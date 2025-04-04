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Богатейшие люди планеты за сутки потеряли 208 миллиардов долларов - РИА Новости, 04.04.2025
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08:25 04.04.2025 (обновлено: 13:25 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/ljudi-2009255393.html
Богатейшие люди планеты за сутки потеряли 208 миллиардов долларов
Богатейшие люди планеты за сутки потеряли 208 миллиардов долларов - РИА Новости, 04.04.2025
Богатейшие люди планеты за сутки потеряли 208 миллиардов долларов
Богатейшие люди планеты потеряли в общей сложности 208 миллиардов долларов после объявления президентом США Дональдом Трампом импортных пошлин в отношении... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T08:25:00+03:00
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Богатейшие люди планеты потеряли в общей сложности 208 миллиардов долларов после объявления президентом США Дональдом Трампом импортных пошлин в отношении практически всех стран мира, пишет агентство Bloomberg. "В четверг совокупное состояние 500 богатейших людей мира сократилось на 208 миллиардов долларов из-за того, что тарифы, объявленные президентом Дональдом Трампом, привели мировые рынки к резкому снижению", — говорится в статье.Агентство отмечает, что это падение стало четвертым по величине за 13-летнюю историю рейтинга Bloomberg Billionaires Index и самым значительным со времен пандемии COVID-19. Так, из-за обвала акций Meta* на 8,96 процента основатель компании Марк Цукерберг потерял сразу 17,9 миллиарда долларов, или примерно девять процентов своего состояния. Основатель онлайн-ретейлера Amazon Джефф Безос лишился 15,9 миллиарда долларов. Акции Amazon также подешевели примерно на девять процентов, и это стало самым сильным падением для компании с апреля 2022-го. Илон Маск, владелец Tesla и SpaceX, потерял 11 миллиардов долларов на снижении акций Tesla на 5,47 процента. Вечером 2 апреля Трамп объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других государств. Базовая минимальная ставка составит десять процентов. Но практически каждая страна столкнется с повышенными ставками — их рассчитали исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретным государством, чтобы добиться баланса.На этом фоне индекс доллара упал на 1,67 процента, к евро доллар подешевел на 1,75 процента, а к иене — на два процента. В целом на финансовых рынках наблюдался масштабный уход от риска: нефть подешевела более чем на 6,5 процента, обвалились фондовые индексы Европы и США. Причем наиболее заметно просели технологический сектор и банки.* Компания запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250314/ssha-2004817124.html
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экономика, сша, россия, дональд трамп, марк цукерберг, джефф безос, amazon, tesla motors, spacex
Экономика, США, Россия, Дональд Трамп, Марк Цукерберг, Джефф Безос, Amazon, Tesla motors, SpaceX
Богатейшие люди планеты за сутки потеряли 208 миллиардов долларов

Bloomberg: богатейшие люди за сутки потеряли $208 миллиардов из-за пошлин Трампа

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры США
Денежные купюры США - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Богатейшие люди планеты потеряли в общей сложности 208 миллиардов долларов после объявления президентом США Дональдом Трампом импортных пошлин в отношении практически всех стран мира, пишет агентство Bloomberg.
"В четверг совокупное состояние 500 богатейших людей мира сократилось на 208 миллиардов долларов из-за того, что тарифы, объявленные президентом Дональдом Трампом, привели мировые рынки к резкому снижению", — говорится в статье.
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Агентство отмечает, что это падение стало четвертым по величине за 13-летнюю историю рейтинга Bloomberg Billionaires Index и самым значительным со времен пандемии COVID-19.
Так, из-за обвала акций Meta* на 8,96 процента основатель компании Марк Цукерберг потерял сразу 17,9 миллиарда долларов, или примерно девять процентов своего состояния.
Основатель онлайн-ретейлера Amazon Джефф Безос лишился 15,9 миллиарда долларов. Акции Amazon также подешевели примерно на девять процентов, и это стало самым сильным падением для компании с апреля 2022-го.
Илон Маск, владелец Tesla и SpaceX, потерял 11 миллиардов долларов на снижении акций Tesla на 5,47 процента.
Вечером 2 апреля Трамп объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других государств. Базовая минимальная ставка составит десять процентов. Но практически каждая страна столкнется с повышенными ставками — их рассчитали исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретным государством, чтобы добиться баланса.
На этом фоне индекс доллара упал на 1,67 процента, к евро доллар подешевел на 1,75 процента, а к иене — на два процента. В целом на финансовых рынках наблюдался масштабный уход от риска: нефть подешевела более чем на 6,5 процента, обвалились фондовые индексы Европы и США. Причем наиболее заметно просели технологический сектор и банки.
* Компания запрещена в России как экстремистская.
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ЭкономикаСШАРоссияДональд ТрампМарк ЦукербергДжефф БезосAmazonTesla motorsSpaceX
 
 
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