https://ria.ru/20250404/kuznetsov-2009266875.html

Торгпред Кузнецов дал интервью для "Базы знаний экспортера" РЭЦ

Торгпред Кузнецов дал интервью для "Базы знаний экспортера" РЭЦ - РИА Новости, 04.04.2025

Торгпред Кузнецов дал интервью для "Базы знаний экспортера" РЭЦ

Минпромторг России и Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) продолжают серию "Интервью с Торгпредом", в бесплатной "Базе знаний экспортера" на сайте РЭЦ... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T10:10:00+03:00

2025-04-04T10:10:00+03:00

2025-04-04T10:10:00+03:00

экономика

малайзия

россия

куала-лумпур

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Минпромторг России и Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) продолжают серию "Интервью с Торгпредом", в бесплатной "Базе знаний экспортера" на сайте РЭЦ стало доступно интервью с Торговым представителем России в Малайзии Андреем Кузнецовым, сообщает центр."Компании, заинтересованные в работе с партнерами из Малайзии, узнают из материала о перспективных направлениях развития двустороннего сотрудничества, особенностях малайзийского рынка, практических аспектах подбора деловых партнеров, а также организации поставок, в том числе через маркетплейсы", - говорится в сообщении."Малайзия для нас — это безусловный внешнеторговый приоритет как влиятельное и экономически развитое государство АСЕАН, авторитетный член Организации исламского сотрудничества и Движения неприсоединения. Куала-Лумпур, что важно, занимает нейтральную позицию в международных делах, стремится в том числе и в бизнесе выстраивать равное, взаимовыгодное партнерство", - сказал Кузнецов.Он отметил, что основу российского экспорта в Малайзию составляют углеводороды, продукция химической промышленности и металлургии, сельскохозяйственные культуры. При этом наблюдается оживление деловой активности по всем направлениям двусторонней торговли: от закупок удобрений до поставок медицинского оборудования. Из перспективных направлений сотрудничества — обмен информационными технологиями, выстраивание промышленной кооперации, реализация совместных проектов в области возобновляемой энергетики."Малайзия — это третье по размеру экономики государство Юго-Восточной Азии и интересный для российских товаров рынок. Мы видим потенциал расширения торгово-экономических связей и перспективные ниши, которые российские компании могут занять на этом рынке. "База знаний экспортера" даст обзор ключевых аспектов работы с Малайзией, необходимый для успешного начала экспорта", — сказал в свою очередь директор по развитию партнерской инфраструктуры и нефинансовых продуктов РЭЦ Артур Завьялов.

https://ria.ru/20250403/rets-2009132835.html

малайзия

россия

куала-лумпур

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экономика, малайзия, россия, куала-лумпур, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)