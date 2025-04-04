https://ria.ru/20250404/london-2009401723.html

Лондон приостановил действие конвенции с Белоруссией о двойном налоге

Лондон приостановил действие конвенции с Белоруссией о двойном налоге - РИА Новости, 04.04.2025

Лондон приостановил действие конвенции с Белоруссией о двойном налоге

Лондон проинформировал Минск, что приостанавливает действие конвенции с Белоруссией об устранении двойного налогообложения, сообщило белорусское министерство по РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T17:38:00+03:00

2025-04-04T17:38:00+03:00

2025-04-04T17:38:00+03:00

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МИНСК, 4 апр - РИА Новости. Лондон проинформировал Минск, что приостанавливает действие конвенции с Белоруссией об устранении двойного налогообложения, сообщило белорусское министерство по налогам и сборам. "Белорусская сторона нотой британской стороны проинформирована о решении британской стороны о приостановлении действия конвенции между правительством Республики Беларусь и правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал и предотвращении уклонения от уплаты налогов, подписанной в Минске 26 сентября 2017 года", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале белорусского министерства. Отмечается, что Британия приостанавливает действие конвенции в полном объеме с 1 апреля 2025 года в отношении корпоративного налога в Соединенном Королевстве и с 6 апреля 2025 года - в отношении налогов на доходы и прирост стоимости капитала в королевстве. "Соответственно, положения конвенции не подлежат применению к доходам, начисленным с 6 апреля 2025 года, а также к прибыли за периоды, начинающиеся с 1 апреля 2025 года", - говорится в сообщении.

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