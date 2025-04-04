https://ria.ru/20250404/meropriyatiya-2009351455.html

Комитет ГД одобрил поправку о безопасности зрелищных мероприятий

Комитет ГД одобрил поправку о безопасности зрелищных мероприятий - РИА Новости, 04.04.2025

Комитет ГД одобрил поправку о безопасности зрелищных мероприятий

Комитет Госдумы по культуре одобрил поправку к законопроекту о повышении безопасности зрелищных мероприятий, согласно которой запрещается проводить зрелищные... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T15:22:00+03:00

2025-04-04T15:22:00+03:00

2025-04-04T16:15:00+03:00

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Комитет Госдумы по культуре одобрил поправку к законопроекту о повышении безопасности зрелищных мероприятий, согласно которой запрещается проводить зрелищные мероприятия в местах, которые не соответствуют требованиям антитеррористической защищенности, документ имеется в распоряжении РИА Новости."Объект и (или) территория, не соответствующие требованиям правил обеспечения безопасности зрелищных мероприятий и требованиям к антитеррористической защищенности объектов и (или) территорий, на которых проводятся зрелищные мероприятия, не могут использоваться для проведения зрелищных мероприятий", - сообщается в документе.Кроме того, комитет ГД одобрил поправку, согласно которой органы внутренних дел и другие ведомства должны получать информацию о зрелищных мероприятиях (тема, место, дата, время, число посетителей, меры безопасности) не позднее чем за 10 дней до их проведения. Комитет также рекомендовал палате парламента принять данный законопроект во втором чтении.Ранее в Госдуму был внесен законопроект, направленный на повышение безопасности зрелищных мероприятий. Согласно проекту, организатор зрелищного мероприятия совместно с собственником, владельцем, пользователем места проведения зрелищного мероприятия должен принимать меры для обеспечения общественного порядка и общественной безопасности в соответствии с Основами и правилами обеспечения общественного порядка и общественной безопасности, которые утверждаются правительством Российской Федерации. При этом организатор также определяет условия и порядок проведения зрелищного мероприятия.В документе отмечается, что место проведения зрелищного мероприятия также должно обязательно иметь инфраструктуру и техническое оснащение, необходимые для обеспечения общественного порядка и общественной безопасности.В пояснительной записке авторы законопроекта упоминают теракт в "Крокус сити холл" и обращают внимание на то, что проблема обеспечения безопасности на зрелищных мероприятиях актуальна.

https://ria.ru/20250402/narusheniya-2008846401.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

госдума рф, безопасность, россия