Рейтинг@Mail.ru
Число пострадавших при атаке дрона ВСУ в ЛНР увеличилось - РИА Новости, 04.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:38 04.04.2025 (обновлено: 16:09 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/lnr-2009332297.html
Число пострадавших при атаке дрона ВСУ в ЛНР увеличилось
Число пострадавших при атаке дрона ВСУ в ЛНР увеличилось - РИА Новости, 04.04.2025
Число пострадавших при атаке дрона ВСУ в ЛНР увеличилось
Число пострадавших при атаке дрона ВСУ на Кременский муниципальный округ в ЛНР, по уточненным данным, возросло до трех, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T14:38:00+03:00
2025-04-04T16:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
вооруженные силы украины
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007696284_0:0:6023:3388_1920x0_80_0_0_7e3a611437a925fcbc9ae9a4ef9dec97.jpg
ЛУГАНСК, 4 апр - РИА Новости. Число пострадавших при атаке дрона ВСУ на Кременский муниципальный округ в ЛНР, по уточненным данным, возросло до трех, сообщается в Telegram-канале правительства региона. Ранее власти сообщали, что один человек погиб, еще двое получили ранения в результате атак беспилотников украинских войск по Сватовскому и Кременскому муниципальным округам в ЛНР. "Еще три человека пострадали из-за БПЛА в селе Старая Краснянка Кременского муниципального округа. Дрон ударил по "Газели" коммунальщиков", - говорится в сообщении. Отмечается, что пострадали две женщины и один мужчина, они были госпитализированы.Глава округа Вячеслав Третьяков позже в Telegram-канале сообщил, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
луганская народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007695727_353:0:2739:1789_1920x0_80_0_0_910b58f884f813ebfae7e2033318f2fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, луганская народная республика, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Украина
Число пострадавших при атаке дрона ВСУ в ЛНР увеличилось

Число пострадавших при атаке БПЛА ВСУ на Кременский округ в ЛНР возросло до трех

© AP Photo / Roman ChopУкраинские военнослужащие готовится к запуску беспилотника
Украинские военнослужащие готовится к запуску беспилотника - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© AP Photo / Roman Chop
Украинские военнослужащие готовится к запуску беспилотника. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛУГАНСК, 4 апр - РИА Новости. Число пострадавших при атаке дрона ВСУ на Кременский муниципальный округ в ЛНР, по уточненным данным, возросло до трех, сообщается в Telegram-канале правительства региона.
Ранее власти сообщали, что один человек погиб, еще двое получили ранения в результате атак беспилотников украинских войск по Сватовскому и Кременскому муниципальным округам в ЛНР.
«
"Еще три человека пострадали из-за БПЛА в селе Старая Краснянка Кременского муниципального округа. Дрон ударил по "Газели" коммунальщиков", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пострадали две женщины и один мужчина, они были госпитализированы.
Глава округа Вячеслав Третьяков позже в Telegram-канале сообщил, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала