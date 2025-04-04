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Число пострадавших при атаке дрона ВСУ в ЛНР увеличилось

Число пострадавших при атаке дрона ВСУ в ЛНР увеличилось - РИА Новости, 04.04.2025

Число пострадавших при атаке дрона ВСУ в ЛНР увеличилось

Число пострадавших при атаке дрона ВСУ на Кременский муниципальный округ в ЛНР, по уточненным данным, возросло до трех, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T14:38:00+03:00

2025-04-04T14:38:00+03:00

2025-04-04T16:09:00+03:00

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ЛУГАНСК, 4 апр - РИА Новости. Число пострадавших при атаке дрона ВСУ на Кременский муниципальный округ в ЛНР, по уточненным данным, возросло до трех, сообщается в Telegram-канале правительства региона. Ранее власти сообщали, что один человек погиб, еще двое получили ранения в результате атак беспилотников украинских войск по Сватовскому и Кременскому муниципальным округам в ЛНР. "Еще три человека пострадали из-за БПЛА в селе Старая Краснянка Кременского муниципального округа. Дрон ударил по "Газели" коммунальщиков", - говорится в сообщении. Отмечается, что пострадали две женщины и один мужчина, они были госпитализированы.Глава округа Вячеслав Третьяков позже в Telegram-канале сообщил, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, луганская народная республика, вооруженные силы украины, украина