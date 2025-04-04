https://ria.ru/20250404/kuba-2009433462.html
Россия уделяет внимание энергобезопасности Кубы, заявил Чернышенко
Россия уделяет внимание энергобезопасности Кубы, заявил Чернышенко - РИА Новости, 04.04.2025
Россия уделяет внимание энергобезопасности Кубы, заявил Чернышенко
Россия уделяет повышенное внимание обеспечению энергобезопасности Кубы, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, который находится в стране с рабочим визитом. РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T20:05:00+03:00
2025-04-04T20:05:00+03:00
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ГАВАНА, 4 апр - РИА Новости. Россия уделяет повышенное внимание обеспечению энергобезопасности Кубы, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, который находится в стране с рабочим визитом. "Уделяем повышенное внимание рассмотрению наиболее острых для кубинской стороны вопросов, в частности - обеспечение энергобезопасности страны", - сказал Чернышенко в ходе 22-го заседания Межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Вице-премьер напомнил, что для этих целей по решению правительства Российской Федерации Гаване был предоставлен госкредит в размере 60 миллионов долларов. Визит российской делегации во главе с Чернышенко проходит в год 65-летия восстановления двусторонних дипломатических отношений между Россией и Кубой.
https://ria.ru/20250404/kuba-2009432786.html
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россия, куба, гавана, дмитрий чернышенко, в мире
Россия, Куба, Гавана, Дмитрий Чернышенко, В мире
Россия уделяет внимание энергобезопасности Кубы, заявил Чернышенко
Чернышенко: Россия уделяет повышенное внимание энергобезопасности Кубы