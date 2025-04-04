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Во Франции рассказали о странном пристрастии Макрона - РИА Новости, 04.04.2025
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20:04 04.04.2025 (обновлено: 20:37 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/makron-2009433274.html
Во Франции рассказали о странном пристрастии Макрона
Во Франции рассказали о странном пристрастии Макрона - РИА Новости, 04.04.2025
Во Франции рассказали о странном пристрастии Макрона
Президент Франции Эммануэль Макрон чрезмерно использует туалетную воду марки Dior, написал политический обозреватель Parisien Оливье Бомон в книге "Трагедия... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T20:04:00+03:00
2025-04-04T20:37:00+03:00
в мире
франция
эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 4 апр – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон чрезмерно использует туалетную воду марки Dior, написал политический обозреватель Parisien Оливье Бомон в книге "Трагедия Елисейского дворца", которая накануне вышла из печати.Целая глава под названием "Пахнет президентом" посвящена его необычной привычке. &quot;Президент республики надушивается ароматом Eau Sauvage от Christian Dior в одеколонной версии. Флаконы духов у него повсюду, например, в ящиках стола. С точки зрения обоняния это посылает довольно сильный сигнал. Достаточно выйти в Почетный двор (Елисейского дворца), чтобы понять, проходил ли он недавно тут или нет&quot;, — говорится в тексте.По словам автора, для Макрона это — "атрибут власти", он постоянно брызгается туалетной водой в течение дня, нанося ее "в промышленных масштабах". Отмечается, что если французский лидер в отъезде, то его супруга Брижит продолжает пользоваться тем же одеколоном, чтобы обозначить присутствие президентской четы.Как указало издание Essentiel, Макрон этим напоминает самого надушенного монарха Франции Людовика XIV. &quot;Когда Макрон входит в комнату, вы это чувствуете. Это не тонкий запах, он проникает быстро. Это значит: &quot;Будь осторожен, я иду&quot;, — комментирует в книге привычку Макрона его бывший советник.В главе также описывается другая особенность главы государства. Как пишет журналист, Макрон ненавидит, когда люди щурятся от солнца, если забыли солнечные очки, — например, когда президент организует встречи на террасе дворца. Если участник встречи по несчастью забудет свои солнцезащитные очки, команда президента поспешит их принести. Однако предлагаемые модели "в лучшем случае банальны, а часто нелепы", пишет автор книги. "Очевидно, это сделано не ради нас. Не для того ли, чтобы его рассмешить? Мы выглядим такими глупыми", — признается в книге бывший министр. А бывший член правительства отметил, что "если вам пришлось одолжить такую пару, вам больше не захочется забывать свои собственные очки". Имена этих политиков автор книги не приводит.
https://ria.ru/20250327/makron-2007810748.html
https://ria.ru/20250226/makron-2001527788.html
https://ria.ru/20250205/makron-1997526417.html
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в мире, франция, эммануэль макрон
В мире, Франция, Эммануэль Макрон
Во Франции рассказали о странном пристрастии Макрона

Журналист Бомон: Макрон чрезмерно пользуется туалетной водой марки Dior

© AP Photo / Benoit TessierПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© AP Photo / Benoit Tessier
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 4 апр – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон чрезмерно использует туалетную воду марки Dior, написал политический обозреватель Parisien Оливье Бомон в книге "Трагедия Елисейского дворца", которая накануне вышла из печати.
Целая глава под названием "Пахнет президентом" посвящена его необычной привычке.
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"Президент республики надушивается ароматом Eau Sauvage от Christian Dior в одеколонной версии. Флаконы духов у него повсюду, например, в ящиках стола. С точки зрения обоняния это посылает довольно сильный сигнал. Достаточно выйти в Почетный двор (Елисейского дворца), чтобы понять, проходил ли он недавно тут или нет", — говорится в тексте.

По словам автора, для Макрона это — "атрибут власти", он постоянно брызгается туалетной водой в течение дня, нанося ее "в промышленных масштабах". Отмечается, что если французский лидер в отъезде, то его супруга Брижит продолжает пользоваться тем же одеколоном, чтобы обозначить присутствие президентской четы.
Как указало издание Essentiel, Макрон этим напоминает самого надушенного монарха Франции Людовика XIV.
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"Когда Макрон входит в комнату, вы это чувствуете. Это не тонкий запах, он проникает быстро. Это значит: "Будь осторожен, я иду", — комментирует в книге привычку Макрона его бывший советник.

В главе также описывается другая особенность главы государства. Как пишет журналист, Макрон ненавидит, когда люди щурятся от солнца, если забыли солнечные очки, — например, когда президент организует встречи на террасе дворца.
Если участник встречи по несчастью забудет свои солнцезащитные очки, команда президента поспешит их принести. Однако предлагаемые модели "в лучшем случае банальны, а часто нелепы", пишет автор книги.
"Очевидно, это сделано не ради нас. Не для того ли, чтобы его рассмешить? Мы выглядим такими глупыми", — признается в книге бывший министр.
А бывший член правительства отметил, что "если вам пришлось одолжить такую пару, вам больше не захочется забывать свои собственные очки".
Имена этих политиков автор книги не приводит.
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