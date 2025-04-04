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Журналист Малькевич представил книгу об уроженцах Херсонской области - РИА Новости, 04.04.2025
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Культура
 
18:16 04.04.2025
https://ria.ru/20250404/malkevich-2009412206.html
Журналист Малькевич представил книгу об уроженцах Херсонской области
Журналист Малькевич представил книгу об уроженцах Херсонской области - РИА Новости, 04.04.2025
Журналист Малькевич представил книгу об уроженцах Херсонской области
Журналист, член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ Александр Малькевич представил свою книгу "Люди Херсонщины -... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T18:16:00+03:00
2025-04-04T18:16:00+03:00
культура
херсонская область
россия
владимир сальдо
александр малькевич
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Журналист, член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ Александр Малькевич представил свою книгу "Люди Херсонщины - гордость России", главной ее темой стали истории людей, выдающихся уроженцев Херсонской области, передает корреспондент РИА Новости. "Все знают потрясающий форум, выставку-форум "Россия" на ВДНХ, и мы много делали разных мероприятий к этой выставке, в том числе вот такой вышел у нас раритетный комикс - "Путешествие херсонского енота". Вот там все исторические персонажи нарисованы, не только енот… Главное, там была идея показать, как енот через все наши вернувшиеся регионы едет и видит все эти потрясающие изменения. И захотелось рассказать о Херсонской земле через людей, которые там родились и оставили очень большой след в истории нашей страны. Оказалось, что их очень много, правда", - рассказал Малькевич об истории создания книги. Книга включает в себя истории многих людей: известных личностей из далёкого исторического прошлого и современного мира. Так, героями произведения стали Сергей Бондарчук, Евгений Матвеев, Мария Фортус, Борис Лавренёв, Николай Гринько, Сергей Гармаш, Владимир Сальдо и ещё более 50 выдающихся людей. "Биографии людей, добившихся успеха на своем пути, - это и дань памяти личностям, которые оставили свой след в истории страны, и катализатор мотивации для новых свершений нынешнего поколения. Ведь и великие тоже ошибались и падали, но сумели преодолеть все препятствия", - следует из аннотации издания. Первые 500 экземпляров издания, по словам главы Херсонской области Владимира Сальдо, планируется распространить в библиотеки и школы Херсонской области. "На самом деле, конечно же, презентация - это начало жизни этой книги. Начало жизни Херсонщине положили в свое время такие знаменитые в нашей истории люди, которые эту землю добавили в Россию, и вот в 2022 году, уже в 2022 году, вновь она вернулась в Россию эта земля. Вот такая интересная вообще историческая справка. Но она бы никогда не состоялась без людей, которые жили, работали, трудились, достигали результатов и стремились к тому, чтобы наш край становился все краше, все интереснее", - отметил Сальдо в ходе презентации книги.
https://sn.ria.ru/20250402/aktsiya-2008919428.html
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херсонская область , россия, владимир сальдо, александр малькевич, сергей бондарчук (актер)
Культура, Херсонская область , Россия, Владимир Сальдо, Александр Малькевич, Сергей Бондарчук (актер)
Журналист Малькевич представил книгу об уроженцах Херсонской области

Журналист Малькевич представил книгу "Люди Херсонщины - гордость России"

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкАлександр Малькевич
Александр Малькевич - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Александр Малькевич. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Журналист, член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ Александр Малькевич представил свою книгу "Люди Херсонщины - гордость России", главной ее темой стали истории людей, выдающихся уроженцев Херсонской области, передает корреспондент РИА Новости.
"Все знают потрясающий форум, выставку-форум "Россия" на ВДНХ, и мы много делали разных мероприятий к этой выставке, в том числе вот такой вышел у нас раритетный комикс - "Путешествие херсонского енота". Вот там все исторические персонажи нарисованы, не только енот… Главное, там была идея показать, как енот через все наши вернувшиеся регионы едет и видит все эти потрясающие изменения. И захотелось рассказать о Херсонской земле через людей, которые там родились и оставили очень большой след в истории нашей страны. Оказалось, что их очень много, правда", - рассказал Малькевич об истории создания книги.
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Книга включает в себя истории многих людей: известных личностей из далёкого исторического прошлого и современного мира. Так, героями произведения стали Сергей Бондарчук, Евгений Матвеев, Мария Фортус, Борис Лавренёв, Николай Гринько, Сергей Гармаш, Владимир Сальдо и ещё более 50 выдающихся людей.
"Биографии людей, добившихся успеха на своем пути, - это и дань памяти личностям, которые оставили свой след в истории страны, и катализатор мотивации для новых свершений нынешнего поколения. Ведь и великие тоже ошибались и падали, но сумели преодолеть все препятствия", - следует из аннотации издания.
Первые 500 экземпляров издания, по словам главы Херсонской области Владимира Сальдо, планируется распространить в библиотеки и школы Херсонской области.
"На самом деле, конечно же, презентация - это начало жизни этой книги. Начало жизни Херсонщине положили в свое время такие знаменитые в нашей истории люди, которые эту землю добавили в Россию, и вот в 2022 году, уже в 2022 году, вновь она вернулась в Россию эта земля. Вот такая интересная вообще историческая справка. Но она бы никогда не состоялась без людей, которые жили, работали, трудились, достигали результатов и стремились к тому, чтобы наш край становился все краше, все интереснее", - отметил Сальдо в ходе презентации книги.
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КультураХерсонская областьРоссияВладимир СальдоАлександр МалькевичСергей Бондарчук (актер)
 
 
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