https://ria.ru/20250404/kuban-2009406653.html

На Кубани подростки угнали машину, чтобы уехать в Сочи

На Кубани подростки угнали машину, чтобы уехать в Сочи - РИА Новости, 04.04.2025

На Кубани подростки угнали машину, чтобы уехать в Сочи

Уголовное дело возбуждено по факту угона машины двумя подростками, которые сбежали из реабилитационного центра для того, чтобы уехать в Сочи, по пути они чуть... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T17:55:00+03:00

2025-04-04T17:55:00+03:00

2025-04-04T17:55:00+03:00

происшествия

авто

сочи

россия

краснодарский край

hyundai creta

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КРАСНОДАР, 4 апр – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту угона машины двумя подростками, которые сбежали из реабилитационного центра для того, чтобы уехать в Сочи, по пути они чуть не сбили человека, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах. Уточняется, что ещё в среду вечером 16-летний юноша и 15-летняя девушка сбежали из Павловского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних и встретились с 13-летним другом. Ребята угнали Hyundai Creta и решили поехать в Сочи. На платной трассе М4 "Дон" их заметили полицейские и началась погоня. На скорости подростки проехали через КПП и чуть не сбили мужчину. Сбежавших задержали, а их друга пока ищут. "Возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения)", - сказал собеседник агентства. Прокуратура Краснодарского края поставила расследование уголовного дела под свой контроль.

https://ria.ru/20241111/sahalin-1983051820.html

сочи

россия

краснодарский край

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, авто, сочи, россия, краснодарский край, hyundai creta