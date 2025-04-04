https://ria.ru/20250404/makron-2009433274.html

Во Франции рассказали о странном пристрастии Макрона

Во Франции рассказали о странном пристрастии Макрона - РИА Новости, 04.04.2025

Во Франции рассказали о странном пристрастии Макрона

Президент Франции Эммануэль Макрон чрезмерно использует туалетную воду марки Dior, написал политический обозреватель Parisien Оливье Бомон в книге "Трагедия... РИА Новости, 04.04.2025

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в мире

франция

эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 4 апр – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон чрезмерно использует туалетную воду марки Dior, написал политический обозреватель Parisien Оливье Бомон в книге "Трагедия Елисейского дворца", которая накануне вышла из печати.Целая глава под названием "Пахнет президентом" посвящена его необычной привычке. "Президент республики надушивается ароматом Eau Sauvage от Christian Dior в одеколонной версии. Флаконы духов у него повсюду, например, в ящиках стола. С точки зрения обоняния это посылает довольно сильный сигнал. Достаточно выйти в Почетный двор (Елисейского дворца), чтобы понять, проходил ли он недавно тут или нет", — говорится в тексте.По словам автора, для Макрона это — "атрибут власти", он постоянно брызгается туалетной водой в течение дня, нанося ее "в промышленных масштабах". Отмечается, что если французский лидер в отъезде, то его супруга Брижит продолжает пользоваться тем же одеколоном, чтобы обозначить присутствие президентской четы.Как указало издание Essentiel, Макрон этим напоминает самого надушенного монарха Франции Людовика XIV. "Когда Макрон входит в комнату, вы это чувствуете. Это не тонкий запах, он проникает быстро. Это значит: "Будь осторожен, я иду", — комментирует в книге привычку Макрона его бывший советник.В главе также описывается другая особенность главы государства. Как пишет журналист, Макрон ненавидит, когда люди щурятся от солнца, если забыли солнечные очки, — например, когда президент организует встречи на террасе дворца. Если участник встречи по несчастью забудет свои солнцезащитные очки, команда президента поспешит их принести. Однако предлагаемые модели "в лучшем случае банальны, а часто нелепы", пишет автор книги. "Очевидно, это сделано не ради нас. Не для того ли, чтобы его рассмешить? Мы выглядим такими глупыми", — признается в книге бывший министр. А бывший член правительства отметил, что "если вам пришлось одолжить такую пару, вам больше не захочется забывать свои собственные очки". Имена этих политиков автор книги не приводит.

https://ria.ru/20250327/makron-2007810748.html

https://ria.ru/20250226/makron-2001527788.html

https://ria.ru/20250205/makron-1997526417.html

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в мире, франция, эммануэль макрон