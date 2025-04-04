https://ria.ru/20250404/ljudi-2009255393.html

Богатейшие люди планеты за сутки потеряли 208 миллиардов долларов

Богатейшие люди планеты за сутки потеряли 208 миллиардов долларов - РИА Новости, 04.04.2025

Богатейшие люди планеты за сутки потеряли 208 миллиардов долларов

Богатейшие люди планеты потеряли в общей сложности 208 миллиардов долларов после объявления президентом США Дональдом Трампом импортных пошлин в отношении... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T08:25:00+03:00

2025-04-04T08:25:00+03:00

2025-04-04T13:25:00+03:00

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Богатейшие люди планеты потеряли в общей сложности 208 миллиардов долларов после объявления президентом США Дональдом Трампом импортных пошлин в отношении практически всех стран мира, пишет агентство Bloomberg. "В четверг совокупное состояние 500 богатейших людей мира сократилось на 208 миллиардов долларов из-за того, что тарифы, объявленные президентом Дональдом Трампом, привели мировые рынки к резкому снижению", — говорится в статье.Агентство отмечает, что это падение стало четвертым по величине за 13-летнюю историю рейтинга Bloomberg Billionaires Index и самым значительным со времен пандемии COVID-19. Так, из-за обвала акций Meta* на 8,96 процента основатель компании Марк Цукерберг потерял сразу 17,9 миллиарда долларов, или примерно девять процентов своего состояния. Основатель онлайн-ретейлера Amazon Джефф Безос лишился 15,9 миллиарда долларов. Акции Amazon также подешевели примерно на девять процентов, и это стало самым сильным падением для компании с апреля 2022-го. Илон Маск, владелец Tesla и SpaceX, потерял 11 миллиардов долларов на снижении акций Tesla на 5,47 процента. Вечером 2 апреля Трамп объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других государств. Базовая минимальная ставка составит десять процентов. Но практически каждая страна столкнется с повышенными ставками — их рассчитали исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретным государством, чтобы добиться баланса.На этом фоне индекс доллара упал на 1,67 процента, к евро доллар подешевел на 1,75 процента, а к иене — на два процента. В целом на финансовых рынках наблюдался масштабный уход от риска: нефть подешевела более чем на 6,5 процента, обвалились фондовые индексы Европы и США. Причем наиболее заметно просели технологический сектор и банки.* Компания запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250314/ssha-2004817124.html

https://ria.ru/20250404/ssha-2009138101.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, сша, россия, дональд трамп, марк цукерберг, джефф безос, amazon, tesla motors, spacex