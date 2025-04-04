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Россия и Куба подписали 13 документов о сотрудничестве - РИА Новости, 04.04.2025
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21:56 04.04.2025
https://ria.ru/20250404/kuba-2009445708.html
Россия и Куба подписали 13 документов о сотрудничестве
Россия и Куба подписали 13 документов о сотрудничестве - РИА Новости, 04.04.2025
Россия и Куба подписали 13 документов о сотрудничестве
Россия и Куба подписали 13 документов о сотрудничестве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T21:56:00+03:00
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куба
россия
гавана
дмитрий чернышенко
в мире
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ГАВАНА, 4 апр - РИА Новости. Россия и Куба подписали 13 документов о сотрудничестве, передает корреспондент РИА Новости. Церемония состоялась в рамках рабочего визита на Кубу российской делегации во главе с вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко, приуроченного к 65-летию восстановления двусторонних дипломатических отношений между двумя странами. В столице республики - Гаване - прошло 22-е заседание Межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Стороны подписали соглашения в области здравоохранения, образования, а также искусственного интеллекта. Все это нацелено на укрепление сотрудничества между Россией и Кубой.
https://ria.ru/20250404/ii-2009444955.html
https://ria.ru/20250404/kuba-2009433681.html
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куба, россия, гавана, дмитрий чернышенко, в мире
Куба, Россия, Гавана, Дмитрий Чернышенко, В мире
Россия и Куба подписали 13 документов о сотрудничестве

Российская делегация подписала 13 документов о сотрудничестве с Кубой

© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанкКуба
Куба - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Мария Плотникова
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ГАВАНА, 4 апр - РИА Новости. Россия и Куба подписали 13 документов о сотрудничестве, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония состоялась в рамках рабочего визита на Кубу российской делегации во главе с вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко, приуроченного к 65-летию восстановления двусторонних дипломатических отношений между двумя странами.
ИИ-процессор - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
Россия и Куба подписали соглашение о создании совместной лаборатории ИИ
Вчера, 21:46
В столице республики - Гаване - прошло 22-е заседание Межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
Стороны подписали соглашения в области здравоохранения, образования, а также искусственного интеллекта. Все это нацелено на укрепление сотрудничества между Россией и Кубой.
Вид с крепости El Morro, Гавана, Куба - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
Россия продолжит оказывать Кубе гуманитарную помощь, заявил Чернышенко
Вчера, 20:07
 
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