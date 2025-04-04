https://ria.ru/20250404/lipetsk-2009189857.html
"Очень этого боимся". Против чего протестуют жители Липецка
"Очень этого боимся". Против чего протестуют жители Липецка - РИА Новости, 04.04.2025
"Очень этого боимся". Против чего протестуют жители Липецка
Десятки человек из общежития в Липецке опасаются за свою безопасность — дом "трещит по швам". На фасаде и внутри четырехэтажного здания — многочисленные... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T08:00:00+03:00
2025-04-04T08:00:00+03:00
2025-04-04T08:02:00+03:00
жилье
липецк
госжилинспекция
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости, Глеб Подгорский. Десятки человек из общежития в Липецке опасаются за свою безопасность — дом "трещит по швам". На фасаде и внутри четырехэтажного здания — многочисленные пробоины, крыша протекает, первые этажи затоплены, а на стенах плесень. Жалобы в местные ведомства ни к чему не привели. Делом тем временем заинтересовались следователи."Дом забросили""Вот дыра в крыше. Шифер ветром снесло. Дождь, снег — все стекает на потолки и стены последнего этажа. Электрический щиток может замкнуть в любой момент", — Александра (имя по ее просьбе изменено) из общежития на улице Марии Расковой указывает на разводы на стенах из-за сырости."Кухня на этаже — общая на 35 комнат, там уже давно все вышло из строя. И готовим теперь каждый у себя, из-за чего высокая нагрузка на электросеть. Учитывая то, что рядом со щитком постоянно течет, последствия могут быть серьезные", — добавляет Ирина, соседка Александры.На торце и фасаде — трещины, одна такая, что в нее можно просунуть руку. Проблемы и с коммуникациями — канализационные трубы сгнили. Больше всего влаги скапливается в отсеке с общим душем на первом этаже — вода сочится прямо из окна."Одна стена покосилась, поэтому мы даже входить туда боимся, — признаются жильцы. — Сырость постоянная. Плесень поднялась уже до третьего этажа. Растет мох. Конечно же, мы тут давно не моемся. На этажах своими силами устроили душевые. Это хоть и запрещено, но иначе никак".Один из выходов на улицу затоплен. Жильцы шутят: "Это наше болото". Аварийную службу приходится вызывать по несколько раз в неделю — воду откачивают, но она снова скапливается."Мы поселились с мужем здесь в 2004-м, тогда здание принадлежало Новолипецкому металлургическому комбинату. Супруг там работал. Потом общежитие передали городу, комнаты приватизировали, а те, которые пустовали, достались муниципалитету. С тех пор и начались проблемы. Управляющие компании менялись одна за другой. И если на первых порах приходили и что-то делали, то потом все забросили, довели до аварийного состояния", — говорит Александра.Жалобы в инстанцииСреди жильцов — пенсионеры, многодетные, инвалиды. Юлия оказалась тут при тех же обстоятельствах, что и ее соседка Александра. Сперва ютились с супругом на 12 "квадратах", затем семья разрослась, с боем выбили еще одну комнату."У меня было шесть детей, двое умерли — тяжело болели. Теперь с четырьмя расположились на 32 "квадратах", — рассказывает женщина. Они живут на первом этаже. К сырости и запаху от канализационных труб, признается Юлия, привыкнуть невозможно."Пять лет боролись за отопление. А то ведь как зима — батареи ледяные. Пережить холода было целым испытанием. В этом году мы добились своего — в комнатах стало теплее. Но все же без обогревателей никак", — объясняет она.По словам жильцов, управляющая компания ссылается на нехватку средств. Опрошенные корреспондентом РИА Новости подтвердили, что далеко не все платят за коммуналку."Страдают те, кто всегда исправно платит и без конца вкладывается из своего кармана, — возмущается Оксана. — Но почему-то должников никак не наказывают". Она уже несколько лет не живет в своей комнате: перебралась в квартиру к больной матери, чтобы за ней ухаживать. Но следит за тем, что происходит в общежитии."Тридцатого марта в подвале — очередное затопление. Опять вызывали аварийку. Еще чуть-чуть — и залило бы электрощитовую. А это прямая угроза пожара", — подчеркивает женщина.Жильцы хотят, чтобы дом признали аварийным. Но в ответ на многочисленные жалобы — только отписки чиновников. В середине марта в департаменте градостроительства и архитектуры сообщили: переселение не планируется, поскольку здание не входит в программу реновации.Капитальный ремонт — не раньше 2041 года, указано в письме от госжилинспекции (документ есть в распоряжении редакции). Там же упоминается выездная проверка. Вынесли предписание управляющей компании (ООО "УК "Малахит") устранить все нарушения: трещины, течь системы водоотведения, разрушения бетонного слоя плиты перекрытия, отклонение стены от вертикали. Жильцы сомневаются, что дом дотянет до капремонта. А косметический проблему "явно не решит".За помощью люди обратились к общественнику из Липецка Дмитрию Красичкову. Он, в свою очередь, в соцсетях опубликовал ролик, где жильцы рассказывают о своих бедах. Ситуацию взяли на контроль в центральном аппарате Следственного комитета, после чего в СК по Липецкой области инициировали доследственную проверку. Теперь появилась надежда, что на это общежитие наконец обратят внимание.
