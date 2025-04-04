https://ria.ru/20250404/mazut-2009345598.html
В Анапе зафиксировали новые выбросы мазута
В Анапе зафиксировали новые выбросы мазута - РИА Новости, 04.04.2025
В Анапе зафиксировали новые выбросы мазута
Новые выбросы мазута после ЧП с танкерами зафиксированы на пяти участках побережья Анапы, сообщили в оперштабе Кубани. РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T15:05:00+03:00
2025-04-04T15:05:00+03:00
2025-04-04T15:05:00+03:00
происшествия
анапа
белоглинский район
керченский пролив
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
крушение двух танкеров в керченском проливе
россия
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КРАСНОДАР, 4 апр - РИА Новости. Новые выбросы мазута после ЧП с танкерами зафиксированы на пяти участках побережья Анапы, сообщили в оперштабе Кубани. "Новые выбросы зафиксировали на пяти участках береговой линии Анапы 4 апреля", - говорится в сообщении. Речь идёт о трёх пляжах между селом Витязево и станицей Благовещенской, а также у отеля "Пляжный поселок" и около базы отдыха "Динамо". Мазут найден и на территории в устье реки Можепсин. Кроме того, повторные выбросы нефтепродуктов также выявили команды Кавказского и Белоглинского районов, добавляют власти. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Погиб один моряк, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани и в Крыму введен режим ЧС. Общая сумма предъявленных владельцам затонувших танкеров требований составила почти 85 миллиардов рублей, сообщила в начале апреля глава Росприроднадзора.
https://ria.ru/20250404/mazut-2009318982.html
https://ria.ru/20250401/krym-2008567541.html
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происшествия, анапа, белоглинский район, керченский пролив, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), крушение двух танкеров в керченском проливе, россия
Происшествия, Анапа, Белоглинский район, Керченский пролив, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Россия
В Анапе зафиксировали новые выбросы мазута
На пяти участках побережья Анапы зафиксировали новые выбросы мазута