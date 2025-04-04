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В турецком Мармарисе загорелся пятизвездочный отель - РИА Новости, 04.04.2025
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09:31 04.04.2025 (обновлено: 09:43 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/marmaris-2009261202.html
В турецком Мармарисе загорелся пятизвездочный отель
В турецком Мармарисе загорелся пятизвездочный отель - РИА Новости, 04.04.2025
В турецком Мармарисе загорелся пятизвездочный отель
Пожар охватил пятизвездочный отель в турецком Мармарисе, пострадали шесть человек, огонь удалось потушить, передает в пятницу агентство DHA. РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T09:31:00+03:00
2025-04-04T09:43:00+03:00
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СТАМБУЛ, 4 апр - РИА Новости. Пожар охватил пятизвездочный отель в турецком Мармарисе, пострадали шесть человек, огонь удалось потушить, передает в пятницу агентство DHA.В отеле Marmaris Palace на курорте в момент пожара отдыхали 680 человек, их успешно эвакуировали."Огонь начался утром, предположительно, в бойлерной, после чего перекинулся на номера. Шесть человек надышались дымом и были госпитализированы, их состояние хорошее", - пишет агентство.По данным DHA, начата проверка для выявления причин пожара.
https://ria.ru/20250404/turtsija-2009247377.html
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турция, мармарис, в мире
Турция, Мармарис, В мире
В турецком Мармарисе загорелся пятизвездочный отель

После пожара в отеле в турецком Мармарисе госпитализированы шесть человек

© AP Photo / Lefteris PitarakisТурецкие пожарные
Турецкие пожарные - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Турецкие пожарные. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 4 апр - РИА Новости. Пожар охватил пятизвездочный отель в турецком Мармарисе, пострадали шесть человек, огонь удалось потушить, передает в пятницу агентство DHA.
В отеле Marmaris Palace на курорте в момент пожара отдыхали 680 человек, их успешно эвакуировали.
"Огонь начался утром, предположительно, в бойлерной, после чего перекинулся на номера. Шесть человек надышались дымом и были госпитализированы, их состояние хорошее", - пишет агентство.
По данным DHA, начата проверка для выявления причин пожара.
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