Колб.
Минск - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
В Белоруссии провели мозговой штурм по поиску редкоземельных металлов
5 марта, 21:58
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"Буквально несколько дней назад прошла встреча с нашими российскими коллегами, которые поделились опытом в этой сфере. Они сегодня готовы подставить плечо и оказывать нам содействие по определенным направлениям, которые нам в будущем помогут принять решение о необходимости далее продолжать заниматься этой работой", - сказал министр в интервью телеканалу ОНТ.
Он отметил, что Белоруссия сегодня опирается на информацию, датированную 1980-2000 годами, когда вопросу редкоземельных элементов уделялось определенное внимание. "Вне всяких сомнений в определенных регионах нашей страны имеет место быть наличие редкоземельных металлов и содержание определенных редкоземельных элементов. Мы серьезно включились в эту работу. Но для принятия решения нужно обладать определенной информацией. В первую очередь, насколько это сегодня необходимо для нашей экономики и наших предприятий", - сказал глава Минприроды.
Он пояснил, что, "возможно, проще купить это за рубежом – и дешевле, и эффективнее". "Но вместе с тем мы достаточно серьезно погружены в эту работу", - сказал Масляк.
Он также рассказал о добычи традиционных для Белоруссии полезных ископаемых. "По добыче калийной соли сегодня наша страна входит в тройку лидеров, мы делим третье место с Российской Федерацией. При текущих объемах добычи запаса калийной соли нам хватит примерно на 100 лет. По итогам 2024 года объем добычи нефти … составил 1,94 миллиона тонн. Запас нефти сейчас составляет 45,2 миллиона тонн. При существующем объеме добычи этого нам хватит примерно на 50 лет. Но это всего лишь 10-12% от объема, который нужен нашей стране", - рассказал министр.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время принятия кадровых решений по промышленному блоку правительства - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
В Белоруссии займутся поиском редкоземельных металлов
4 марта, 13:57
 
ЭкономикаЦены на нефтьБелоруссияАлександр ЛукашенкоМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Россия
 
 
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