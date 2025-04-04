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Россия продолжит оказывать Кубе гуманитарную помощь, заявил Чернышенко - РИА Новости, 04.04.2025
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20:07 04.04.2025
https://ria.ru/20250404/kuba-2009433681.html
Россия продолжит оказывать Кубе гуманитарную помощь, заявил Чернышенко
Россия продолжит оказывать Кубе гуманитарную помощь, заявил Чернышенко - РИА Новости, 04.04.2025
Россия продолжит оказывать Кубе гуманитарную помощь, заявил Чернышенко
Россия продолжит оказывать Кубе экономическую поддержку и гуманитарную помощь, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, который находится в республике с... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T20:07:00+03:00
2025-04-04T20:07:00+03:00
россия
куба
дмитрий чернышенко
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
в мире
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ГАВАНА, 4 апр - РИА Новости. Россия продолжит оказывать Кубе экономическую поддержку и гуманитарную помощь, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, который находится в республике с рабочим визитом. "Продолжим оказывать братской Кубе экономическую поддержку и гуманитарную помощь как по двусторонним каналам, так и по линии специализированных международных структур", - сказал Чернышенко в ходе 22-го заседания Межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Так, в ноябре 2024 года силами МЧС России и Минобороны России на безвозмездной основе Кубе передано восемь пожарно-спасательных мотоцикла, четыре электрогенератора, фильтры для питьевой воды, санитарные сумки, продукты питания, лекарственные средства и другие принадлежности первой необходимости. Визит российской делегации во главе с Чернышенко проходит в год 65-летия восстановления двусторонних дипломатических отношений между Россией и Кубой.
https://ria.ru/20250404/kuba-2009433462.html
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россия, куба, дмитрий чернышенко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире
Россия, Куба, Дмитрий Чернышенко, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), В мире
Россия продолжит оказывать Кубе гуманитарную помощь, заявил Чернышенко

Чернышенко: Россия продолжит оказывать Кубе экономическую поддержку

© РИА Новости / Алексей НаумовВид с крепости El Morro, Гавана, Куба
Вид с крепости El Morro, Гавана, Куба - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Алексей Наумов
Вид с крепости El Morro, Гавана, Куба. Архивное фото
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ГАВАНА, 4 апр - РИА Новости. Россия продолжит оказывать Кубе экономическую поддержку и гуманитарную помощь, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, который находится в республике с рабочим визитом.
«
"Продолжим оказывать братской Кубе экономическую поддержку и гуманитарную помощь как по двусторонним каналам, так и по линии специализированных международных структур", - сказал Чернышенко в ходе 22-го заседания Межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
Так, в ноябре 2024 года силами МЧС России и Минобороны России на безвозмездной основе Кубе передано восемь пожарно-спасательных мотоцикла, четыре электрогенератора, фильтры для питьевой воды, санитарные сумки, продукты питания, лекарственные средства и другие принадлежности первой необходимости.
Визит российской делегации во главе с Чернышенко проходит в год 65-летия восстановления двусторонних дипломатических отношений между Россией и Кубой.
Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
Россия уделяет внимание энергобезопасности Кубы, заявил Чернышенко
Вчера, 20:05
 
РоссияКубаДмитрий ЧернышенкоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)В мире
 
 
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