https://ria.ru/20250404/marmaris-2009261202.html

В турецком Мармарисе загорелся пятизвездочный отель

В турецком Мармарисе загорелся пятизвездочный отель - РИА Новости, 04.04.2025

В турецком Мармарисе загорелся пятизвездочный отель

Пожар охватил пятизвездочный отель в турецком Мармарисе, пострадали шесть человек, огонь удалось потушить, передает в пятницу агентство DHA. РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T09:31:00+03:00

2025-04-04T09:31:00+03:00

2025-04-04T09:43:00+03:00

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СТАМБУЛ, 4 апр - РИА Новости. Пожар охватил пятизвездочный отель в турецком Мармарисе, пострадали шесть человек, огонь удалось потушить, передает в пятницу агентство DHA.В отеле Marmaris Palace на курорте в момент пожара отдыхали 680 человек, их успешно эвакуировали."Огонь начался утром, предположительно, в бойлерной, после чего перекинулся на номера. Шесть человек надышались дымом и были госпитализированы, их состояние хорошее", - пишет агентство.По данным DHA, начата проверка для выявления причин пожара.

https://ria.ru/20250404/turtsija-2009247377.html

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Варвара Скокшина

турция, мармарис, в мире