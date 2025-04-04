https://ria.ru/20250404/lipetsk-2009455478.html

В Липецке объявили угрозу атаки беспилотников

В Липецке объявили угрозу атаки беспилотников - РИА Новости, 04.04.2025

В Липецке объявили угрозу атаки беспилотников

Угроза атаки БПЛА объявлена на территории Липецка и Липецкого муниципального округа, сообщает главное управление МЧС РФ по региону. РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T23:37:00+03:00

2025-04-04T23:37:00+03:00

2025-04-04T23:37:00+03:00

специальная военная операция на украине

липецк

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Угроза атаки БПЛА объявлена на территории Липецка и Липецкого муниципального округа, сообщает главное управление МЧС РФ по региону. "Объявлен красный уровень "Угроза атаки БПЛА" для города Липецка и Липецкого МО", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

липецк

россия

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

липецк, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)