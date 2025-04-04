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"Очень этого боимся". Против чего протестуют жители Липецка - РИА Новости, 04.04.2025
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08:00 04.04.2025 (обновлено: 08:02 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/lipetsk-2009189857.html
"Очень этого боимся". Против чего протестуют жители Липецка
"Очень этого боимся". Против чего протестуют жители Липецка - РИА Новости, 04.04.2025
"Очень этого боимся". Против чего протестуют жители Липецка
Десятки человек из общежития в Липецке опасаются за свою безопасность — дом "трещит по швам". На фасаде и внутри четырехэтажного здания — многочисленные... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T08:00:00+03:00
2025-04-04T08:02:00+03:00
жилье
липецк
госжилинспекция
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости, Глеб Подгорский. Десятки человек из общежития в Липецке опасаются за свою безопасность — дом "трещит по швам". На фасаде и внутри четырехэтажного здания — многочисленные пробоины, крыша протекает, первые этажи затоплены, а на стенах плесень. Жалобы в местные ведомства ни к чему не привели. Делом тем временем заинтересовались следователи."Дом забросили""Вот дыра в крыше. Шифер ветром снесло. Дождь, снег — все стекает на потолки и стены последнего этажа. Электрический щиток может замкнуть в любой момент", — Александра (имя по ее просьбе изменено) из общежития на улице Марии Расковой указывает на разводы на стенах из-за сырости."Кухня на этаже — общая на 35 комнат, там уже давно все вышло из строя. И готовим теперь каждый у себя, из-за чего высокая нагрузка на электросеть. Учитывая то, что рядом со щитком постоянно течет, последствия могут быть серьезные", — добавляет Ирина, соседка Александры.На торце и фасаде — трещины, одна такая, что в нее можно просунуть руку. Проблемы и с коммуникациями — канализационные трубы сгнили. Больше всего влаги скапливается в отсеке с общим душем на первом этаже — вода сочится прямо из окна."Одна стена покосилась, поэтому мы даже входить туда боимся, — признаются жильцы. — Сырость постоянная. Плесень поднялась уже до третьего этажа. Растет мох. Конечно же, мы тут давно не моемся. На этажах своими силами устроили душевые. Это хоть и запрещено, но иначе никак".Один из выходов на улицу затоплен. Жильцы шутят: "Это наше болото". Аварийную службу приходится вызывать по несколько раз в неделю — воду откачивают, но она снова скапливается."Мы поселились с мужем здесь в 2004-м, тогда здание принадлежало Новолипецкому металлургическому комбинату. Супруг там работал. Потом общежитие передали городу, комнаты приватизировали, а те, которые пустовали, достались муниципалитету. С тех пор и начались проблемы. Управляющие компании менялись одна за другой. И если на первых порах приходили и что-то делали, то потом все забросили, довели до аварийного состояния", — говорит Александра.Жалобы в инстанцииСреди жильцов — пенсионеры, многодетные, инвалиды. Юлия оказалась тут при тех же обстоятельствах, что и ее соседка Александра. Сперва ютились с супругом на 12 "квадратах", затем семья разрослась, с боем выбили еще одну комнату."У меня было шесть детей, двое умерли — тяжело болели. Теперь с четырьмя расположились на 32 "квадратах", — рассказывает женщина. Они живут на первом этаже. К сырости и запаху от канализационных труб, признается Юлия, привыкнуть невозможно."Пять лет боролись за отопление. А то ведь как зима — батареи ледяные. Пережить холода было целым испытанием. В этом году мы добились своего — в комнатах стало теплее. Но все же без обогревателей никак", — объясняет она.По словам жильцов, управляющая компания ссылается на нехватку средств. Опрошенные корреспондентом РИА Новости подтвердили, что далеко не все платят за коммуналку."Страдают те, кто всегда исправно платит и без конца вкладывается из своего кармана, — возмущается Оксана. — Но почему-то должников никак не наказывают". Она уже несколько лет не живет в своей комнате: перебралась в квартиру к больной матери, чтобы за ней ухаживать. Но следит за тем, что происходит в общежитии."Тридцатого марта в подвале — очередное затопление. Опять вызывали аварийку. Еще чуть-чуть — и залило бы электрощитовую. А это прямая угроза пожара", — подчеркивает женщина.Жильцы хотят, чтобы дом признали аварийным. Но в ответ на многочисленные жалобы — только отписки чиновников. В середине марта в департаменте градостроительства и архитектуры сообщили: переселение не планируется, поскольку здание не входит в программу реновации.Капитальный ремонт — не раньше 2041 года, указано в письме от госжилинспекции (документ есть в распоряжении редакции). Там же упоминается выездная проверка. Вынесли предписание управляющей компании (ООО "УК "Малахит") устранить все нарушения: трещины, течь системы водоотведения, разрушения бетонного слоя плиты перекрытия, отклонение стены от вертикали. Жильцы сомневаются, что дом дотянет до капремонта. А косметический проблему "явно не решит".За помощью люди обратились к общественнику из Липецка Дмитрию Красичкову. Он, в свою очередь, в соцсетях опубликовал ролик, где жильцы рассказывают о своих бедах. Ситуацию взяли на контроль в центральном аппарате Следственного комитета, после чего в СК по Липецкой области инициировали доследственную проверку. Теперь появилась надежда, что на это общежитие наконец обратят внимание.
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РИА Новости
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5
4.7
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жилье, липецк, госжилинспекция, следственный комитет россии (ск рф)
Жилье, Липецк, Госжилинспекция, Следственный комитет России (СК РФ)

"Очень этого боимся". Против чего протестуют жители Липецка

© Красичков Дмитрий/RutubeЖители Липецка записали видеообращение
Жители Липецка записали видеообращение - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© Красичков Дмитрий/Rutube
Жители Липецка записали видеообращение
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости, Глеб Подгорский. Десятки человек из общежития в Липецке опасаются за свою безопасность — дом "трещит по швам". На фасаде и внутри четырехэтажного здания — многочисленные пробоины, крыша протекает, первые этажи затоплены, а на стенах плесень. Жалобы в местные ведомства ни к чему не привели. Делом тем временем заинтересовались следователи.

"Дом забросили"

"Вот дыра в крыше. Шифер ветром снесло. Дождь, снег — все стекает на потолки и стены последнего этажа. Электрический щиток может замкнуть в любой момент", — Александра (имя по ее просьбе изменено) из общежития на улице Марии Расковой указывает на разводы на стенах из-за сырости.
"Кухня на этаже — общая на 35 комнат, там уже давно все вышло из строя. И готовим теперь каждый у себя, из-за чего высокая нагрузка на электросеть. Учитывая то, что рядом со щитком постоянно течет, последствия могут быть серьезные", — добавляет Ирина, соседка Александры.
© Фото предоставлено АлександройКрыша дома
Крыша дома - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© Фото предоставлено Александрой
Крыша дома
На торце и фасаде — трещины, одна такая, что в нее можно просунуть руку. Проблемы и с коммуникациями — канализационные трубы сгнили. Больше всего влаги скапливается в отсеке с общим душем на первом этаже — вода сочится прямо из окна.
"Одна стена покосилась, поэтому мы даже входить туда боимся, — признаются жильцы. — Сырость постоянная. Плесень поднялась уже до третьего этажа. Растет мох. Конечно же, мы тут давно не моемся. На этажах своими силами устроили душевые. Это хоть и запрещено, но иначе никак".
Один из выходов на улицу затоплен. Жильцы шутят: "Это наше болото". Аварийную службу приходится вызывать по несколько раз в неделю — воду откачивают, но она снова скапливается.
"Мы поселились с мужем здесь в 2004-м, тогда здание принадлежало Новолипецкому металлургическому комбинату. Супруг там работал. Потом общежитие передали городу, комнаты приватизировали, а те, которые пустовали, достались муниципалитету. С тех пор и начались проблемы. Управляющие компании менялись одна за другой. И если на первых порах приходили и что-то делали, то потом все забросили, довели до аварийного состояния", — говорит Александра.
© Фото предоставлено АлександройЗатопленный подъезд
Затопленный подъезд - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© Фото предоставлено Александрой
Затопленный подъезд

Жалобы в инстанции

Среди жильцов — пенсионеры, многодетные, инвалиды. Юлия оказалась тут при тех же обстоятельствах, что и ее соседка Александра. Сперва ютились с супругом на 12 "квадратах", затем семья разрослась, с боем выбили еще одну комнату.
"У меня было шесть детей, двое умерли — тяжело болели. Теперь с четырьмя расположились на 32 "квадратах", — рассказывает женщина. Они живут на первом этаже. К сырости и запаху от канализационных труб, признается Юлия, привыкнуть невозможно.
"Пять лет боролись за отопление. А то ведь как зима — батареи ледяные. Пережить холода было целым испытанием. В этом году мы добились своего — в комнатах стало теплее. Но все же без обогревателей никак", — объясняет она.
© Красичков Дмитрий/RutubeЖитель дома показывает трещину
Житель дома показывает трещину - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© Красичков Дмитрий/Rutube
Житель дома показывает трещину
По словам жильцов, управляющая компания ссылается на нехватку средств. Опрошенные корреспондентом РИА Новости подтвердили, что далеко не все платят за коммуналку.
"Страдают те, кто всегда исправно платит и без конца вкладывается из своего кармана, — возмущается Оксана. — Но почему-то должников никак не наказывают". Она уже несколько лет не живет в своей комнате: перебралась в квартиру к больной матери, чтобы за ней ухаживать. Но следит за тем, что происходит в общежитии.
"Тридцатого марта в подвале — очередное затопление. Опять вызывали аварийку. Еще чуть-чуть — и залило бы электрощитовую. А это прямая угроза пожара", — подчеркивает женщина.
© Красичков Дмитрий/RutubeПлесень на стене дома
Плесень на стене дома - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© Красичков Дмитрий/Rutube
Плесень на стене дома
Жильцы хотят, чтобы дом признали аварийным. Но в ответ на многочисленные жалобы — только отписки чиновников. В середине марта в департаменте градостроительства и архитектуры сообщили: переселение не планируется, поскольку здание не входит в программу реновации.
Капитальный ремонт — не раньше 2041 года, указано в письме от госжилинспекции (документ есть в распоряжении редакции). Там же упоминается выездная проверка. Вынесли предписание управляющей компании (ООО "УК "Малахит") устранить все нарушения: трещины, течь системы водоотведения, разрушения бетонного слоя плиты перекрытия, отклонение стены от вертикали. Жильцы сомневаются, что дом дотянет до капремонта. А косметический проблему "явно не решит".
За помощью люди обратились к общественнику из Липецка Дмитрию Красичкову. Он, в свою очередь, в соцсетях опубликовал ролик, где жильцы рассказывают о своих бедах. Ситуацию взяли на контроль в центральном аппарате Следственного комитета, после чего в СК по Липецкой области инициировали доследственную проверку. Теперь появилась надежда, что на это общежитие наконец обратят внимание.
 
ЖильеЛипецкГосжилинспекцияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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