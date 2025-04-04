Богатейшие люди планеты за сутки потеряли 208 миллиардов долларов
Bloomberg: богатейшие люди за сутки потеряли $208 миллиардов из-за пошлин Трампа
Денежные купюры США. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Богатейшие люди планеты потеряли в общей сложности 208 миллиардов долларов после объявления президентом США Дональдом Трампом импортных пошлин в отношении практически всех стран мира, пишет агентство Bloomberg.
"В четверг совокупное состояние 500 богатейших людей мира сократилось на 208 миллиардов долларов из-за того, что тарифы, объявленные президентом Дональдом Трампом, привели мировые рынки к резкому снижению", — говорится в статье.
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Агентство отмечает, что это падение стало четвертым по величине за 13-летнюю историю рейтинга Bloomberg Billionaires Index и самым значительным со времен пандемии COVID-19.
Так, из-за обвала акций Meta* на 8,96 процента основатель компании Марк Цукерберг потерял сразу 17,9 миллиарда долларов, или примерно девять процентов своего состояния.
Основатель онлайн-ретейлера Amazon Джефф Безос лишился 15,9 миллиарда долларов. Акции Amazon также подешевели примерно на девять процентов, и это стало самым сильным падением для компании с апреля 2022-го.
Вечером 2 апреля Трамп объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других государств. Базовая минимальная ставка составит десять процентов. Но практически каждая страна столкнется с повышенными ставками — их рассчитали исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретным государством, чтобы добиться баланса.
На этом фоне индекс доллара упал на 1,67 процента, к евро доллар подешевел на 1,75 процента, а к иене — на два процента. В целом на финансовых рынках наблюдался масштабный уход от риска: нефть подешевела более чем на 6,5 процента, обвалились фондовые индексы Европы и США. Причем наиболее заметно просели технологический сектор и банки.
* Компания запрещена в России как экстремистская.