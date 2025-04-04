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Россия уделяет внимание энергобезопасности Кубы, заявил Чернышенко - РИА Новости, 04.04.2025
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20:05 04.04.2025
https://ria.ru/20250404/kuba-2009433462.html
Россия уделяет внимание энергобезопасности Кубы, заявил Чернышенко
Россия уделяет внимание энергобезопасности Кубы, заявил Чернышенко - РИА Новости, 04.04.2025
Россия уделяет внимание энергобезопасности Кубы, заявил Чернышенко
Россия уделяет повышенное внимание обеспечению энергобезопасности Кубы, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, который находится в стране с рабочим визитом. РИА Новости, 04.04.2025
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2025-04-04T20:05:00+03:00
россия
куба
гавана
дмитрий чернышенко
в мире
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ГАВАНА, 4 апр - РИА Новости. Россия уделяет повышенное внимание обеспечению энергобезопасности Кубы, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, который находится в стране с рабочим визитом. "Уделяем повышенное внимание рассмотрению наиболее острых для кубинской стороны вопросов, в частности - обеспечение энергобезопасности страны", - сказал Чернышенко в ходе 22-го заседания Межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Вице-премьер напомнил, что для этих целей по решению правительства Российской Федерации Гаване был предоставлен госкредит в размере 60 миллионов долларов. Визит российской делегации во главе с Чернышенко проходит в год 65-летия восстановления двусторонних дипломатических отношений между Россией и Кубой.
https://ria.ru/20250404/kuba-2009432786.html
https://ria.ru/20250403/chernyshenko-2009170559.html
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россия, куба, гавана, дмитрий чернышенко, в мире
Россия, Куба, Гавана, Дмитрий Чернышенко, В мире
Россия уделяет внимание энергобезопасности Кубы, заявил Чернышенко

Чернышенко: Россия уделяет повышенное внимание энергобезопасности Кубы

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкДмитрий Чернышенко
Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
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ГАВАНА, 4 апр - РИА Новости. Россия уделяет повышенное внимание обеспечению энергобезопасности Кубы, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, который находится в стране с рабочим визитом.
"Уделяем повышенное внимание рассмотрению наиболее острых для кубинской стороны вопросов, в частности - обеспечение энергобезопасности страны", - сказал Чернышенко в ходе 22-го заседания Межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
Вид на Капитолий на Кубе - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
Россия предложила Кубе помощь по минимизации последствий энергокризиса
Вчера, 20:02
Вице-премьер напомнил, что для этих целей по решению правительства Российской Федерации Гаване был предоставлен госкредит в размере 60 миллионов долларов.
Визит российской делегации во главе с Чернышенко проходит в год 65-летия восстановления двусторонних дипломатических отношений между Россией и Кубой.
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко и губернатор провинции Сантьяго-де-Куба Мануэль Фалькон Эрнандес во время встречи - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Чернышенко назвал новые санкции США против Кубы проявлением бессилия
3 апреля, 17:33
 
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