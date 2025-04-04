https://ria.ru/20250404/livan-2009252090.html
Израильская авиация нанесла удар по жилому зданию на юге Ливана
Израильская авиация нанесла удар по жилому зданию на юге Ливана - РИА Новости, 04.04.2025
Израильская авиация нанесла удар по жилому зданию на юге Ливана
Израильская боевая авиация нанесла удар по жилому зданию на улице Далаа в городе Сайда на юге Ливана, сообщил РИА Новости ливанский военно-полевой источник. РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T07:42:00+03:00
2025-04-04T07:42:00+03:00
2025-04-04T07:42:00+03:00
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БЕЙРУТ, 4 апр - РИА Новости. Израильская боевая авиация нанесла удар по жилому зданию на улице Далаа в городе Сайда на юге Ливана, сообщил РИА Новости ливанский военно-полевой источник. "Израильские боевые самолеты нанесли мощный удар управляемыми ракетами по жилому зданию на улице Далаа в городе Сайда на юге Ливана", - сказал собеседник агентства. По словам источника, в результате удара управляемыми ракетами были полностью разрушены несколько квартир на верхних этажах жилого дома. Кроме того, по предварительным данным, при атаке был убит член руководства движения ХАМАС в Ливане Абу Ясер Фархат и двое членов его семьи.
https://ria.ru/20250328/izrail-2007985826.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ливан, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Израильская авиация нанесла удар по жилому зданию на юге Ливана
Израильская авиация нанесла удар по жилому зданию в городе Сайда на юге Ливана