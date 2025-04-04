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Аксенов рассказал о ситуации с выбросами мазута в Крыму
Аксенов рассказал о ситуации с выбросами мазута в Крыму - РИА Новости, 04.04.2025
Аксенов рассказал о ситуации с выбросами мазута в Крыму
Новых выбросов мазута из двух затонувших в декабре в районе Керченского пролива танкеров на крымском побережье в течение прошедшей недели не было, сообщил глава РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T13:43:00+03:00
2025-04-04T13:43:00+03:00
2025-04-04T13:43:00+03:00
происшествия
керченский пролив
краснодарский край
сергей аксенов (политик)
крушение двух танкеров в керченском проливе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр - РИА Новости. Новых выбросов мазута из двух затонувших в декабре в районе Керченского пролива танкеров на крымском побережье в течение прошедшей недели не было, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале. "У нас воздушная разведка ежедневная, в том числе и беспилотниками. И пешее патрулирование. За истекшую неделю ни в акватории, ни на берегу моря пятен мазута не обнаружено, все остальное утилизируется согласно плану. В целом за все время порядка 800 тонн отходов собрано, утилизация идет по плану", - сообщил Аксенов.В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершён. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани и в Крыму введен режим ЧС.
https://ria.ru/20250401/krym-2008567541.html
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происшествия, керченский пролив, краснодарский край, сергей аксенов (политик), крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Керченский пролив, Краснодарский край, Сергей Аксенов (политик), Крушение двух танкеров в Керченском проливе
Аксенов рассказал о ситуации с выбросами мазута в Крыму
Аксенов: новых выбросов мазута в районе Керченского пролива за неделю не было