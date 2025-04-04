https://ria.ru/20250404/makfol-2009375798.html
Макфол сравнил отношение Трампа к России и Украине
Макфол сравнил отношение Трампа к России и Украине - РИА Новости, 04.04.2025
Макфол сравнил отношение Трампа к России и Украине
Стремление президента США Дональда Трампа предоставить России уступки показывает, что он считает отношения с ней важнее своих связей с Киевом и Европой, такое... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T16:28:00+03:00
2025-04-04T16:28:00+03:00
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Стремление президента США Дональда Трампа предоставить России уступки показывает, что он считает отношения с ней важнее своих связей с Киевом и Европой, такое мнение выразил бывший американский посол в РФ Майкл Макфол в своей статье в журнале Foreign Affairs. В своей статье политик подчеркивает, что Трамп настроил против себя "близких союзников США" с помощью угроз пошлин и аннексии некоторых стран. Макфол утверждает, что таким образом ослабевает влияние США на мир. "Стремление Трампа предоставить России масштабные уступки показывает, что он считает отношения со страной важнее, чем связи с Украиной и остальной частью Европы", - отмечает Макфол. Бывший посол утверждает, что налаживание отношений США с Россией может привести к тому, что союзники Штатов перестанут покупать американское оружие, уменьшат торговлю со страной, и даже могут создать собственный альянс без Вашингтона. "Некоторые страны без ядерного оружия, особенно в Азии, могут решить формировать свои собственные ядерные арсеналы", - добавил Макфол. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия сейчас занимается восстановлением отношений с США. Политик отметил, что Россия продолжает с США контакты по прекращению огня на Украине, но существует много нюансов. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев ранее сообщил журналистам, что последние два дня по поручению президента РФ он проводил встречи в американской столице с ключевыми чиновниками администрации президента Дональда Трампа. По словам Дмитриева, в ходе переговоров обсуждалось много вопросов по восстановлению отношений России и США, в том числе экономическое сотрудничество, а также возобновление прямого авиасообщения между странами.
https://ria.ru/20250404/ssha-2009273786.html
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россия, сша, майкл макфол, дональд трамп, в мире
Россия, США, Майкл Макфол, Дональд Трамп, В мире
Макфол сравнил отношение Трампа к России и Украине
Макфол: для Трампа отношения с Россией приоритетнее отношений с Украиной