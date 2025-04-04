https://ria.ru/20250404/livan-2009252090.html

Израильская авиация нанесла удар по жилому зданию на юге Ливана

Израильская авиация нанесла удар по жилому зданию на юге Ливана - РИА Новости, 04.04.2025

Израильская авиация нанесла удар по жилому зданию на юге Ливана

Израильская боевая авиация нанесла удар по жилому зданию на улице Далаа в городе Сайда на юге Ливана, сообщил РИА Новости ливанский военно-полевой источник. РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T07:42:00+03:00

2025-04-04T07:42:00+03:00

2025-04-04T07:42:00+03:00

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БЕЙРУТ, 4 апр - РИА Новости. Израильская боевая авиация нанесла удар по жилому зданию на улице Далаа в городе Сайда на юге Ливана, сообщил РИА Новости ливанский военно-полевой источник. "Израильские боевые самолеты нанесли мощный удар управляемыми ракетами по жилому зданию на улице Далаа в городе Сайда на юге Ливана", - сказал собеседник агентства. По словам источника, в результате удара управляемыми ракетами были полностью разрушены несколько квартир на верхних этажах жилого дома. Кроме того, по предварительным данным, при атаке был убит член руководства движения ХАМАС в Ливане Абу Ясер Фархат и двое членов его семьи.

https://ria.ru/20250328/izrail-2007985826.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ливан, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024