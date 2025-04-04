https://ria.ru/20250404/mask-2009256390.html

Илон Маск призвал освободить Марин Ле Пен

Илон Маск призвал освободить Марин Ле Пен - РИА Новости, 04.04.2025

Илон Маск призвал освободить Марин Ле Пен

Американский миллиардер Илон Маск, глава департамента государственной эффективности США (DOGE), выступил в соцсети Х с призывом освободить лидера французской... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T08:44:00+03:00

2025-04-04T08:44:00+03:00

2025-04-04T12:54:00+03:00

в мире

сша

париж

марин ле пен

илон маск

дональд трамп

европарламент

приговор марин ле пен

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск, глава департамента государственной эффективности США (DOGE), выступил в соцсети Х с призывом освободить лидера французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, которой суд вынес обвинительный приговор. "Свободу Ле Пен!" — написал Маск, комментируя публикацию президента Дональда Трампа в соцсети Truth Social. Трамп раскритиковал решение французского суда. По его мнению, вся вина Ле Пен заключалась в "бухгалтерской ошибке". Дело против лидера французских правых он назвал охотой на ведьм.Парижский суд 31 марта признал Марин Ле Пен и депутатов от ее партии "Национальное объединение" виновными в растрате средств Европарламента. Речь шла о том, что они использовали деньги ЕП, чтобы оплачивать работу парламентских ассистентов, которые на самом деле работали лишь на "Национальное объединение".Ле Пен приговорили к двухлетнему сроку, который она должна будет отбыть дома с электронным браслетом, и штрафу в 100 тысяч евро. Кроме того, ей и другим фигурантам запретили избираться в органы государственной власти в течение пяти лет. Это решение вступило в силу немедленно, а значит, Ле Пен лишилась возможности участвовать в президентских выборах 2027 года. Сама она назвала приговор политическим.

https://ria.ru/20250404/tramp-2009252385.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, париж, марин ле пен, илон маск, дональд трамп, европарламент, приговор марин ле пен