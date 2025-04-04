Мэр Орска рассказал о ситуации с водой после паводка 2024 года
Мэр Орска Воробьев заявил, что качество воды после паводка не вызывает опасений
Обстановка в Орске после прорыва дамбы. Архивное фото
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ОРСК (Оренбургская область), 4 апр – РИА Новости. Мэр оренбургского Орска Артем Воробьев сообщил в интервью РИА Новости, что несколько десятков скважин, из которых осуществляется водозабор для подачи ресурса в город, восстановлены после паводка 2024 года, и качество воды не вызывает опасений, сам он спокойно пьет воду из-под крана.
"Я всем это говорю, не стесняясь, что не кипячу, не покупаю. Я пью воду и пил до этого из-под крана. В Орске на момент прошлогоднего паводка действовала 71 скважина. В паводок они были затоплены, сгорели насосы, и некоторые из скважин разгерметизировались. Эти скважины чистили, коммунальщики работали на износ. В Орск прибыли бригады даже из Южно-Сахалинска, которые имели опыт восстановления инфраструктуры после цунами. Слава Богу, с водой разобрались: скважины реконструированы, прочищены, где-то пришлось бурить новые. И уже летом прошлого года город был обеспечен более-менее водой, а Роспотребнадзор дал заключение о безопасности", - сказал Воробьев агентству перед годовщиной произошедшего.
По словам мэра, острой проблемой и спустя год после затопления остается работа канализационных коллекторов. Воробьев отметил, что коллекторы во время паводка обрушились, часть из них до сих пор восстанавливают.
В Оренбургской области 7 апреля 2024 года был объявлен режим ЧС федерального характера после того, как 5 апреля в Орске прорвало дамбу на реке Урал, часть города оказалась в зоне затопления. Жителей нескольких поселков эвакуировали. Дамбу смогли засыпать 11 апреля, вода начала уходить из населенных пунктов. В Орске под затопление попали более 8 тысяч домов. Сложная паводковая ситуация сложилась и в Оренбурге, где к 13 апреля уровень воды в реке Урал достиг пика. В городе затопило около 1,8 тысячи приусадебных участков и 800 домов. Власти провели массовую эвакуацию жителей. Уровень Урала по всей протяженности в регионе опустился ниже опасной отметки 26 апреля.
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