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Израильская авиация нанесла удар по жилому зданию на юге Ливана - РИА Новости, 04.04.2025
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07:42 04.04.2025
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Израильская авиация нанесла удар по жилому зданию на юге Ливана
Израильская авиация нанесла удар по жилому зданию на юге Ливана - РИА Новости, 04.04.2025
Израильская авиация нанесла удар по жилому зданию на юге Ливана
Израильская боевая авиация нанесла удар по жилому зданию на улице Далаа в городе Сайда на юге Ливана, сообщил РИА Новости ливанский военно-полевой источник. РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T07:42:00+03:00
2025-04-04T07:42:00+03:00
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БЕЙРУТ, 4 апр - РИА Новости. Израильская боевая авиация нанесла удар по жилому зданию на улице Далаа в городе Сайда на юге Ливана, сообщил РИА Новости ливанский военно-полевой источник. "Израильские боевые самолеты нанесли мощный удар управляемыми ракетами по жилому зданию на улице Далаа в городе Сайда на юге Ливана", - сказал собеседник агентства. По словам источника, в результате удара управляемыми ракетами были полностью разрушены несколько квартир на верхних этажах жилого дома. Кроме того, по предварительным данным, при атаке был убит член руководства движения ХАМАС в Ливане Абу Ясер Фархат и двое членов его семьи.
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в мире, ливан, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Израильская авиация нанесла удар по жилому зданию на юге Ливана

Израильская авиация нанесла удар по жилому зданию в городе Сайда на юге Ливана

© AP Photo / Hussein MallaПоследствия израильского авиаудара, Ливан
Последствия израильского авиаудара, Ливан - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© AP Photo / Hussein Malla
Последствия израильского авиаудара, Ливан. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 4 апр - РИА Новости. Израильская боевая авиация нанесла удар по жилому зданию на улице Далаа в городе Сайда на юге Ливана, сообщил РИА Новости ливанский военно-полевой источник.
"Израильские боевые самолеты нанесли мощный удар управляемыми ракетами по жилому зданию на улице Далаа в городе Сайда на юге Ливана", - сказал собеседник агентства.
По словам источника, в результате удара управляемыми ракетами были полностью разрушены несколько квартир на верхних этажах жилого дома. Кроме того, по предварительным данным, при атаке был убит член руководства движения ХАМАС в Ливане Абу Ясер Фархат и двое членов его семьи.
Дым на месте израильского авиаудара в южном пригороде Бейрута. 28 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
Израиль пообещал наносить удары по Бейруту за любой обстрел из Ливана
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В миреЛиванХАМАСОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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