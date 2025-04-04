https://ria.ru/20250404/kursk-2009365861.html

В небе над Курском прогремел взрыв

В небе над Курском прогремел взрыв - РИА Новости, 04.04.2025

В небе над Курском прогремел взрыв

Система противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны РФ работает в небе над Курском, сообщили в Telegram-канале оперштаба Курской области. РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T15:58:00+03:00

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2025-04-04T16:20:00+03:00

курская область

курск

безопасность

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КУРСК, 4 апр - РИА Новости. Система противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны РФ работает в небе над Курском, сообщили в Telegram-канале оперштаба Курской области. Звуки взрыва слышны в небе над Курском на фоне объявленной ракетной опасности, передает корреспондент РИА Новости. "Внимание! Работает ПВО!", - сообщили в региональном оперштабе. Ранее в оперштабе Курской области ракетная опасность была объявлена на всей территории региона.

https://ria.ru/20250311/kursk-2004213364.html

курская область

курск

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курская область, курск, безопасность