Илон Маск призвал освободить Марин Ле Пен
Маск призвал освободить Марин Ле Пен после обвинительного приговора
© AP Photo / Francois MoriФранцузский политик Марин Ле Пен
© AP Photo / Francois Mori
Французский политик Марин Ле Пен. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск, глава департамента государственной эффективности США (DOGE), выступил в соцсети Х с призывом освободить лидера французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, которой суд вынес обвинительный приговор.
"Свободу Ле Пен!" — написал Маск, комментируя публикацию президента Дональда Трампа в соцсети Truth Social.
Трамп раскритиковал решение французского суда. По его мнению, вся вина Ле Пен заключалась в "бухгалтерской ошибке". Дело против лидера французских правых он назвал охотой на ведьм.
Парижский суд 31 марта признал Марин Ле Пен и депутатов от ее партии "Национальное объединение" виновными в растрате средств Европарламента. Речь шла о том, что они использовали деньги ЕП, чтобы оплачивать работу парламентских ассистентов, которые на самом деле работали лишь на "Национальное объединение".
Ле Пен приговорили к двухлетнему сроку, который она должна будет отбыть дома с электронным браслетом, и штрафу в 100 тысяч евро. Кроме того, ей и другим фигурантам запретили избираться в органы государственной власти в течение пяти лет. Это решение вступило в силу немедленно, а значит, Ле Пен лишилась возможности участвовать в президентских выборах 2027 года. Сама она назвала приговор политическим.
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