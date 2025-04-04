https://ria.ru/20250404/mask-2009228316.html

Отец Илона Маска заявил о восхищении Путиным

Отец Илона Маска заявил о восхищении Путиным - РИА Новости, 04.04.2025

Отец Илона Маска заявил о восхищении Путиным

Президент России Владимир Путин вызывает восхищение как у меня, так и у моего сына, заявил отец американского миллиардера Илона Маска — Эррол Маск в интервью... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T00:53:00+03:00

2025-04-04T00:53:00+03:00

2025-04-04T09:36:00+03:00

россия

илон маск

би-би-си

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МОСКВА, 04 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин вызывает восхищение как у меня, так и у моего сына, заявил отец американского миллиардера Илона Маска — Эррол Маск в интервью Би-би-си."Я думаю, как семья, мы определенно немного восхищаемся господином Путиным. Было бы глупо не восхищаться, потому что он всегда спокоен. Я слушаю его речи, он говорит логичные вещи. Если оценивать его как мужчина мужчину, <…> очень трудно не испытывать восхищения по отношению к господину Путину", — сказал он.Отец знаменитого миллиардера отметил, что для него Путин стал примером сильного лидера.В разговоре Эррол Маск также привел слова сына, который заявил ему в личной беседе, что украинский конфликт неразрывно связан с коррупцией, воровством и мошенничеством в масштабах, о которых ранее не могли подумать.

https://ria.ru/20250403/mask-2009130430.html

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россия, илон маск, би-би-си