https://ria.ru/20250404/kursk-2009365861.html
В небе над Курском прогремел взрыв
В небе над Курском прогремел взрыв - РИА Новости, 04.04.2025
В небе над Курском прогремел взрыв
Система противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны РФ работает в небе над Курском, сообщили в Telegram-канале оперштаба Курской области. РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T15:58:00+03:00
2025-04-04T15:58:00+03:00
2025-04-04T16:20:00+03:00
курская область
курск
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854150163_0:267:3072:1995_1920x0_80_0_0_dda0434df5a888de14af62ddf4b64643.jpg
КУРСК, 4 апр - РИА Новости. Система противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны РФ работает в небе над Курском, сообщили в Telegram-канале оперштаба Курской области. Звуки взрыва слышны в небе над Курском на фоне объявленной ракетной опасности, передает корреспондент РИА Новости. "Внимание! Работает ПВО!", - сообщили в региональном оперштабе. Ранее в оперштабе Курской области ракетная опасность была объявлена на всей территории региона.
https://ria.ru/20250311/kursk-2004213364.html
курская область
курск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854150163_134:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_6c9ee4b7f70c39fe6f07223170596cff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, курск, безопасность
Курская область, Курск, Безопасность
В небе над Курском прогремел взрыв
В Курске сработала система ПВО