https://ria.ru/20250404/kuba-2009433681.html

Россия продолжит оказывать Кубе гуманитарную помощь, заявил Чернышенко

Россия продолжит оказывать Кубе гуманитарную помощь, заявил Чернышенко - РИА Новости, 04.04.2025

Россия продолжит оказывать Кубе гуманитарную помощь, заявил Чернышенко

Россия продолжит оказывать Кубе экономическую поддержку и гуманитарную помощь, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, который находится в республике с... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T20:07:00+03:00

2025-04-04T20:07:00+03:00

2025-04-04T20:07:00+03:00

россия

куба

дмитрий чернышенко

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

в мире

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ГАВАНА, 4 апр - РИА Новости. Россия продолжит оказывать Кубе экономическую поддержку и гуманитарную помощь, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, который находится в республике с рабочим визитом. "Продолжим оказывать братской Кубе экономическую поддержку и гуманитарную помощь как по двусторонним каналам, так и по линии специализированных международных структур", - сказал Чернышенко в ходе 22-го заседания Межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Так, в ноябре 2024 года силами МЧС России и Минобороны России на безвозмездной основе Кубе передано восемь пожарно-спасательных мотоцикла, четыре электрогенератора, фильтры для питьевой воды, санитарные сумки, продукты питания, лекарственные средства и другие принадлежности первой необходимости. Визит российской делегации во главе с Чернышенко проходит в год 65-летия восстановления двусторонних дипломатических отношений между Россией и Кубой.

https://ria.ru/20250404/kuba-2009433462.html

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россия, куба, дмитрий чернышенко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире