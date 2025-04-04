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Комитет ГД одобрил поправку о безопасности зрелищных мероприятий - РИА Новости, 04.04.2025
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15:22 04.04.2025 (обновлено: 16:15 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/meropriyatiya-2009351455.html
Комитет ГД одобрил поправку о безопасности зрелищных мероприятий
Комитет ГД одобрил поправку о безопасности зрелищных мероприятий - РИА Новости, 04.04.2025
Комитет ГД одобрил поправку о безопасности зрелищных мероприятий
Комитет Госдумы по культуре одобрил поправку к законопроекту о повышении безопасности зрелищных мероприятий, согласно которой запрещается проводить зрелищные... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T15:22:00+03:00
2025-04-04T16:15:00+03:00
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Комитет Госдумы по культуре одобрил поправку к законопроекту о повышении безопасности зрелищных мероприятий, согласно которой запрещается проводить зрелищные мероприятия в местах, которые не соответствуют требованиям антитеррористической защищенности, документ имеется в распоряжении РИА Новости."Объект и (или) территория, не соответствующие требованиям правил обеспечения безопасности зрелищных мероприятий и требованиям к антитеррористической защищенности объектов и (или) территорий, на которых проводятся зрелищные мероприятия, не могут использоваться для проведения зрелищных мероприятий", - сообщается в документе.Кроме того, комитет ГД одобрил поправку, согласно которой органы внутренних дел и другие ведомства должны получать информацию о зрелищных мероприятиях (тема, место, дата, время, число посетителей, меры безопасности) не позднее чем за 10 дней до их проведения. Комитет также рекомендовал палате парламента принять данный законопроект во втором чтении.Ранее в Госдуму был внесен законопроект, направленный на повышение безопасности зрелищных мероприятий. Согласно проекту, организатор зрелищного мероприятия совместно с собственником, владельцем, пользователем места проведения зрелищного мероприятия должен принимать меры для обеспечения общественного порядка и общественной безопасности в соответствии с Основами и правилами обеспечения общественного порядка и общественной безопасности, которые утверждаются правительством Российской Федерации. При этом организатор также определяет условия и порядок проведения зрелищного мероприятия.В документе отмечается, что место проведения зрелищного мероприятия также должно обязательно иметь инфраструктуру и техническое оснащение, необходимые для обеспечения общественного порядка и общественной безопасности.В пояснительной записке авторы законопроекта упоминают теракт в "Крокус сити холл" и обращают внимание на то, что проблема обеспечения безопасности на зрелищных мероприятиях актуальна.
https://ria.ru/20250402/narusheniya-2008846401.html
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госдума рф, безопасность, россия
Госдума РФ, Безопасность, Россия
Комитет ГД одобрил поправку о безопасности зрелищных мероприятий

Комитет ГД одобрил запрет зрелищных мероприятий без антитеррористической защиты

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Комитет Госдумы по культуре одобрил поправку к законопроекту о повышении безопасности зрелищных мероприятий, согласно которой запрещается проводить зрелищные мероприятия в местах, которые не соответствуют требованиям антитеррористической защищенности, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Объект и (или) территория, не соответствующие требованиям правил обеспечения безопасности зрелищных мероприятий и требованиям к антитеррористической защищенности объектов и (или) территорий, на которых проводятся зрелищные мероприятия, не могут использоваться для проведения зрелищных мероприятий", - сообщается в документе.
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Кроме того, комитет ГД одобрил поправку, согласно которой органы внутренних дел и другие ведомства должны получать информацию о зрелищных мероприятиях (тема, место, дата, время, число посетителей, меры безопасности) не позднее чем за 10 дней до их проведения. Комитет также рекомендовал палате парламента принять данный законопроект во втором чтении.
Ранее в Госдуму был внесен законопроект, направленный на повышение безопасности зрелищных мероприятий. Согласно проекту, организатор зрелищного мероприятия совместно с собственником, владельцем, пользователем места проведения зрелищного мероприятия должен принимать меры для обеспечения общественного порядка и общественной безопасности в соответствии с Основами и правилами обеспечения общественного порядка и общественной безопасности, которые утверждаются правительством Российской Федерации. При этом организатор также определяет условия и порядок проведения зрелищного мероприятия.
В документе отмечается, что место проведения зрелищного мероприятия также должно обязательно иметь инфраструктуру и техническое оснащение, необходимые для обеспечения общественного порядка и общественной безопасности.
В пояснительной записке авторы законопроекта упоминают теракт в "Крокус сити холл" и обращают внимание на то, что проблема обеспечения безопасности на зрелищных мероприятиях актуальна.
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