https://ria.ru/20250404/melitopol-2009432220.html
Сергея Золотарева избрали главой запорожского Мелитополя
Сергея Золотарева избрали главой запорожского Мелитополя - РИА Новости, 04.04.2025
Сергея Золотарева избрали главой запорожского Мелитополя
Депутаты горсовета Мелитополя утвердили экс-председателя горсовета города Сергея Золотарева на пост главы администрации городского округа Мелитополь, сообщил... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T19:58:00+03:00
2025-04-04T19:58:00+03:00
2025-04-04T19:59:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр - РИА Новости. Депутаты горсовета Мелитополя утвердили экс-председателя горсовета города Сергея Золотарева на пост главы администрации городского округа Мелитополь, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. В марте Балицкий сообщил о досрочной отставке главы Мелитополя Галины Данильченко в связи с переходом на другую работу, тогда же врио главы администрации стал Золотарев. "Решением сессии Мелитопольского городского Совета депутатов на пост главы администрации городского округа Мелитополь была утверждена кандидатура Сергея Борисовича Золотарева" , - написал Балицкий в Telegram-канале. Губернатор выразил уверенность, что администрация городского округа будет продолжать активную работу, а все поставленные задачи будут выполнены.
https://ria.ru/20250401/kadyrov-2008702762.html
https://ria.ru/20250403/naznachenie-2009033859.html
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политика, мелитополь, запорожская область, евгений балицкий, галина данильченко, россия
Политика, Мелитополь, Запорожская область, Евгений Балицкий, Галина Данильченко, Россия
Сергея Золотарева избрали главой запорожского Мелитополя
Сергея Золотарева утвердили на пост главы Мелитополя в Запорожской области