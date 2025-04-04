Рейтинг@Mail.ru
Отец Илона Маска заявил о восхищении Путиным - РИА Новости, 04.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:53 04.04.2025 (обновлено: 09:36 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/mask-2009228316.html
Отец Илона Маска заявил о восхищении Путиным
Отец Илона Маска заявил о восхищении Путиным - РИА Новости, 04.04.2025
Отец Илона Маска заявил о восхищении Путиным
Президент России Владимир Путин вызывает восхищение как у меня, так и у моего сына, заявил отец американского миллиардера Илона Маска — Эррол Маск в интервью... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T00:53:00+03:00
2025-04-04T09:36:00+03:00
россия
илон маск
би-би-си
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/04/2009261607_0:0:3180:1789_1920x0_80_0_0_9813472e9c160881a4a73ea230d30235.jpg
МОСКВА, 04 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин вызывает восхищение как у меня, так и у моего сына, заявил отец американского миллиардера Илона Маска — Эррол Маск в интервью Би-би-си."Я думаю, как семья, мы определенно немного восхищаемся господином Путиным. Было бы глупо не восхищаться, потому что он всегда спокоен. Я слушаю его речи, он говорит логичные вещи. Если оценивать его как мужчина мужчину, &lt;…&gt; очень трудно не испытывать восхищения по отношению к господину Путину", — сказал он.Отец знаменитого миллиардера отметил, что для него Путин стал примером сильного лидера.В разговоре Эррол Маск также привел слова сына, который заявил ему в личной беседе, что украинский конфликт неразрывно связан с коррупцией, воровством и мошенничеством в масштабах, о которых ранее не могли подумать.
https://ria.ru/20250403/mask-2009130430.html
https://ria.ru/20250401/forbes-2008654062.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/04/2009261607_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e71a9dbc8cdc683c3e5b15604a51c3ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, илон маск, би-би-си
Россия, Илон Маск, Би-би-си
Отец Илона Маска заявил о восхищении Путиным

Отец Илона Маска Эррол заявил о восхищении Путиным

© Getty Images / Cyrus McCrimmonЭррол Маск
Эррол Маск - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© Getty Images / Cyrus McCrimmon
Эррол Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 04 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин вызывает восхищение как у меня, так и у моего сына, заявил отец американского миллиардера Илона Маска — Эррол Маск в интервью Би-би-си.
"Я думаю, как семья, мы определенно немного восхищаемся господином Путиным. Было бы глупо не восхищаться, потому что он всегда спокоен. Я слушаю его речи, он говорит логичные вещи. Если оценивать его как мужчина мужчину, <…> очень трудно не испытывать восхищения по отношению к господину Путину", — сказал он.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Маск сохранит место в администрации Трампа
Вчера, 15:25
Отец знаменитого миллиардера отметил, что для него Путин стал примером сильного лидера.
В разговоре Эррол Маск также привел слова сына, который заявил ему в личной беседе, что украинский конфликт неразрывно связан с коррупцией, воровством и мошенничеством в масштабах, о которых ранее не могли подумать.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
Илон Маск возглавил рейтинг богатейших людей в мире
1 апреля, 14:33
 
РоссияИлон МаскБи-би-си
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала