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На Кубани подростки угнали машину, чтобы уехать в Сочи - РИА Новости, 04.04.2025
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17:55 04.04.2025
https://ria.ru/20250404/kuban-2009406653.html
На Кубани подростки угнали машину, чтобы уехать в Сочи
На Кубани подростки угнали машину, чтобы уехать в Сочи - РИА Новости, 04.04.2025
На Кубани подростки угнали машину, чтобы уехать в Сочи
Уголовное дело возбуждено по факту угона машины двумя подростками, которые сбежали из реабилитационного центра для того, чтобы уехать в Сочи, по пути они чуть... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T17:55:00+03:00
2025-04-04T17:55:00+03:00
происшествия
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КРАСНОДАР, 4 апр – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту угона машины двумя подростками, которые сбежали из реабилитационного центра для того, чтобы уехать в Сочи, по пути они чуть не сбили человека, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах. Уточняется, что ещё в среду вечером 16-летний юноша и 15-летняя девушка сбежали из Павловского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних и встретились с 13-летним другом. Ребята угнали Hyundai Creta и решили поехать в Сочи. На платной трассе М4 "Дон" их заметили полицейские и началась погоня. На скорости подростки проехали через КПП и чуть не сбили мужчину. Сбежавших задержали, а их друга пока ищут. "Возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения)", - сказал собеседник агентства. Прокуратура Краснодарского края поставила расследование уголовного дела под свой контроль.
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происшествия, авто, сочи, россия, краснодарский край, hyundai creta
Происшествия, Авто, Сочи, Россия, Краснодарский край, Hyundai Creta
На Кубани подростки угнали машину, чтобы уехать в Сочи

На Кубани подростки угнали машину для поездки в Сочи и чуть не сбили человека

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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КРАСНОДАР, 4 апр – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту угона машины двумя подростками, которые сбежали из реабилитационного центра для того, чтобы уехать в Сочи, по пути они чуть не сбили человека, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах.
Уточняется, что ещё в среду вечером 16-летний юноша и 15-летняя девушка сбежали из Павловского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних и встретились с 13-летним другом. Ребята угнали Hyundai Creta и решили поехать в Сочи. На платной трассе М4 "Дон" их заметили полицейские и началась погоня. На скорости подростки проехали через КПП и чуть не сбили мужчину. Сбежавших задержали, а их друга пока ищут.
«
"Возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения)", - сказал собеседник агентства.
Прокуратура Краснодарского края поставила расследование уголовного дела под свой контроль.
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ПроисшествияАвтоСочиРоссияКраснодарский крайHyundai Creta
 
 
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