Рейтинг@Mail.ru
В небе над Курском прогремел взрыв - РИА Новости, 04.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:58 04.04.2025 (обновлено: 16:20 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/kursk-2009365861.html
В небе над Курском прогремел взрыв
В небе над Курском прогремел взрыв - РИА Новости, 04.04.2025
В небе над Курском прогремел взрыв
Система противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны РФ работает в небе над Курском, сообщили в Telegram-канале оперштаба Курской области. РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T15:58:00+03:00
2025-04-04T16:20:00+03:00
курская область
курск
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854150163_0:267:3072:1995_1920x0_80_0_0_dda0434df5a888de14af62ddf4b64643.jpg
КУРСК, 4 апр - РИА Новости. Система противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны РФ работает в небе над Курском, сообщили в Telegram-канале оперштаба Курской области. Звуки взрыва слышны в небе над Курском на фоне объявленной ракетной опасности, передает корреспондент РИА Новости. "Внимание! Работает ПВО!", - сообщили в региональном оперштабе. Ранее в оперштабе Курской области ракетная опасность была объявлена на всей территории региона.
https://ria.ru/20250311/kursk-2004213364.html
курская область
курск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854150163_134:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_6c9ee4b7f70c39fe6f07223170596cff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, курск, безопасность
Курская область, Курск, Безопасность
В небе над Курском прогремел взрыв

В Курске сработала система ПВО

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КУРСК, 4 апр - РИА Новости. Система противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны РФ работает в небе над Курском, сообщили в Telegram-канале оперштаба Курской области.
Звуки взрыва слышны в небе над Курском на фоне объявленной ракетной опасности, передает корреспондент РИА Новости.
"Внимание! Работает ПВО!", - сообщили в региональном оперштабе.
Ранее в оперштабе Курской области ракетная опасность была объявлена на всей территории региона.
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
Над Курском прогремела серия взрывов
11 марта, 04:20
 
Курская областьКурскБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала