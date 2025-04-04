https://ria.ru/20250404/mchs-2009227206.html
МЧС назвало причину утечки аммиака в Балаково
МЧС назвало причину утечки аммиака в Балаково - РИА Новости, 04.04.2025
МЧС назвало причину утечки аммиака в Балаково
Утечка аммиака в Балаковском филиале АО "Апатит" в Саратовской области, где пострадали работники, произошла при выполнении работ в цеху фосфорных удобрений,... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T00:40:00+03:00
2025-04-04T00:40:00+03:00
2025-04-04T11:14:00+03:00
происшествия
саратовская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152898/60/1528986036_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_15f321294fa6b1345a60bc79e3755fcf.jpg
САРАТОВ, 4 апр - РИА Новости. Утечка аммиака в Балаковском филиале АО "Апатит" в Саратовской области, где пострадали работники, произошла при выполнении работ в цеху фосфорных удобрений, сообщил региональный главк МЧС. Ранее СУСК по региону сообщило, что следователи начали проверку по факту нарушения требований охраны труда на предприятии в Балаково, где, по предварительным данным, в четверг при производстве работ произошел выброс химического вещества, в результате чего травмировались сотрудники, которым оказывается медицинская помощь. В силовых структурах сообщили РИА Новости, что, предварительно, пострадали пять человек. В пресс-службе Балаковского филиала АО "Апатит" ранее сообщили РИА Новости, что около 22.00 (21.00 мск) четверга на установке испарения аммиака произошла локальная утечка, которая устранена, пострадали три человека, двое из которых остаются под наблюдением врачей. "При выполнении работ в цеху фосфорных удобрений БФ АО "Апатит" произошел инцидент, в результате которого есть пострадавшие из числа работников предприятия", - говорится в сообщении на сайте главка.
https://ria.ru/20240714/ammiak-1959656444.html
https://ria.ru/20250219/khimzavod-2000272443.html
саратовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152898/60/1528986036_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_e3ed0cac063ef95fda38d0d72b5cb608.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, саратовская область
Происшествия, Саратовская область
МЧС назвало причину утечки аммиака в Балаково
МЧС: утечка аммиака произошла в Балаковском филиале АО "Апатит"
САРАТОВ, 4 апр - РИА Новости.
Утечка аммиака в Балаковском филиале АО "Апатит" в Саратовской области, где пострадали работники, произошла при выполнении работ в цеху фосфорных удобрений, сообщил региональный главк МЧС
.
Ранее СУСК по региону сообщило, что следователи начали проверку по факту нарушения требований охраны труда на предприятии в Балаково, где, по предварительным данным, в четверг при производстве работ произошел выброс химического вещества, в результате чего травмировались сотрудники, которым оказывается медицинская помощь. В силовых структурах сообщили РИА Новости, что, предварительно, пострадали пять человек.
В пресс-службе Балаковского филиала АО "Апатит" ранее сообщили РИА Новости, что около 22.00 (21.00 мск) четверга на установке испарения аммиака произошла локальная утечка, которая устранена, пострадали три человека, двое из которых остаются под наблюдением врачей.
"При выполнении работ в цеху фосфорных удобрений БФ АО "Апатит" произошел инцидент, в результате которого есть пострадавшие из числа работников предприятия", - говорится в сообщении на сайте главка.