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жилье, липецк, госжилинспекция, следственный комитет россии (ск рф)
Жилье, Липецк, Госжилинспекция, Следственный комитет России (СК РФ)
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости, Глеб Подгорский. Десятки человек из общежития в Липецке опасаются за свою безопасность — дом "трещит по швам". На фасаде и внутри четырехэтажного здания — многочисленные пробоины, крыша протекает, первые этажи затоплены, а на стенах плесень. Жалобы в местные ведомства ни к чему не привели. Делом тем временем заинтересовались следователи.
"Вот дыра в крыше. Шифер ветром снесло. Дождь, снег — все стекает на потолки и стены последнего этажа. Электрический щиток может замкнуть в любой момент", — Александра (имя по ее просьбе изменено) из общежития на улице Марии Расковой указывает на разводы на стенах из-за сырости.
"Кухня на этаже — общая на 35 комнат, там уже давно все вышло из строя. И готовим теперь каждый у себя, из-за чего высокая нагрузка на электросеть. Учитывая то, что рядом со щитком постоянно течет, последствия могут быть серьезные", — добавляет Ирина, соседка Александры.
На торце и фасаде — трещины, одна такая, что в нее можно просунуть руку. Проблемы и с коммуникациями — канализационные трубы сгнили. Больше всего влаги скапливается в отсеке с общим душем на первом этаже — вода сочится прямо из окна.
"Одна стена покосилась, поэтому мы даже входить туда боимся, — признаются жильцы. — Сырость постоянная. Плесень поднялась уже до третьего этажа. Растет мох. Конечно же, мы тут давно не моемся. На этажах своими силами устроили душевые. Это хоть и запрещено, но иначе никак".
Один из выходов на улицу затоплен. Жильцы шутят: "Это наше болото". Аварийную службу приходится вызывать по несколько раз в неделю — воду откачивают, но она снова скапливается.
"Мы поселились с мужем здесь в 2004-м, тогда здание принадлежало Новолипецкому металлургическому комбинату. Супруг там работал. Потом общежитие передали городу, комнаты приватизировали, а те, которые пустовали, достались муниципалитету. С тех пор и начались проблемы. Управляющие компании менялись одна за другой. И если на первых порах приходили и что-то делали, то потом все забросили, довели до аварийного состояния", — говорит Александра.
Среди жильцов — пенсионеры, многодетные, инвалиды. Юлия оказалась тут при тех же обстоятельствах, что и ее соседка Александра. Сперва ютились с супругом на 12 "квадратах", затем семья разрослась, с боем выбили еще одну комнату.
"У меня было шесть детей, двое умерли — тяжело болели. Теперь с четырьмя расположились на 32 "квадратах", — рассказывает женщина. Они живут на первом этаже. К сырости и запаху от канализационных труб, признается Юлия, привыкнуть невозможно.
"Пять лет боролись за отопление. А то ведь как зима — батареи ледяные. Пережить холода было целым испытанием. В этом году мы добились своего — в комнатах стало теплее. Но все же без обогревателей никак", — объясняет она.
По словам жильцов, управляющая компания ссылается на нехватку средств. Опрошенные корреспондентом РИА Новости подтвердили, что далеко не все платят за коммуналку.
"Страдают те, кто всегда исправно платит и без конца вкладывается из своего кармана, — возмущается Оксана. — Но почему-то должников никак не наказывают". Она уже несколько лет не живет в своей комнате: перебралась в квартиру к больной матери, чтобы за ней ухаживать. Но следит за тем, что происходит в общежитии.
"Тридцатого марта в подвале — очередное затопление. Опять вызывали аварийку. Еще чуть-чуть — и залило бы электрощитовую. А это прямая угроза пожара", — подчеркивает женщина.
Жильцы хотят, чтобы дом признали аварийным. Но в ответ на многочисленные жалобы — только отписки чиновников. В середине марта в департаменте градостроительства и архитектуры сообщили: переселение не планируется, поскольку здание не входит в программу реновации.
Капитальный ремонт — не раньше 2041 года, указано в письме от госжилинспекции (документ есть в распоряжении редакции). Там же упоминается выездная проверка. Вынесли предписание управляющей компании (ООО "УК "Малахит") устранить все нарушения: трещины, течь системы водоотведения, разрушения бетонного слоя плиты перекрытия, отклонение стены от вертикали. Жильцы сомневаются, что дом дотянет до капремонта. А косметический проблему "явно не решит".
За помощью люди обратились к общественнику из Липецка Дмитрию Красичкову. Он, в свою очередь, в соцсетях опубликовал ролик
, где жильцы рассказывают о своих бедах. Ситуацию взяли на контроль в центральном аппарате Следственного комитета, после чего в СК по Липецкой области инициировали доследственную проверку. Теперь появилась надежда, что на это общежитие наконец обратят внимание.