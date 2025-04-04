Рейтинг@Mail.ru
Макфол сравнил отношение Трампа к России и Украине - РИА Новости, 04.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:28 04.04.2025
https://ria.ru/20250404/makfol-2009375798.html
Макфол сравнил отношение Трампа к России и Украине
Макфол сравнил отношение Трампа к России и Украине - РИА Новости, 04.04.2025
Макфол сравнил отношение Трампа к России и Украине
Стремление президента США Дональда Трампа предоставить России уступки показывает, что он считает отношения с ней важнее своих связей с Киевом и Европой, такое... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T16:28:00+03:00
2025-04-04T16:28:00+03:00
россия
сша
майкл макфол
дональд трамп
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/18/1785193859_0:141:3078:1872_1920x0_80_0_0_c529abda948b9a503187aca01fff4261.jpg
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Стремление президента США Дональда Трампа предоставить России уступки показывает, что он считает отношения с ней важнее своих связей с Киевом и Европой, такое мнение выразил бывший американский посол в РФ Майкл Макфол в своей статье в журнале Foreign Affairs. В своей статье политик подчеркивает, что Трамп настроил против себя "близких союзников США" с помощью угроз пошлин и аннексии некоторых стран. Макфол утверждает, что таким образом ослабевает влияние США на мир. "Стремление Трампа предоставить России масштабные уступки показывает, что он считает отношения со страной важнее, чем связи с Украиной и остальной частью Европы", - отмечает Макфол. Бывший посол утверждает, что налаживание отношений США с Россией может привести к тому, что союзники Штатов перестанут покупать американское оружие, уменьшат торговлю со страной, и даже могут создать собственный альянс без Вашингтона. "Некоторые страны без ядерного оружия, особенно в Азии, могут решить формировать свои собственные ядерные арсеналы", - добавил Макфол. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия сейчас занимается восстановлением отношений с США. Политик отметил, что Россия продолжает с США контакты по прекращению огня на Украине, но существует много нюансов. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев ранее сообщил журналистам, что последние два дня по поручению президента РФ он проводил встречи в американской столице с ключевыми чиновниками администрации президента Дональда Трампа. По словам Дмитриева, в ходе переговоров обсуждалось много вопросов по восстановлению отношений России и США, в том числе экономическое сотрудничество, а также возобновление прямого авиасообщения между странами.
https://ria.ru/20250404/ssha-2009273786.html
https://ria.ru/20250324/nastroy-2007073741.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/18/1785193859_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_7e6d204e1c799eaec4fbb49a9d844d6f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, майкл макфол, дональд трамп, в мире
Россия, США, Майкл Макфол, Дональд Трамп, В мире
Макфол сравнил отношение Трампа к России и Украине

Макфол: для Трампа отношения с Россией приоритетнее отношений с Украиной

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкФлаги России и США
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Флаги России и США. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Стремление президента США Дональда Трампа предоставить России уступки показывает, что он считает отношения с ней важнее своих связей с Киевом и Европой, такое мнение выразил бывший американский посол в РФ Майкл Макфол в своей статье в журнале Foreign Affairs.
В своей статье политик подчеркивает, что Трамп настроил против себя "близких союзников США" с помощью угроз пошлин и аннексии некоторых стран. Макфол утверждает, что таким образом ослабевает влияние США на мир.
Государственные флаги России и США - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
Товарооборот России и США достиг максимальных значений за год
Вчера, 10:47
"Стремление Трампа предоставить России масштабные уступки показывает, что он считает отношения со страной важнее, чем связи с Украиной и остальной частью Европы", - отмечает Макфол.
Бывший посол утверждает, что налаживание отношений США с Россией может привести к тому, что союзники Штатов перестанут покупать американское оружие, уменьшат торговлю со страной, и даже могут создать собственный альянс без Вашингтона.
"Некоторые страны без ядерного оружия, особенно в Азии, могут решить формировать свои собственные ядерные арсеналы", - добавил Макфол.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия сейчас занимается восстановлением отношений с США. Политик отметил, что Россия продолжает с США контакты по прекращению огня на Украине, но существует много нюансов.
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев ранее сообщил журналистам, что последние два дня по поручению президента РФ он проводил встречи в американской столице с ключевыми чиновниками администрации президента Дональда Трампа. По словам Дмитриева, в ходе переговоров обсуждалось много вопросов по восстановлению отношений России и США, в том числе экономическое сотрудничество, а также возобновление прямого авиасообщения между странами.
Гостиница The Ritz-Carlton в Эр-Рияде, где пройдут переговоры делегаций России и США - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
Источник рассказал о настрое российской делегации после переговоров с США
24 марта, 23:28
 
РоссияСШАМайкл МакфолДональд ТрампВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала