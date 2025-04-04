https://ria.ru/20250404/kurily-2009255663.html

У южных Курил произошло землетрясение

У южных Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 04.04.2025

У южных Курил произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,2 зарегистрировано в пятницу в Охотском море вблизи южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T08:29:00+03:00

2025-04-04T08:29:00+03:00

2025-04-04T08:29:00+03:00

охотское море

южно-курильск

кунашир (остров)

елена семенова

происшествия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 апр – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,2 зарегистрировано в пятницу в Охотском море вблизи южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Охотском море 4 апреля в 13.34 (5.34 мск). Его эпицентр находился в 147 километрах севернее райцентра Южно-Курильск на острове Кунашир, очаг – на глубине 46 километров", - рассказала собеседница агентства. По информации сейсмолога, сообщения об ощутимости в населенных пунктах Курильских островов не поступали, тревога цунами не объявлялась.

https://ria.ru/20250402/zemletrjasenie-2008860261.html

охотское море

южно-курильск

кунашир (остров)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

охотское море, южно-курильск, кунашир (остров), елена семенова, происшествия