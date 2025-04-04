https://ria.ru/20250404/mer-2009269349.html

Мэр Орска рассказал о ситуации с водой после паводка 2024 года

Мэр Орска рассказал о ситуации с водой после паводка 2024 года - РИА Новости, 04.04.2025

Мэр Орска рассказал о ситуации с водой после паводка 2024 года

Мэр оренбургского Орска Артем Воробьев сообщил в интервью РИА Новости, что несколько десятков скважин, из которых осуществляется водозабор для подачи ресурса в... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T10:30:00+03:00

2025-04-04T10:30:00+03:00

2025-04-04T10:30:00+03:00

орск

урал

южно-сахалинск

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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ОРСК (Оренбургская область), 4 апр – РИА Новости. Мэр оренбургского Орска Артем Воробьев сообщил в интервью РИА Новости, что несколько десятков скважин, из которых осуществляется водозабор для подачи ресурса в город, восстановлены после паводка 2024 года, и качество воды не вызывает опасений, сам он спокойно пьет воду из-под крана. "Я всем это говорю, не стесняясь, что не кипячу, не покупаю. Я пью воду и пил до этого из-под крана. В Орске на момент прошлогоднего паводка действовала 71 скважина. В паводок они были затоплены, сгорели насосы, и некоторые из скважин разгерметизировались. Эти скважины чистили, коммунальщики работали на износ. В Орск прибыли бригады даже из Южно-Сахалинска, которые имели опыт восстановления инфраструктуры после цунами. Слава Богу, с водой разобрались: скважины реконструированы, прочищены, где-то пришлось бурить новые. И уже летом прошлого года город был обеспечен более-менее водой, а Роспотребнадзор дал заключение о безопасности", - сказал Воробьев агентству перед годовщиной произошедшего. По словам мэра, острой проблемой и спустя год после затопления остается работа канализационных коллекторов. Воробьев отметил, что коллекторы во время паводка обрушились, часть из них до сих пор восстанавливают. В Оренбургской области 7 апреля 2024 года был объявлен режим ЧС федерального характера после того, как 5 апреля в Орске прорвало дамбу на реке Урал, часть города оказалась в зоне затопления. Жителей нескольких поселков эвакуировали. Дамбу смогли засыпать 11 апреля, вода начала уходить из населенных пунктов. В Орске под затопление попали более 8 тысяч домов. Сложная паводковая ситуация сложилась и в Оренбурге, где к 13 апреля уровень воды в реке Урал достиг пика. В городе затопило около 1,8 тысячи приусадебных участков и 800 домов. Власти провели массовую эвакуацию жителей. Уровень Урала по всей протяженности в регионе опустился ниже опасной отметки 26 апреля.

https://ria.ru/20250404/pensionerka-2009256135.html

https://ria.ru/20250225/orsk-2001437585.html

орск

урал

южно-сахалинск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

орск, урал, южно-сахалинск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество