https://ria.ru/20250404/mazut-2009318982.html

Аксенов рассказал о ситуации с выбросами мазута в Крыму

Аксенов рассказал о ситуации с выбросами мазута в Крыму - РИА Новости, 04.04.2025

Аксенов рассказал о ситуации с выбросами мазута в Крыму

Новых выбросов мазута из двух затонувших в декабре в районе Керченского пролива танкеров на крымском побережье в течение прошедшей недели не было, сообщил глава РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T13:43:00+03:00

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2025-04-04T13:43:00+03:00

происшествия

керченский пролив

краснодарский край

сергей аксенов (политик)

крушение двух танкеров в керченском проливе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр - РИА Новости. Новых выбросов мазута из двух затонувших в декабре в районе Керченского пролива танкеров на крымском побережье в течение прошедшей недели не было, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале. "У нас воздушная разведка ежедневная, в том числе и беспилотниками. И пешее патрулирование. За истекшую неделю ни в акватории, ни на берегу моря пятен мазута не обнаружено, все остальное утилизируется согласно плану. В целом за все время порядка 800 тонн отходов собрано, утилизация идет по плану", - сообщил Аксенов.В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершён. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани и в Крыму введен режим ЧС.

https://ria.ru/20250401/krym-2008567541.html

керченский пролив

краснодарский край

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происшествия, керченский пролив, краснодарский край, сергей аксенов (политик), крушение двух танкеров в керченском проливе